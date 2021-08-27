Когда калужане начнут побеждать и что для этого нужно. Интервью с главным тренером ФК «Калуга»

Шесть туров сыграно в нынешнем Первенстве второго дивизиона ФНЛ, и дела у ФК «Калуга» пока складываются не лучшим образом: всего два набранных очка и предпоследнее место в турнирной таблице. О причинах неудачного старта, принципах селекционной работы, уровне калужского футбола и о том, как команда будет выбираться из незавидного положения рассказал нам главный тренер «Калуги» Константин ДЗУЦЕВ.

- Константин Хазбиевич, вы уже 3 года в Калуге, и так получалось, что по разным причинам начало чемпионата у нас всегда скомканное, а весной, наоборот, команда набирает ход. Анализировали ли вы эту ситуацию?

- Ключевое слово здесь, как правильно вы подметили: «по разным причинам». Пытаюсь найти какой-то один ответ на то, что начало всегда неудачное, но не нахожу его. Всегда есть ряд факторов: то большая группа игроков меняется, то не можем планомерно и правильно провести подготовку. В текущем сезоне в большей степени сказывается психологический момент: слишком разноплановая мотивация у тех футболистов, что остались в команде. Не все двигаются в одном направлении.

Есть одна догадка у меня. Перед каждым сезоном у тренерского штаба, руководства клуба и игроков очень большой уровень ожиданий от чемпионата, и с этим мы пока не справляемся психологически. Но это - в области догадки, и пока не трансформировалось в реальную причину. Как с этим бороться - сложно сказать, насколько это можно исправить и можно ли вообще. В целом, нас всех безусловно разочаровывает, что старт первенства у нас не получается, а потом весной приходится выправлять ситуацию.

Что касается весны, то хочется поблагодарить руководство клуба за то, что идет нам навстречу, предоставляет возможность провести качественные сборы, где мы можем выработать то направление, по которому успешно движемся в течение весенней части и по игре, и по результату. Как раз по второй части сезона, на мой взгляд, все объяснимо, такой результат закономерен. А что касается осенней части, пока не могу найти тот тригерный момент, исправив который можно решить эту проблему.

- Весна-2020: отличная серия без поражений, лишь в двух матчах мы обидно проиграли. Насколько легче управлять коллективом и игрой, когда что называется «прет»?

- Ну, конечно, когда идет результат, улучшается психологический фон, футболисты видят плоды своей работы и играют все лучше и лучше. Здесь важно его поддерживать. Есть еще один интересный момент, некоторые называют его командной химией, некоторые - куражом, но я все-таки склонен больше в этом вопросе применять выражение «футбольный бог». На мой взгляд, он существует, и если ты честно и правильно делаешь свою работу, то футбольная фортуна поворачивается в твою сторону. Сейчас прикладываем все возможные силы для того, чтобы опять она к нам повернулась лицом.

- Вы упомянули про ожидания перед стартом сезона. Они были и сейчас, но не оправдались. Какую причину вы видите для себя в неудачном старте?

- Прошло уже пять игр. Проанализировав для себя ситуацию, я пришел к выводу, что есть еще один психологический момент. Я собирался покинуть команду, и, возможно, это был один из факторов, который повлиял на разрушение той химии в команде, которая была весной, породило некий дисбаланс в головах игроков.

- То есть, слухи о вашем переходе имели под собой почву?

- Да, действительно было предложение от футбольного клуба «Новосибирск». Я поговорил с Олегом Геннадьевичем Митрофановым, и он ответил, что если есть такое желание, то меня отпустит. Самый главный мотивационный момент – это близость к семье и дому. Но, уже перед стартом подготовки к новому сезону, руководство «Новосибирска» нарушило договоренности, сославшись на то, что мою кандидатуру заблокировало министерство спорта Новосибирской области. Очень некрасивая ситуация, если мягко сказать.

- Немного статистических данных. В весенней части мы забивали в среднем два гола за матч. Что не получается сейчас?

- Первые две игры с «Авангардом» и «Динамо-Брянск» у нас в принципе не получились. Малое количество опасных моментов, редко доходили до той части штрафной соперников, откуда забиваются голы. В трех последних матчах команда более разумно проходит центральную часть поля и доходит до последней трети. В игре с «Сахалином» и вовсе 8 ударов мы нанесли с 6-7 метров от ворот соперников. И если в первых матчах игра не получалась, то сейчас хромает реализация. Состав остался тот же, но на данный момент мы не можем его стабилизировать. Сначала травмы мешали, сейчас нас серьезно подкосил ковид. Плюс не очень качественно играем на стандартах у чужих ворот. Но если брать один фактор, то это реализация голевых ситуаций.

- Но тут в параллель можно отметить и то, что пропускаем мало. По этому показателю мы входим в топ-5 нашей группы. (На текущий момент «Калуга» пропустила всего 6 мячей)

- Да, пропускаем мало, но это объяснимо тем, что оборонительные действия у нас достаточно отлажены.

