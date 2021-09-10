Футбольная война в Калуге: как на «Центральный» приезжал питерский «Зенит»

Совсем недавно на улице Ленина в областной столице появился новый Дворец спорта. В продолжение каких-то традиций он получил название «Центральный».

Крупные соревнования с аншлагами на трибунах в новом комплексе еще не проходили. А вот стадион «Центральный», который находился на том же месте улицы Ленина, долгие годы гремел во всех смыслах этого слова.

Самый резонансный матч 21 века в Калуге прошел 9 сентября 2001 года. Тогда на «Центральный» пожаловал питерский «Зенит». Калужский «Локомотив» пытался при полных трибунах выбить именитого соперника из Кубка России.

В честь 20-летия этого эпохального дня калужских футбольных традиций матча мы вспоминаем, как это было.

Забегая вперед, - вот именно такой футбол нам и нужен.

Калужские футболисты не испугались соперников из Санкт-Петербурга.

Антураж

Матч Кубка России смогли увидеть практически все калужане, хотя билетов на «Центральный» было не достать. Ту встречу показывал в прямом эфире филиал ВГТРК. За 20 последующих лет этого телевизионного «достижения» повторить никто так и не смог.

Интерес к матчу был очень велик и у СМИ. В том розыгрыше Кубка России клубы Премьер-лиги с завидным постоянством проигрывали менее серьезным командам. Потому и от «Зенита» можно было ждать осечки.

При подготовке этого материала очень приятно удивил клуб «Калуга». Да, пока не своими результатами, а только работой пресс-службы, которая выпустила хороший ролик с интервью участвовавших в том матче футболистов «Локомотива». Многие из них сделали себе прекрасную карьеру.

Ныне заместитель министра спорта Роман ЖУЛЕНКО и директор СШОР «Юность» Алексей ДЕМКИН, тогда в 2001-м, были для нас просто футболистами. Причем, такими, которые здесь и сейчас могли поставить на уши всю Калугу.

20 лет спустя. «Локомотив» (Калуга) - «Зенит».

Глазами подростка

Складывалось такое впечатление, что тот матч ждала вся Калуга. Билеты на поединок Кубка России искали за много дней, а в день матча у кассы было просто не протолкнуться.

Мне в 2001 году было 14 лет. Являясь воспитанником спортивной школы «Локомотив», я получил билет на «Центральный» бесплатно. Но даже без опыта толкучки в очередях, хорошо остался в памяти тот ажиотаж, что творился возле стадиона. Это, действительно, был настоящий спортивный праздник для провинциальной и заводской Калуги. Отдушина для многих людей, которые получили бесплатный подарок от города и клуба «Локомотив». Причем, не выступление Егора Крида за миллионы рублей, а Андрея Аршавина и компанию за четыре червонца.

Андрей Аршавин в Калуге не забил, но отдал голевую передачу.

Дмитрий Баранов, который до сих пор защищает цвета футбольного клуба из Калуги, атакует ворота Вячеслава Малафеева.

На стадионе еще далеко не везде были установлены индивидуальные сидения. Нашей компашке достались места как раз на деревянных лавках. Единственное неудобство – лужи под ногами после прошедшего дождя – никто и не замечал.

Я же на тот момент мало кого знал в питерском клубе. Хотя и увлекался футбольной статистикой с самого детства.

Лепехин, Спивак, Кобелев, Астафьев – все остальные игроки «Зенита» были для меня загадкой.

А вот в программке, которую я купил на сэкономленные деньги, в составе «Локомотива» значились хорошо знакомые фамилии. Да и в лицо мы всех футболистов знали, так как подавали мячи на матчах чемпионата России.

Сюжет с матча «Локомотив» (Калуга) - «Зенит».

Всех тонкостей игры я, конечно, уже не помню. Главное, что «Локомотив», несмотря на звездный статус соперника, оказывал серьезное сопротивление «Зениту». Будущие звезды российского футбола Андрей Аршавин и Александр Кержаков вместе с партнерами не смогли огорчить в первом тайме вратаря калужан Андрея Картузова.

Только после перерыва клуб из Санкт-Петербурга смог доказать свой более высокий класс. Хет-трик в составе «Зенита» сделал Геннадий Попович.

Но праздник для города этот факт не испортил. Стадион шумел, люди с удовольствием встречали после окончания матча своих героев овациями. «Зенит» уже был на пути к дому, а футболистов «Локомотива» продолжали купать в аплодисментах и дарить при этом телевизоры.

Награждение после матча «Локомотив» (Калуга) - «Зенит».

Улица Ленина 9 сентября 2001 года была перекрыта.

Околофутбола

Всем известно, что Калуга – «мясной» город. Нет, дело не в мясокомбинате, который тогда еще процветал. Просто в областной столице большинство активных болельщиков переживали за «Спартак». И где, как не на домашней территории, фанатам московского клуба было не «накрыть» несколько сотен поклонников питерского «Зенита»?

Еще перед матчем улица Ленина без каких-либо согласований превратилась в пешеходную, а точнее даже в побойную. Приехавшие без лишнего шума 250 фанатов «Спартака» напали на ничего не ожидавших болельщиков «Зенита» в районе «Кругозора». Питерцев было больше, но именно они отхватили от поклонников «Спартак» в лучших традициях фанатского движения.

Калуга никогда раньше не видела столько фанатов.

В заключение

Та игра осталась приятным воспоминанием для тысяч калужан. Даже можно сказать, что игра «Локомотива» и «Зенита» стала семейной историей. Думаю, что часто тот матч 9 сентября 2001 года вспоминается в разговорах заядлых калужских болельщиков.

К сожалению, в 21-ом веке они вряд ли получат такой подарок от города и команды. Если клуб «Калуга» может пробиться в элитный раунд Кубка России, то в самом областном центре уже никогда не появится настоящий стадион в центре города.

Остается лишь вспоминать атмосферу на «Центральном» и надеяться на то, что в новом Дворце спорта появятся профессиональные клубы по волейболу, хоккею и другим видам спорта.