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Детские площадки и памп-треки: как в Калуге идут работы над обещанными ко Дню города скверами

Ирина Моргунова , Фото автора.
Опубликовано: 13.08.2021 13:00 4 430
Детские площадки и памп-треки: как в Калуге идут работы над обещанными ко Дню города скверами

До 28 августа осталось чуть больше двух недель. Все ли планы по благоустройству Калуги ко Дню города воплотятся в жизнь? И самое главное, не достанется ли вся слава центральным улицам областного центра?

Жителей окраин обещали порадовать новыми скверами. Некоторым районам они действительно бы не помешали, ведь кое-где до сих пор с детьми негде гулять.

А, например, на Северном и в Турынино такие скверы уже открылись. Работы над большей частью остальных новеньких площадок должны будут закончить в течение месяца. Мы прогулялись по местам, где должны располагаться скверы. О том, что увидели — в нашем фоторепортаже.

Прежде чем двигаться к отдалённым уголкам Калуги, мы решили посетить сквер Волкова. Он и стал нашей отправной точкой. Тут уже вовсю ведутся работы над обещанным футбольным полем. Также в планах — установка душевых вместимостью 8 человек, три модульных туалета и памп-трек.

Следующей остановкой стал сквер в микрорайоне Байконур. Однако полноценным сквером назвать пока сложно, в нём тоже по сей день ведутся работы.

— Очень жду, когда его достроят! — восклицает местная жительница Татьяна. — У меня сын маленький, было бы удобно, чтобы парк у нас был рядом с домом. По вечерам вообще хорошо было бы гулять всей семьёй.

Недавно в городской управе сообщили, что подрядчик не укладывается в выдвинутые сроки. В будний день здесь, действительно, не так много рабочих. Успеть закончить целый сквер ко Дню города с таким количеством людей, пожалуй, сложно.

Позже мы добрались и до Турынино, где не так давно, в начале августа, закончили строительство нового сквера.

— Я очень рада, что наконец-то у нас появилась детская площадка, — улыбнулась местная жительница Валентина, прогуливавшаяся с внучкой Аней. — Вообще всё отлично, только вот карусель уже кто-то успел отвернуть. Она у нас теперь кривая, косая. Но уже хоть что-то!

А в уже сданном сквере на Северном всё хорошо: детская площадка чистая и ухоженная, приятно смотреть.

А вот и, судя по всему, обещанный памп-трек.

Последним местом, которое мы посетили, стал сквер в микрорайоне Тайфун. Местечко здесь получилось уютное, в тени деревьев раскинулись новая детская площадка и удобные лавочки.

Ирина Моргунова , Фото автора.
Опубликовано: 13.08.2021 13:00 4 430
Тэги: благоустройство 650-летие калуги
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