- Упомянули про ковид. Насколько тяжело, когда большая часть основного состава выбывает в одночасье?

- Безусловно, это негативный фактор. В прошлом году у нас были случаи, но это 1-2 игрока. Сейчас мы потеряли 6 игроков основного состава, которые выпали на длительный срок. На этой неделе сдали ПЦР-тесты, и они по-прежнему положительные у этой группы, уже 20 дней футболисты на карантине. Это влияет и на тренировочный процесс, и на игры. Единственный позитивный факт, что после того, как ребята вернутся в строй, в нашей обойме не останется тех, кто не болел, соответственно коллективный иммунитет мы, можно сказать, выработали.

- Как самочувствие у ребят?

- Состояние у всех разное. У Суханова, Яркина и Новицкого – легкая форма, была пара дней температура, а сейчас они уже в нормальном состоянии. Что касается остальных: Бородько, Чуринов, Волгин достаточно тяжело переносят болезнь, и температурят, и до сих пор есть остаточные признаки. Желаем им скорейшего выздоровления.

- Что думаете о вакцинации?

- И я, и Олег Геннадьевич сторонники того, что это должно быть добровольно. Каждый футболист выбирает сам, и заставлять мы ни в коем случае не будем. Общую вакцинацию проводить не планируем.

- Поговорим про новичков. Мы подписали шесть футболистов в это межсезонье. Расскажите, как строится селекционная работа?

- Есть несколько «золотых» правил селекционной работы, которых мы придерживаемся: первое - нужно сохранить тех игроков, кто нужен, так называемый костяк. Садимся, обсуждаем круг футболистов, которые нам жизненно необходимы, смотрим, какую пользу они приносят сейчас команде, что могут дать в перспективе. Следующий шаг – расстаемся с теми футболистами, которые нас не устраивают по тем или иным причинам. Это игровые показатели, личностные качества, а также наличие «гражданства», скажем так, калужанин или нет. Затем составляем таблицу, смотрим, кто остался и какие позиции требуют усиления. Согласно этим данным, формируем шорт-лист кандидатов. Далее в процессе ознакомления отбрасываем тех, кто не подходит по финансовым показателям, а дальше путем обсуждения с моими помощниками Евгением Лосевым и Русланом Новиковым приходим к единому мнению, отсмотрев видео матчей игрока. Если понимаем, что кандидат нам подходит, начинаем собирать инсайдерскую информацию, связываемся со знакомыми тренерами, специалистами, чтобы составить полное представление об игроке. Ну и на заключительном этапе Олег Геннадьевич Митрофанов ведет переговоры по финансовой стороне вопроса. Обязательное условие, что из 25 игроков большая часть должны быть калужане. По этим критериям и формируем заявку на сезон.

- Есть мнение, что вы «подтягиваете» своих игроков, преимущественно из сибирского региона.

- Абсолютно не согласен. Для меня не имеет никакого значения, откуда будет иногородний футболист. Логично, что я взял в команду на начальном этапе с собой таких игроков, как Андрей Волгин и Александр Новицкий просто потому, что я с ними работал, знаю их уровень и ментальность. И они оба принесли немало пользы футбольному клубу «Калуга».

Что касается текущих новичков, то ни с одним из них я до этого не работал и все они из разных уголков страны. Так что это суждение не соответствует действительности.

- Насколько довольны новичками?

- Сейчас сложно оценить те трансферы, которые мы сделали, потому что прошло не так много времени. Единственное, хотелось бы отметить, что все те игроки, которые приходят в команду, однозначно сильнее тех, кто ушел от нас в межсезонье. Это наш принцип в селекционной работе.

- Что можете сказать про мнение, что в составе мало калужских игроков? Следите ли вы за выпускниками футбольных школ Калуги?

- Да, конечно, следим. И Руслан Новиков, и Евгений Лосев пристально рассматривают тех, кто может нас усилить из футбольных школ «Торпедо» и «Калуга». Но если говорить откровенно, то те футболисты, которые выпускаются из школ, сыроваты и не готовы решать те задачи, которые перед нами стоят. Чтобы заиграть в основном составе сразу, футболист должен быть очень одаренным. В этом плане, говорю об этом уже давно, нам необходимо создание дублирующей команды, которая будет выступать в третьем дивизионе, так как уровень областного футбола, пусть на меня никто не обижается, не позволяет молодым футболистам прогрессировать и становиться в один ряд с игроками команды мастеров.

Мы придерживаемся того лимита, который обговариваем с руководством, и я считаю, что калужских игроков у нас достаточно, но хотелось бы, что бы футболисты из школ приходили к нам более подготовленными, для этого и должен быть дубль. Есть талантливые ребята в Калуге, но вот эта ступенька для перехода из детско-юношеского футбола во взрослый на данный момент отсутствует и поэтому молодым футболистам тяжело закрепиться в команде, переносить нагрузки и темп тренировочной работы.

