Что получили калужане от юбилея? Отвечает городской голова Денисов

В понедельник, 6 сентября, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Почти миллиард дополнительных средств

Начали планерку с очередных подведений итогов празднования юбилея Калуги. На этот раз к вопросу подошли более фундаментально, были названы даже некоторые цифры.

Город за последний год, конечно, обновился. Новую жизнь получили «Шарик», набережная Яченского водохранилища, телевизионная башни, которая обзавелась новой подсветкой. Появились в городе и знаковые спортивные объекты - Дворец «Центральный» и скейт-парк.

Кроме этого, были проведены фестивали исторической реконструкции, фейерверков, уличных театров и уличной еды, вертолетка-фест.

Привлекли внимание местных жителей и многочисленных гостей города Калужский космический марафон, авиашоу и ночной велопробег, а также такие знаковые события, как карнавальное шествие и шоу дронов.

Всего за 8 праздничных дней было проведено более 45 мероприятий на 15 локациях. По подсчетам управления экономики и имущественных отношений, областной центр посетили более 124 тысячи туристов. При этом приток денег в экономику Калуги составил более 900 миллионов рублей.

- На нашей земле работал и трудился великий русский ученый Константин Циолковский. Калуга – колыбель космонавтики. У нас есть огромная возможность развивать внутренний въездной туризм, нашу индустрию гостеприимства, малый и средний бизнес, - отметил Дмитрий Денисов. - Все бытовые проблемы, которые накопились в Калуге за долгие годы, можно решить только развитием экономики, наполнением местного бюджета. Если есть сложности, необходимо найти решение и ресурсы. Поэтому надо развивать, как мы его назвали, космический туризм. Чтобы к нам приезжали люди из других регионов, посещали объекты, которые связаны с космосом. Это привлечет дополнительные средства в бюджет. И мы, как и в этом году, сможем приводить в порядок знаковые места нашего города.

По словам Дмитрия Денисова, город должен иметь долговременный экономический эффект от праздников, которые прошли в 2021 году в Калуге. Туристический поток необходимо увеличить. Тогда сможет зарабатывать малый и средний бизнес, а в городской бюджет поступят новые средства в виде налогов.

Городской голова также отметил, что в Калуге продолжаются ярмарки выходного дня. На этой неделе на Старом Торге пройдет фестиваль сыра.

Безопасные качественные дороги

Подвели итоги и реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Калуге. В 2021 году все задуманное уже удалось притворить в жизнь.

- Реализация проекта завершена. Ведутся работы по вводу в эксплуатацию наших дорог. Переулок Григоров и улица Декабристов уже прошли этот процесс, - сказала директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - По поручению министерства дорожного хозяйства Калужской области были заранее проведены конкурсные процедуры по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. В настоящее время мы находимся на этапе заключения контракты. В ближайшее время этот процесс будет завершен.

В рамках нацпроекта в 2022 году в областной столице также будет сделано немало. Преобразятся улицы Новорежская, Космонавта Комарова (от Плеханова до Пушкина), Энергетиков, Баррикад (от Константиновых до Ленина), 8-го Марта и 2-й Тульский переулок.

Отдельный вопрос – улицы Чижевского и Огарева.

- В ближайшее время сотрудники «Калугаоблводоканал» выйдут на улицы Огарёва и Чижевского для крупной замены инженерных сетей. Предприятию предстоит трудоёмкая работа для того, чтобы подготовить эти улицы к ремонту следующего года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», - отметил позже в социальных сетях Дмитрий Денисов.

Авария на Азаровской

Неспокойные выходные были у жителей микрорайона «Терепец». Здесь устраняли аварию сотрудники «Калугаоблводоканала». А жители не только остались без воды, но и без привычных общественного транспорта.

По словам заместителя главного инженера по производству «Калугаоблводоканала» Анатолия КАЗАКОВА, в целом неделя прошла без серьезных аварийных ситуаций.

- Единственный проблемный объект сейчас находится на Терепце, на улице Азаровская. Наши сотрудники работали все выходные, днем и ночью. Это подтверждает правильность замены коммуникаций на этом участке, - отметил Анатолий Казаков. - Хотели бы извиниться перед жителями микрорайона за доставленные неудобства. Пришлось даже менять маршрут движения общественного транспорта. Но в то же время хотелось бы попросить местных жителей набраться терпения. Работы должны завершиться в конце сентября. Мы должны заменить порядка 1200 метров сетей водоснабжения.

В ближайшее время сотрудники «Калугаоблводоканала» должны появиться и на улицах Огарева и Чижевского. Здесь начнется плановая замена инженерных сетей.

- Водоканал будет работать даже зимой. Заменят сети на современные и надежные, сделанные из современных материалов. На улицах Чижевского и Огарева очень большое количество коммуникаций, колодцев. Эти улицы используются калужанами для парковки в ночное время. Поэтому предстоит большая работа в 2022 году с управляющими компаниями, ТОСами, гражданами. Будут и конфликтные ситуации. Должны быть привлечены к этой работе и сотрудники ГИБДД, - подытожил Дмитрий Денисов.