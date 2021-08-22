В Калуге открылся фестиваль детских развлечений в центральном парке

В воскресенье, 22 августа, в Калуге проходит летний фестиваль уличных театров для детей и взрослых «Ваш билетик». Его площадкой стал практически весь Центральный парк культуры и отдыха.

В афише фестиваля заявлены четыре спектакля театров из Калуги, Тулы и Санкт-Петербурга. Однако этим праздник не ограничивается.

На входе в парк работают аниматоры в костюмах героев мультфильма «Три кота» - Коржика, Карамельки и Компота. Они водят с детьми хороводы и раздают шарики.

Чуть подальше, рядом с каретой, устроили уголок волшебного мира Гарри Поттера. Все желающие могут надеть распределяющую шляпу и узнать, на какой факультет Хогвартса она их отправляет. А Хагрид катает малышей в тележке сквозь кирпичную стену – туда и обратно.

Больше всего детей перед сценой, где также проходят различные конкурсы в перерывах между спектаклями.

Хагрид катает детей сквозь стену.

А более усидчивые дети могут попробовать свои силы в различных мастер-классах. Столики со стульями расположились в левой части парка, если двигаться от центрального входа. Занятия проходят по расписанию.

С погодой организаторам повезло. В отличие от дождливой субботы, воскресенье выдалось солнечным, но не жарким.

Фестиваль в центральном парке Калуги продлится до 18:00.

В программе фестиваля четыре спектакля и шоу мыльных музырей, но на самом деле развлеений в парке гораздо больше.

Перед сценой один за одним проходят конкурсы.

Гарри Поттер помогает детям примерить мантию и ведет к распределяющей шляпе.

А Хагрид катает малышей на золотой тележке сквозь стену.

Три кота.

В центральной части парка готовится вечерний фейерверк. Территория вокруг огорожена лентами.

Шоу мыльных пузырей.

Фестиваль продлится до 18:00.

Подробнее о праздничных мероприятиях в Калуге 22 августа мы рассказывали здесь.