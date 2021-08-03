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Дмитрий Денисов рассказал о завершении ремонта дорог и объяснил исчезновение палаток

Николай Егоров
Опубликовано: 03.08.2021 15:52 1 539
Дмитрий Денисов рассказал о завершении ремонта дорог и объяснил исчезновение палаток

В понедельник, 2 августа, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Спорт – норма жизни

Основным докладчиком в этот день выпало быть начальнику управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорю Матвиенко. Он рассказал об основных событиях Дня физкультурника, который в этом году в областной столице пройдет 14 августа. Калужан с утра ожидает олимпийская зарядка на вертолетной площадке. После этого на пешеходной зоне водохранилища все желающие смогут принять участие в мастер-классах по различным видам спорта.

Любители баскетбола поспорят за медали всероссийского фестиваля «Оранжевый мяч». А завершится День физкультурника событием «Вертолетка 650». Ди-джеи и световое шоу создадут калужанам нужную праздничную атмосферу перед фейерверком.

- Всех призываю принять участие в Дне физкультурника. Надо заниматься спортом не только в этот день, но и на системной основе, - отметил Дмитрий Денисов.

В Калуге завершен ремонт дорог в рамках национального проекта.

Ремонт дорог завершен

Основные работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Калуге завершены. 31 июля, за день до окончания действия контракта, был приведен в порядок последний участок на трассе Р-92. Осталось нанести разметку и привести в порядок обочины. 

Директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН рассказала о тех дорогах, которые будут отремонтированы в рамках нацпроекта в 2022 году.

- Мы будем работать на восьми объектах: улицы Огарева, Чижевского, Новорежская, 2-й Тульский переулок, улица Космонавта Комарова, Энергетиков, Баррикад и 8-ое Марта. Этот список уже согласован и утвержден министерством дорожного хозяйства, - сказала Татьяна Арен. - Как только мы получим положительное заключение, начнем размещение дорог на торги. В конце августа уже будут определены подрядчики, которые отремонтируют калужские улицы в 2022 году.

Дмитрий Денисов напомнил калужанам об основном правиле капитального ремонта дорог в Калуге.

- Мы совместно с правительством и областным водоканалом решили вопрос финансирования замены сетей по улицам Огарева и Чижевского. Там очень большой объем подземных коммуникаций и колодцев, - сказал градоначальник. - Эта работа начнется сразу после дня города. Калужане должны с пониманием отнестись к временным неудобствам. Заранее будем информировать горожан о проводимых работах. Коммуникации нужно сначала поменять, а только потом начинать капитальный ремонт дорог.

Палатки на улице Чичерина исчезают.

Палатный вопрос

В Калуге активно обсуждают вопрос исчезновения палаток, к которым так привыкли многие горожане. Демонтировано уже 96 павильонов, в городе осталось еще 85 незаконных нестационарных торговых объектов.

- Долгое время у нас действовало законодательство, которое предусматривало предоставление в аренду небольших земельных участков с очень скромной платой. В центральной части города, - продолжил Дмитрий Денисов. - Предприниматели много лет пользовались этой возможностью, всеми правдами и неправдами получали эту землю, расставляли свои палаточки. Но законодательство поменялось, теперь принципиально другой подход. Очень многие предприниматели до последнего держались. В том числе и незаконно работали. В 2021 году эту работу мы должны завершить. Теперь есть справедливый и законный доступ к аренде городской земли.

Начальник управления экономики и имущественных отношений города Калуги Владимир ВАСИН отметил, что единственная цель города – наведение порядка и соблюдение закона. Теперь у производителей качественных продуктов питания есть возможность арендовать землю у муниципалитета без посредников.

В заключение планерки отметили, что в Калуге завершили установку проекционных пешеходных переходов. Они заработали у общеобразовательных школ. В городе теперь 44 «проекционника».

Активность в соцсетях

Многие посты в пабликах городской управы вызвали интерес у пользователей. Так, дискуссия развернулась по вопросу восстановления легендарной рекламной конструкции «Храните деньги в сберегательной кассе». Работы находится на финальной стадии. Реставрацией деталей конструкции занималось местное калужское предприятие.
— Металлические объемные буквы на данный момент выкрашены в специально подобранные цвета, согласно проекта, разработанного сектором главного архитектора Калуги. Технология порошковой окраски экологически безопасна и даëт идеальное и долговечное покрытие. В ближайшее время будет смонтирована и подсветка букв - современный холодный гибкий неон двух оттенков, красный и белый, — сообщил главный архитектор Калуги Алексей Комов.
Монтаж вывески планируется в середине августа. Она будет располагаться на здании по улице Ленина напротив Дворца спорта.

В Калуге появится новый комплекс для семейного отдыха.

Резонанс вызвала и новость о появления на Правом берегу «Калужских терм» — семейного физкультурно-оздоровительного комплекса с современными бассейнами, детской зоной, джакузи и водными аттракционами.
Комплекс не имеет аналогов в Калужской области. Здесь будет более двенадцати бань и саун различных видов и комплектаций, три круглогодичных бассейна с термальной и морской водой, гидромассажем, зона релакса, уютное кафе, бары и другие услуги для семейного досуга и оздоровления.
Центр способен принимать до 1500 человек в день, а его общая площадь — около 10 тысяч квадратных метров.

Николай Егоров
Опубликовано: 03.08.2021 15:52 1 539
Тэги: городской голова калуги денисов планерка
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