В Калуге открылся фестиваль детских развлечений в центральном парке
В воскресенье, 22 августа, в Калуге проходит летний фестиваль уличных театров для детей и взрослых «Ваш билетик». Его площадкой стал практически весь Центральный парк культуры и отдыха.
В афише фестиваля заявлены четыре спектакля театров из Калуги, Тулы и Санкт-Петербурга. Однако этим праздник не ограничивается.
На входе в парк работают аниматоры в костюмах героев мультфильма «Три кота» - Коржика, Карамельки и Компота. Они водят с детьми хороводы и раздают шарики.
Чуть подальше, рядом с каретой, устроили уголок волшебного мира Гарри Поттера. Все желающие могут надеть распределяющую шляпу и узнать, на какой факультет Хогвартса она их отправляет. А Хагрид катает малышей в тележке сквозь кирпичную стену – туда и обратно.
Больше всего детей перед сценой, где также проходят различные конкурсы в перерывах между спектаклями.
Хагрид катает детей сквозь стену.
А более усидчивые дети могут попробовать свои силы в различных мастер-классах. Столики со стульями расположились в левой части парка, если двигаться от центрального входа. Занятия проходят по расписанию.
С погодой организаторам повезло. В отличие от дождливой субботы, воскресенье выдалось солнечным, но не жарким.
Фестиваль в центральном парке Калуги продлится до 18:00.
В программе фестиваля четыре спектакля и шоу мыльных музырей, но на самом деле развлеений в парке гораздо больше.
Перед сценой один за одним проходят конкурсы.
Гарри Поттер помогает детям примерить мантию и ведет к распределяющей шляпе.
А Хагрид катает малышей на золотой тележке сквозь стену.
Три кота.
В центральной части парка готовится вечерний фейерверк. Территория вокруг огорожена лентами.
Шоу мыльных пузырей.
Фестиваль продлится до 18:00.
Подробнее о праздничных мероприятиях в Калуге 22 августа мы рассказывали здесь.
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