На данный момент, тот же Николай Суханов – твердый игрок основного состава. На мой взгляд, это ориентир для молодых калужских ребят, которые играют в школах, в плане отношения, объема работы и технических характеристик.

Еще один момент хотел бы отметить. Есть мнение специалистов, что мы просто не берем калужских игроков. Я сам был футболистом, и некоторые тренеры не хотели меня видеть в своей команде, но я ехал и играл в другие клубы и города. А сейчас, если мы посмотрим на весь профессиональный футбол и поищем там выпускников калужских школ, то отметить сможем лишь Алексея Чернова, который уехал сейчас в Данию. В остальном калужан в командах мастеров, я подчеркиваю, ни в дублях, ни в академиях, а именно в основных составах, мы не найдем. Наверное, если не предвзято посмотреть, здесь как раз и высвечивается проблема уровня подготовки тех игроков, которые выпускаются из школ. На данный момент всех лучших футболистов, которые есть в Калуге, мы привлекаем.

Есть еще одна негласная задача, что бы калужские ребята появлялись в командах выше уровнем и сейчас Нарека Манукяна взял «Ростов», Алексей Харченко поедет туда же на просмотр. Это, безусловно, позитивный момент, и мы должны расширять географию.

- Вы сказали про ребят в академиях, достаточно много ребят покидают Калугу и находятся в лучших академиях страны, привлекаются в сборную команду России своих возрастов, как вы считаете, есть ли смысл удерживать их в Калуге или не стоит им мешать?

- Не вижу никакого смысла держать их. Во-первых, это личное дело каждого футболиста и его родителей, как они видят развитие своего ребенка. Второе, зачем рубить мечту игрока на корню, если он хочет уехать и попасть в топ-академию. Не вижу никакой проблемы, если он уедет туда и реализует себя как футболист. Другое дело, насколько реально их забрать назад, если у них не получится там по тем или иным причинам. Наверное, реально, но ментальность у них иная уже становится, когда они приезжают из академии топ-клуба. Ну а если у таких ребят появится желание играть за футбольный клуб «Калуга», мы будем только рады их видеть.

- Еще один вопрос созрел. У нас есть «Калужская футбольная лига», она сейчас получила приз, как лучшая любительская лига России, как вы считаете, можно ли оттуда привлекать футболистов, насколько это реально?

- Тут есть несколько трудностей, во-первых, другой формат, все-таки 8х8 - это другие требования к игрокам. Второе, создание дубля необходимо и для этого, что бы мы могли тех, кто имеет желание попасть в профессиональный футбол, просеять через вторую команду и найти игроков, которые смогут попасть в основной состав. Таким инструментом нужно пользоваться, безусловно.

Есть один интересный момент, с которым мы столкнулись в это межсезонье. Многие считают, что профессиональные футболисты во втором дивизионе много зарабатывают. К нам летом приезжали несколько ребят, которые играют в любительской лиге Москвы. Они подошли нам по уровню, но услышав наши предложения по зарплате, ответили, что, играя среди любителей, они зарабатывают больше. Тут нужно понимать, что профессиональный футбол — это другой уровень и требования. И насколько человек готов к тому, что будет полностью отдаваться футболу, ежедневно тренироваться, быть в постоянном тонусе, при этом не удовлетворять своих финансовых запросов, это вопрос.

У нас есть идея устроить просмотровый сбор либо в декабре, либо в январе для того, чтобы собрать выпускников калужских школ, любителей и всех тех, у кого есть желание связать свою жизнь с профессиональным футболом и посмотреть, может, мы действительно кого-то упускаем.

- Про спортивные задачи. Поясним для болельщиков, что объективно мы не можем претендовать на выход в ФНЛ по некоторым показателям: это и бюджет, и отсутствие инфраструктуры. Насколько в текущей ситуации возможно конкурировать с командами, что называется «под задачу», которые хотят повышения в классе?

- Команды, которые собираются в ФНЛ, имеют куда большие бюджеты, чем у нас. Обычно это порядка 80-90 миллионов рублей. Бюджет Калуги в три раза меньше, и кто бы что ни говорил, финансовые условия влияют на уровень игроков, инфраструктуры, обслуживания и так далее, поэтому про ФНЛ пока говорить сложно.

Что касается текущих задач, мы смотрим приземлено на это все. Первенство разбито на два этапа, и задача на первом этапе – попасть в первую шестерку команд. На данный момент задача не выполняется, но будем стремиться ее реализовать.

- Что думаете по текущей ситуации, когда, на ваш взгляд, удастся ее выправить?

- С оптимизмом смотрю в будущее, особенно по последней игре. Команда приходит в себя, начинает походить на то, что мы хотели бы видеть. Нам по силам решить задачу попадания в шестерку, тем более, сейчас начнут возвращаться футболисты, которые играли в основном составе, возрастет конкуренция. Игроки тренируются с желанием, оптимизмом и это должно нам помочь. Все в наших руках, ногах и головах.