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Калужане просят изменить работу светофора на перекрестке улиц Фомушина и 65 лет Победы

Ирина Будникова
Опубликовано: 16.09.2021 09:05 0 39
Калужане просят изменить работу светофора на перекрестке улиц Фомушина и 65 лет Победы

Жители Правого берега просят губернатора отрегулировать светофор на перекрестке улиц Фомушина и 65 лет Победы в Калуге. В чем проблема разбирается наш корреспондент. 

До 30 декабря 2021 года будет принято решение об увеличении продолжительности работы стрелки светофора при повороте налево на регулируемом перекрестке улиц Генерала Попова, Фомушина и 65 лет Победы. Об этом нам сообщили в пресс-службе городской управы.

По информации администрации, в течение трех месяцев будет проводиться анализ дорожного движения в этом месте и оцениваться необходимость увеличения работы секции по просьбе местных жителей.

Напомним, в августе 2021 года на этом перекрестке установили камеры фиксации нарушений Правил дорожного движения. Жители Правого берега в соцсетях сразу стали просить губернатора области отрегулировать светофор для более удобного поворота налево.

- Пожалуйста! Обратите внимание на перекресток Генерала Попова и Сиреневый бульвар! Отрегулируйте, пожалуйста, светофор так, чтобы стрелки в обоих направлениях загорались одновременно! – написала Ольга ПАРИМЧУК. – С Генерала Попова поворачивать налево на Сиреневый бульвар крайне неудобно. Успевают проехать без нарушений 2-3 авто. При этом встречка пустая!

- Я то же самое писала, никто не отреагировал! – ответила ей Наталья МАЛЫШЕВА. – Ну, какой дурак сделал так, что одна стрелка поворота загорается, а другая напротив нет. И вот за эти 5 секунд, когда она работает надо успеть повернуть/развернуться. А если перед тобой грузовик, которому и минуты мало на поворот, то стоишь там как олень 2 красных светофора, ждешь эту стрелку. Но тут камеру повесили, видимо, в помощь, чтобы быстрее заворачивали.

Наш корреспондент проверил эту информацию, и всё подтвердилось. Смотрите видео:

Также мы поинтересовались, сколько водителей успели оштрафовать за месяц работы камер на этом перекрестке за нарушение правил поворота/разворота и движения на красный сигнал светофора.

- Комплекс этот работоспособный, но пока он нарушений не выявляет, - ответил нам руководитель Центра безопасности дорожного движения Калужской области Александр ДОРОШЕНКО. – На этом перекрестке движение по этой полосе разрешено только налево. Движение прямо там запрещено. Камера фиксирует нарушение проезда на красный свет в момент пересечении стоп-линии. Если вы проехали на разрешающий сигнал светофора и остановились в средине перекрестка, например, из-за затора впереди, камера не будет фиксировать нарушение. Задача водителя - проехать на разрешающий сигнал стоп-линию, потому что луч камеры синхронизирован с участком дороги, где нанесена эта разметка. Так же и со стрелкой. Стрелка горит, вы начинаете маневр, а завершать его можно и на запрещающий сигнал светофора.

По его словам, нарушителям приходит письмо с фотографией

- Но у нас еще есть 15-секундный видеоролик с записью момента нарушения, - добавил Александр Дорошенко. – Если водитель не согласен со штрафом, то он может прийти, и сотрудники Госавтоинспекции, которые выписывают эти постановления, покажут ему его ролик.

Ирина Будникова
Опубликовано: 16.09.2021 09:05 0 39
Тэги: авто дороги видео
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