Как калужане покоряли Хибины: «Ночью палатку затопило, вокруг бушевала стихия»

Наш коллега – дизайнер Павел РАЧЕНКО с дочкой Марией и другом Юрием пять дней провел в горах на Кольском полуострове.

20 км в день

- В Хибинах мы уже бывали, это не первый наш поход, - рассказывает Павел РАЧЕНКО. - В этот раз на Кольский полуостров мы поехали в середине июня, втроем: я с Машей и мой друг из Можайска Юрий. Хибины достаточно компактные, и мы решили закрыть все точки, в которых ещё не были, чтобы на время с этим местом закончить. Долго с Юрой обсуждали маршрут: планировали обойтись без тяжёлых перевалов, что бы Маша могла пройти, но побывать в неизвестных для нас местах. И были споры, разногласия. Нас ограничивал жесткий рабочий график Юры. Пришлось вписать всю программу в пять ходовых дней. И если мы обычно ходим по горам 10-15 км в день, сейчас получилось в районе 20-25 км, это уже серьезно. Хибины - старые горы, развалившиеся, идти приходится по «сыпухе». И перевалы все-таки встречались, были резкие подъёмы и такие же резкие спуски. Увидели все времена года: раннюю весну, когда всё распускается, и по снегу вдоволь побродить пришлось, даже жалею, что «кошки» не взяли, чтобы уверенно себя чувствовать на заснеженных склонах.

В июне в Хибинах – не сезон. Основные путешественники пойдут осенью, когда поспеют ягоды, и станет теплее. Обычно туристы выбирают или раннюю весну, пока комары, гнус не успели проснуться, или август- сентябрь - когда мошкара уже сытая и медведи спокойные. Мы встречали медвежьи следы. Как рассказывал местный спасатель, сейчас там осталось всего два медведя: один – с одной стороны горного массива, другой – с другой. Раньше гораздо больше было. Тот медведь, что помоложе, по людским тропинкам бегает, а более старший мишка ближе к оленям держится.

«Привет, Хибины!» начало пути.

Хибины встретили солнцем

- Наш поход начался с долгой дороги до Хибин. В Москве встретились с Юрой. Сели в поезд до Мурманска. И целых 32 часа провели за разглядыванием сменяющихся в окнах пейзажей. Вагон нам достался не самый новый, но с удобствами: USB и обычные розетки не давали скучать. Хибины расположены совсем рядом с железнодорожными станциями, которых там три: Хибины, Нефелиновые пески и Имандра. На станциях - небольшие поселки. Некоторые туристы выходят раньше, в Апатитах и через Кировск заходят в горный массив.

Мы приехали на станцию Хибины в половину шестого утра. В это время года на Кольском полуострове полярный день, и солнце не опускается за горизонт, так что оно встретило нас ласковыми лучами.

Утро выдалось жарким, вокруг поднимался пар от разогревающейся земли. Через несколько ходовых часов пар стал подниматься уже и от нас. Практически уже на выходе из поселка Хибины среди грунтовки мы встретили женщину на здоровом джипе, она хотела нас подвести до города, мы гордо отказались и пошли своей дорогой. Мне, правда, это потом в шутку припоминали до самого конца пути.

Мария и Юрий на месте, где когда-то была первая на Кольском полуострове научная станция, организатором и руководителем которой был академик Александр Ферсман. Именем Ферсмана названы гора, ущелье, река в Хибинах.

Победить природу

- У нас была негласная договоренность, каждые 2 часа мы останавливались на 5 минут, чтобы поправить рюкзаки, передохнуть и полюбоваться природой. И во время пути, если видели красивые места, старались сфотографировать. Я шёл с фотоаппаратом, а у Юры была камера с голосовым управлением, и он периодически с ней общался: «Давай, фотографируй, дура электронная!» Первые часы мы поддерживали неплохую скорость в 4 км в час. Только брод на реке Малой Белой смог нас немного притормозить. В этом году в начале июня в Хибинах выпал снег и теперь активно таял, наполняя реки бурными водами. Даже в районе брода вода была на уровне Машиной талии и грозила снести неосторожного путника.

На привале. Переход порядком вымотал.

После небольшого отдыха мы вновь вернулись к заданному темпу. Нашей целью было ущелье Рамзая, хотелось его быстрей достичь. Но в пути возникла небольшая заминка с переходом ручья Ферсмана, который прошлось преодолевать сквозь пенящиеся валы по шатким брёвнышкам.

Переходить ручей Ферсмана пришлось по шатким брёвнышкам.

Дальше до ущелья шли без приключений. Перед подъемом на перевал решили перекусить. У нас был шикарный запас еды – по 600 г на человека в день. Завтрак и ужин готовили на газовой горелке, а на обед – перекус из смеси орехов и сухофруктов, плюс сало, а у Маши - колбаса. Едва доели последний орех и затянули рюкзак, начал накрапывать дождь. Пришлось срочно накинуть дождевики и подниматься к перевалу под проливным дождём и порывами ветра. Осадки были сильными, но краткими, и на перевале мы уже могли наслаждаться окружающими видами.

