Беспросветная осень: калужские футболисты продолжают проигрывать

Футбольные клубы из Калужской области давно не радуют своими результатами. Весной 2021 года была надежда на перелом ситуации. Тогда клуб «Калуга» не уставал побеждать и устанавливать рекорды. Но этот всплеск породил не движение вверх, а падение в пропасть.

Худший старт в истории

В интервью перед началом сезона генеральный директор футбольного клуба «Калуга» Олег Митрофанов говорил о том, что руководству удалось сохранить ведущих игроков в команде. К тому составу, который добивался побед весной, даже добавилась перспективная молодежь из других регионов. А главный тренер Константин Дзуцев не уехал в Новосибирск, остался в Калуге. Вместе с наставником сохранили клубную прописку и все лидеры нашей команды.

Сезон уже отмерил свою треть, а «Калуга» расположилась на 10-ом месте в турнирной таблице. Напомним, что этот чемпионат проходит по новой системе. Клубы разбиты на две подгруппы, в каждой из которых по 11 команд. И лишь по шесть коллективов продолжат весной борьбу за медали.

«Калуга» пропустила 12 голов в 10 матчах, но забила только 4 мяча.

«Калуга» только чудом может попасть в число счастливчиков. Игра команды не радует, еще больше удручает результат. После первого круга «космонавты» опережают только школьников из молодежной команды воронежского «Факела». Этот коллектив из столицы Черноземья «Калуга» и смогла совсем недавно победить. При этом наши футболисты уступали на домашнем стадионе в счете и только после этого переломили ход матча и добились победы 2:1.

Этот успех, кстати, пока является единственным в коллекции нового сезона Константина Дзуцева. За 10 матчей – одна победа и 2 ничьи. А ведь еще было поражение от столичного «Кайрата» в Кубке России. И самое кошмарное – 4 забитых мяча в 11 играх.

Закрывали первый круг калужане в Пензе. Местный «Зенит» никогда не отличался высокими результатами. Перед игрой 10-го тура калужане уступали сопернику всего одно очко. Вроде бы и состав на встречу в Пензе Константин Дзуцев выставил боевой. Но результат остался вновь негативным. 0:1 – поражение «Калуги». Уже после матча Константин Дзуцев рассказал, что же произошло с его командой в первом круге нового чемпионата.

- Мы начали не совсем удачно турнир. Были обидные поражения, как и сегодня, со счетом 0:1, - сказал Константин Дзуцев в Пензе. – Сначала было психологическое давление на игроков, а потом мы попали в тяжелую эпидемиологическую ситуацию. У нас шесть игроков основного состава не играли в течение практически четырех туров. До сих пор не можем выбраться из этого. Физическое состояние не у всех оптимальное, получился дисбаланс в команде. Мы его не можем пока убрать.

Денис Семин принес единственную победу «Калуге».

Калужане уступают «Рязани», которая находится на шестом месте, 11 очков. Это отставание команде Константина Дзуцева необходимо отыграть за 10 матчей. Верится с трудом.

«Калуга» может поправить свое турнирное положение уже в сентябре. Впереди у «космонавтов» два домашних матчах с равными по классу клубами – курским «Авангардом» и с тем же пензенским «Зенитом». А вот после этого подопечных Константина Дзуцева ожидает сложная череда игр. Выезд в Брянск всегда был неприятным, потом домашняя игра с белгородским «Салютом», который занимает четвертое место. И во второй половине октября калужане на неделю «поселятся» на Дальнем Востоке. Наши футболисты сыграют в гостях с «Сахалином» и «Динамо» из Владивостока.

Так что вряд ли мы увидим весной калужан, которые борются за медали самой низшей из профессиональных лиг России.

Временами «Квант» защищается всей командой.

Ожидаемый «Квант»

В Обнинске за все годы существования профессионального футбольного клуба никогда и не ставили больших задач. Даже про медали в наукограде никогда не заикались. Главный тренер «Кванта» Олег Морозов везде говорит о том, что у них стоит другая задача – дать возможность местным футболистам проявить себя в профессиональном футболе.

Поэтому от поражений «Кванта» куда меньше огорчение, чем от неудач амбициозной «Калуги».

И при всем этом обнинская команда набрала в девяти играх девять очков. Если бы не две последних неудачи, «Квант» входил в шестерку лучших команд первой подгруппы. Она, справедливости ради, слабее, чем у «Калуги». По сути дела, «Квант» выступает в открытом чемпионате Московской области, куда каким-то непонятном образом попали еще «Саранск» и «СКА-Хабаровск-2».

«Квант» хотя бы радует своих болельщиков. В Обнинске команда выиграла три из четырех матчей. Только в последней домашней игре «Квант» уступил подольскому «Пересвету».

В 10-ом туре обнинские футболисты также могли рассчитывать на очки, но проиграли в Видном скромному «Металлургу» - 1:2.

Нерадостная футбольная весна-2022

Калужские клубы в следующем году будут бороться только за 13-22 места. Шансов на положительный исход практически нет. Чудес не бывает. Для «Кванта» ничего особенно не изменится. Команда продолжит просто давать опыт своим игрокам на профессиональном уровне. А вот в стане калужан вполне могут произойти перемены. Во всяком случае, об этом «кричат» в десятках комментариях болельщики.