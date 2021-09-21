Пуск отопления в Калуге: почему так медленно?

20 сентября на еженедельном совещании, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

В ходе нее поднимался ряд важных для калужан вопросов.

Деньги выделяются, ремонт продолжается

Первый вопрос касался капитального ремонта многоквартирных домов по решению суда.

- В 2021 году на исполнение решений суда предусмотрены денежные средства в размере 207 миллионов рублей. На текущий период частично исполнено 26 решений суда, а в полном объеме 5, на общую сумму 88 миллионов рублей, - доложил начальник управления Жилищного-коммунального хозяйства Александр ХАВКИН. - У ЖКХ предоставлена документация по кредиторской задолжности за выполненные работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в размере 31,7 млн рублей. В настоящее время, начиная с января по сентябрь 2021 года, ведутся работы по частичному исполнению 20 решений суда, ориентировочная сумма выполненных работ составляет 176 миллионов рублей. В этом году планируется 8 решений суда исполнить полностью, 54 частично. Так же необходимо увеличить бюджет до 600 млн. рублей ежегодно для сокращения сроков исполнения судебных решений и снятия социальной напряженности.

- Это один из самых сложнейших вопросов, которые должна решить горуправа в ближайшие годы. Решение суда не обсуждается и его требуется исполнить, - сказал Денисов.

Зима уже близко

Следующий вопрос, который обсудили на планерке - пуск тепла в дома.

Городской голова отметил, что несмотря на работы, поступает много жалоб от калужан. Распоряжение о подаче тепла подписано 20 сентября. Значит с этого времени все котельные должны работать. Люди должны понимать, что поручение исполнено.

- Ежечасно буду требовать отчитываться о работе по пуску, - сказал Денисов. - Проверять буду до последней отапливаемой квартиры.

- В городе активно ведется подключение отопления, но в некоторых детских садах и школах до сих пор холодно, - сообщила заместитель городского головы Ирина АГЕЕВА.

По словам Дмитрия Денисова, 100 городских котельных уже работают. Проблема же была с частными.

- Остальные 24 котельные — частные, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Денисов. - Некоторые из них не так ответственны, как хотелось бы, и процесс отопления тормозят. Из-за чего утром не во всех помещениях детских садов и школ было тепло. С каждой котельной работаем персонально.

Следующий вопрос касался обработки улиц от наледи этой зимой. Здесь нас ждут изменения.

- Мы приняли решение об обработке улиц города другим составом реагентов, для этого будет задействована специализированная техника и специальный персонал, - сообщил директор МБУ «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление» Михаил ВАСИЛЬЕВ. - Состав для посыпания будет иметь больше соли и меньше песка, это позволит работать с наледью и льдом в ходе неблагоприятных условий, таких как ледяной дождь. Рассмотрена возможность увеличить концентрацию соли.

- Это конечно же требует дополнительных финансовых затрат, но и позволяет сократить количество песка на улицах. Такая смесь должна обезопасить передвижение в зимний период. В прошлые годы ледяной дождь в Калуге доставил немало хлопот, - прокмментировал эти слова городской голова.

На связи с жителями

В конце планерки Дмитрий Денисов традиционно ответил на вопросы калужан в соцсетях. Большинство из них было связано с отопительным сезоном и предоставлением необходимой техники для работ по отсыпке дорог. Вопросы поступали в социальных сетях «ВКонтакте» и Facebook со многих районов города. В том числе из Мстихино, улицы Хрустальной, деревни Лихун и других.

Городской голова заверил калужан, что несмотря на временные трудности, отопление во все квартиры будет дано в ближайшие сутки. И вопрос с техникой в Лихунах тоже будет решен. Требуется больше времени на решение данной проблемы, но Дмитрий Денисов заверил жителей многострадального поселка, что ни в коем случае их не бросит.