Но на спуске нас ждал неприятный сюрприз. Тропка к озеру - нашей финишной в этот день точке - проходила по берегу ручья Поачвумйок, а тот - скрыт под снегом. Идти по снежному насту, слыша, как под тобой шумит вода, страшновато, да и большие шансы провалиться. Мы решили двинуться обходным путём. Исследовав склон, нашли небольшую тропинку, которая вскоре исчезла, и мы вновь оказались у берега ручья. Но здесь он уже освободился от снежного плена, разлился, затопив тропу, что серьезно замедлило наше продвижение и окончательно измотало.

Ночью начался дождь. Серьезный, качественный, затяжной. К утру под Юркино место в палатке натекла солидная лужа и в дополнение к «надувастику» у него получился водный матрас. Дно палатки стойко сдерживало воду, пропуская её малыми частями. Снаружи разлилось

озеро, наспех прокапанные нами отводные каналы были бесполезны. Победить природу не получилось, мы решили смириться со своей участью. Палатка буквально плавала. И мы в её оставшейся сухой части расположились валетиком. Идти в этот день никуда не могли, сделав вынужденную днёвку. Пока вокруг бушевала стихия, мы занимались перекраиванием маршрута. Убрали из него выход к Умбозеру и прохождение Умбозерского перевала. Вместо этого запланировали маршбросок по плато Кукисвумчорр к станции спасателей.

До станции спасателей

- Дождь закончился под утро, и мы двинулись в путь. По широкой автомобильной дороге дошли до самой взлётки на плато. Дожди тут всё размыли, пришлось перепрыгивать в тех местах, где вода прокопала дополнительное русло в обход моста, преодолевать бурный ручей. Ледяной поток бодрил с утра гораздо лучше чашки кофе. Подъем оказался не из простых. Тропа постепенно становилась всё круче и круче, нам пришлось перейти в карабканье по крупным камням курумника. А в самом конце тропа стала петлять между отвесными стенками скального выхода. Погода тоже не баловала: град, ветер, снег... Но, в конце концов, преодолели подъем, взошли на Кукисвумчорр. Перед нами сразу открылись прекрасные виды: панорама озера Вудъявр и Кировска, вид на озеро Длинное и дорогу к станции спасателей, заснеженные кулуары Кукисвумчорра, озеро Умбозеро, обрамленное холмами. Само плато было покрыто снегом, но местами начало оттаивать. Участки плотного, слежавшегося наста чередовались с рыхлым, скрывающим под собой воду. Такие «болота» старались обходить стороной или перешагивать по оттаявшим макушкам камней. Ветер на высокогорье выдувал остатки тепла, превращая руки в красные обветренные сосиски. Каждый боролся с холодом, как мог. Я достал флиску, Юра ускорил шаг, чтоб не околеть в сандалиях. Мария отыскала в рюкзаке шапку и очень сокрушалась об отсутствии перчаток.

Мария и Юрий стойко преодолевали перевалы, несмотря на холод и ветер.

Полюбовавшись видами и Академическим озером, пошли на спуск. Он состоит из двух этапов: спуск с плато на седловину перевала Южный Рисчорр и затем окончательный, по «сыпухе» в долину реки Кунийок. Здесь нас накрыл краткий ливень, да ещё попали в неудачный брод, так что к станции спасателей пришли с основательно подмокшими ногами. Но сухая одежда и удобные тапки добавили кучу сил.

Заброшенный посёлок

- Следующий день мы с Юрой посвятили радиальному выходу в долину Лявочорр. У Марии был день отдыха и восстановления сил. Я же, добравшись до озера Гольцового, залег там спать, пока Юра вдоль берега выходил к искомой долине. Вернувшись, уговорили Машу прогуляться до водопада, что рядом со станцией.

Павел возле водопада, недалеко от станции спасателей.

Интернета на последней стоянке не водилось, раньше в Хибинах был 3G и довольно-таки дальнобойный, теперь - 4G, но только в верховьях можно связаться, поэтому погоду узнавали от спасателя. Он обещал дождь во второй половине дня. Поэтому встали пораньше – в 5:00 и уже в 6:15 побрели штурмовать Северный Чоргорр.

Вода так разлилась, что едва не затопила баню на станции спасателей. Мостик, который здесь был, весь оказался под водой.

Спокойный заход на перевал, ещё более спокойный спуск с него – и вот мы уже в поселке Имандра. Маршрут пройден. Обещанный дождь нас настиг в самом конце пути. На дождь он, правда, не был похож, просто морось, которая подчёркивала аромат сосен и пробуждающуюся зелень.

Имандра – практически заброшенный посёлок. Раньше там была горнодобыча, но сейчас люди выживают, как могут. Местные жители организуют туры на квадроциклах, снегоходах. Магазин в посёлке работает по звонку. На двери – номер телефона, нужно позвонить продавщице, она приходит с огорода, или откуда–то приезжает, открывает, выдает продукты. Поэтому там терпеливо в очереди стоят те, кто за бутылкой и туристы, интеллигентно ждут.

До поезда оставалось 8 часов. Это время мы решили переждать в мини-отеле. На самом деле это даже не отель, а частный дом. В одной его части живёт хозяйка Светлана, другая часть – приют для туристов. Большие кровати-нары, печка, плитки, посуда. Светлана - фанатка Хибин, ей там нравится. Она везде развесила свои фотографии красивых близлежащих мест, старается помогать туристам. Просто болеет Хибинами. Молодец!

Маша выспалась, мы с Юрой приготовили ужин и закупились продуктами в дорогу. В полночь приехал поезд и повёз нас обратно в городскую жизнь.