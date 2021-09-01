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По ту сторону съемок: изучаем внутреннюю кухню киногруппы, снимающей в Калуге мини-сериал

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 01.09.2021 12:33 0 854
По ту сторону съемок: изучаем внутреннюю кухню киногруппы, снимающей в Калуге мини-сериал

В Калуге с середины июля 2021 года начались съемки фильма «По ту сторону солнца» для федерального телеканала «Домашний».

Это мелодраматический мини-сериал из четырех серий режиссера Виталия БАБЕНКО, известного по фильмам «Геракл», «Рыжая», юмористическому проекту «33 квадратных метра».

Почему Калуга? Режиссер отмечает, что в телеконтенте прописываются небольшие городки. Калуга по сценарию играет свою роль - небольшого российского города.

Во вторник, 31 августа, нам удалось оказаться на съемочной площадке и познакомиться с внутренней кухней кинематографа. Как это было, смотрите в нашем фоторепортаже.

Смена на улице Комарова началась в восемь утра.

На съемки в этом месте отведено три дня.

Бабенко пригласил работать в свою картину не только столичных, но и калужских актеров.

 – Нам звонят, предлагают, мы записываем видеоролик, - рассказывает о своей подготовке и роли актер Калужского областного драматического театра Валерий СМОРОДИН. - Я снимался у этой группы в июне. Поэтому они меня помнят. Я играю папочку.

Как готовился? Вчера на рыбалке был, а сегодня покормил пять собак, полил овощи в теплице, позавтракал и поехал творить.

Будет импровизация – так всегда. Основное – это что? Знание текста. 

За нарядами артистов тщательно следит художник по костюмам Елена ЧУГУНОВА.

Каждый костюм должен быть отутюжен или отпарен. Камера не прощает неровностей.

Каждый вагончик имеет свое предназначение.

Художник по гриму Катя Галочкина готова творить.

Волшебные палочки для грима.

Съемки проходят в арендованной квартире.

У актрисы Марии БОКОВОЙ, известной в первую очередь по ролям в московском театре им. Островского, в этом проекте одна смена. 

Виталий Владимирович БАБЕНКО.

- Любую причту каждый человек может трактовать по-своему, - раскрывает секрет названия режисер Виталий Бабенко. - По ту сторону - что? Для кого-то - темнота, для кого-то - новая реальность. Каждая из героинь пытается вырваться в новую жизнь. Но судьба подбрасывает им не то, чего они хотели. Однако на самом деле это и есть то, что нужно. Фильм о неизбежности судьбы, о неибежности вознаграждения человека за мучения, страдания, терпение. О другой стороне дружбы. 

В главных ролях мы увидим Петра РОМАНОВА, Татьяну СЕЛИВЕРСТОВУ, Ирину ЖЕЛТИКОВУ и, конечно же, любимую Калугу.

Дата премьеры пока не называется. 

Кристина Посохина , Фото автора
Опубликовано: 01.09.2021 12:33 0 854
Тэги: кино съемки съемочная группа телеканал Домашний актеры
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