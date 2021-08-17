Дмитрий Денисов рассказал о доходах и расходах, разбирался в мусорной проблеме и причинах неприятных запахов в Калуге

В понедельник, 16 августа, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Дебит и кредит

Доходам и экономии бюджетных средств городской голова уделяет достаточно много времени на планерках. Действительно, без дополнительных источников финансирования сложно решать краткосрочные и закоренелые проблемы, которые накопились в Калуге.

Доходы бюджета за первое полугодие 2021 года увеличились на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Городу удалось заработать дополнительно более 650 миллионов рублей. Такие показатели достигнуты и благодаря работе комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины.

Расходы также выросли. Основные статьи - образование, социальная политика и ЖКХ.

Мусорный вопрос

Начальник управления городского хозяйства Александра Шпиренко рассказал о ситуации с мусорными контейнерами. Все чаще их используют не по назначению. Вместо бытового мусора в контейнеры попадают даже строительные отходы.

— Бытовые отходы и крупногабаритный мусор вывозит региональный экологический оператор, а рядом вырастают кучи мусора, которые складируют управляющие организации. Они рассчитывают, что город в любом случае уберет свалки, - сказал Шпиренко.

Получается, что управляющие компании просто экономят деньги и перекладывают свои проблемы на других. У них ведь заложены средства на вывоз мусора и его утилизацию. Но в жизни УК все чаще вывозят растительные отходы на муниципальные площадки.

Уже проведен анализ данной проблемы, определены контейнеры, которые в ближайшее время будут приведены в порядок. Правда, в корне это ситуацию не изменит.

Городской голова Дмитрий Денисов предложил подойти к этому вопросу более системно. После обращения в региональное правительство ответственным за все, что происходит возле контейнеров, может стать только «Калужский региональный экологический оператор».

Процесс станет более прозрачным, да и спросить в случае чего можно будет только с одной организации.

Как, например, спросил Дмитрий Денисов у «Калугаоблводоканала» о неприятном запахе, на который жаловались горожане в минувшие выходные.

В организации заявили, что никаких аварий не было. Откуда же тогда запах? У работников «Калугаоблводоканала» есть догадки, но делиться ими они пока оказались не готовы.

Тепло придет в каждый дом, а свет на все улицы

Зима приближается, а это значит, что до начало отопительного сезона осталось не так много времени. Управление ЖКХ трудилось все лето. 88 из 99 котельных уже прошли подготовку и готовы к зиме. Начальник управления Александр Хавкин отметил, что до начала сентября оставшиеся котельные также приведут в порядок.

Не красит теплую статистику только один объект. Банкротящаяся котельная «Аркаим» вряд ли сама решит все свои проблемы.

Дмитрий Денисов поручил не рассчитывать на чудеса, а самим незамедлительно начать готовить к отопительному сезону котельную. Это, конечно, дополнительные расходы для бюджета. Но здоровье людей дороже.

Чтобы не получить каких-то увечий, калужанам хорошо бы было еще передвигаться по освещенным улицам. В этом направлении, как отметили участники планерки, также есть прогресс. В 2021 году уже закончили работу по реконструкции уличного освещения на 58 объектах. Много сделано даже на сельских территориях. Работы произведены в деревнях Большая Каменка, Груздево, Лихун, Некрасово, Петрово, Воровая, Черносвитино, Рождественно.

В этом году уже смонтированы 628 новых светодиодных приборов, работы проведены на 18 километрах сетей освещения.

Светлее стало на улицах Большевиков, Октябрьской, Рылеева, Газовой, Береговой и Ждамировской, а также на Правобережном проезде и Вишневом переулке.

Городской голова Дмитрий Денисов отметил, что город такой слаженной работой сможет добиться и экономического эффекта. Ведь новые светодиодные лампы потребляют меньше электроэнергии. Высвободившиеся средства могут пойти на установку уличного освещения там, где его еще нет.

Юбилей продолжается

В минувшие выходные прошли первые массовые события, связанные с празднованием 650-летия Калуги. Они обнажили и некоторые мелкие городские проблемы. Так, Дмитрий Денисов сам убедился в переполненности урн для мусора, которые располагаются на входе в городской парк. Ответственные управления тут же отреагировали, что о проблеме знают и больше она не возникнет.

В городе же продолжатся празднования. 18 августа в городском парке пройдет праздник «Калуга урожайная», а с 20 по 22 августа состоится фестиваль уличных театров «Без кулис». Он пройдет на различных площадках Калуги.

Также уже в ближайшие выходные начнут работать две концертные площадки на Театральной площади и площади Старый Торг. Перед калужанами выступят как местные музыканты, так и приглашенные звезды. 22 августа праздничную программу на Старом торге завершит Егор Крид. Он начнет выступать в 21:00. После этого небо озарит салют.