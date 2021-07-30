Зачем Циолковский сажал таракана в коробок

Когда-то Калугу знали по Циолковскому и спичкам. Это были наши своеобразные бренды. Калужские фабрики за годы своего существования выпустили миллионы коробков. Интересно было рассматривать этикетки, похожие на миниатюрные плакаты. Продавались особенно красивые сувенирные наборы. Поэтому в советское время многие собирали этикетки и коробки. Такой вид коллекционирования называется «филумения».

Теперь спички не популярны, у всех на кухнях или электроподжиг, или зажигалки, а на современных коробках в основном реклама. Коллекционеров тоже почти не осталось. Но раритетные коробки можно увидеть в Доме-­музее А.Л. Чижевского. До конца августа там работает выставка «Миниатюрный космос».

На витринах — фосфорные спички конца ХIХ века, старинные коробки, спичечницы и любопытные советские наборы на космическую тематику.

Точные детали

— Спички пришли к нам из Англии. В 1826 году их случайно изобрел английский химик Джон Уокер. Перемешивая реагенты деревянной палочкой, Джон случайно чиркнул ею об стол, и палочка загорелась. Через год спички поступили в продажу, — рассказывает автор выставки, сотрудник Калужского музея истории космонавтики Елена АРХИПЦЕВА. — А спичечный коробок в 1889 году придумал Джошуа Пьюсси. Тогда же появились и этикетки. Наш музей собирает и хранит спичечные этикетки на космическую тему. Коллекция появилась в 1988 году, ее передала вдова калужского художника-­графика Александра Каурова, который рисовал эскизы к спичечным коробкам. Многие из них посвящены Циолковскому.

Сейчас у нас 832 предмета космической филумении. По спичечным этикеткам можно проследить всю историю советской космонавтики. Есть этикетки, рассказывающие о запусках спутников, об исследованиях Луны и планет Солнечной системы, о международном сотрудничестве.

Елена Архипцева рассказала, что над дизайном спичечных коробков работали художники, в том числе и калужские.

Поражает, как точно и четко все прорисовано. В 1966 году вышел набор спичек, посвященный космической технике: аппараты для исследования Венеры, Марса. На этикетках они переданы технически грамотно, каждая деталька выписана. Есть сувенирные спички, наборы, посвященные Гагарину: «Знаете, каким он парнем был!» и юбилейный — к 25-летию первого полета человека в космос. Космонавтика развивалась. Выходили наборы «Первый отряд космонавтов», этикетки с рисунком «Востока», ­выполненным космонавтом Джанибековым, этикетки, посвященные первому выходу человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов в 1965 году.

Старинные экспонаты

— В начале 1970-х годов на Луну запустили луноход. И на одной из этикеток видим такой веселенький Луноход с сигаретой: «А я иду, шагаю по Луне». Мы пережили тяжелые времена: репрессии, ссылки, и многие курили. Курил и Королев, прошедший через это. На выставке представлен его портсигар. А Циолковский никогда не курил. Он очень интересно использовал коробок для спичек. Сажал в него таракана, привязывал коробок к воздушному змею и вместе с учениками запускал: пусть испытает счастье полета! На одной из витрин вы увидите, в какой коробок мог сажать Циолковский таракана, — есть уникальные экспонаты, сделанные в 1884 году на фабрике Зимина в Медынском уезде. Старинные спички нам предоставил сотрудник Музея ремесла, архитектуры и быта коллекционер Владимир Ткаченко.

Коробок 1966 года, посвященный первому выходу человека в космос.

Аварийный запас

— До революции спички очень ценились. К коробкам относились бережно. Выпускали металлические каркасы для коробков, сбоку которых делали отверстия, чтобы можно было чиркнуть спичкой.

Считалось, что спички лучше хранятся в спичечнице, она защищает от влаги. Спичечницы были деревянные и металлические. У нас есть деревянная с фосфорными спичками и латунная, в которой нажимаешь кнопочку — и она открывается. Наверное, такая вещь была у какого-­то представительного человека.

У космонавтов — специальные спички, они входят в носимый аварийный запас. Потому что бывает экстренная посадка. Зима, снег, надо разжечь костер. Такое случилось с Леоновым и Беляевым в марте 1965 года. Они приземлились в заснеженной тайге. Космическое спички — ­­­во­доотталкивающие и ветроустойчивые.

Веселый Луноход. Некоторые этикетки были с юмором.

Это интересно

В Калужской губернии спички стали выпускать в ХIХ веке. Первые начали делать в Медыни. По одним сведениям — на фабрике купчихи Лапшиной, по другим — на фабрике приехавшего из Петербурга Густава Гемелина. С середины XIX века в Медынском уезде действовало больше 20 спичечных фабрик. В 1919 году осталось три, их объединили. Самой большой фабрике Зимина после национализации дали название «Метеор».

В 1929 году строится спичечная фабрика им. Ворошилова в Калуге. Она открылась в 1931 году. До вой­ны здесь делалась каждая десятая спичка в стране. После вой­ны сгоревшее производство восстановили лишь к 1949 году. В 1976 году фабрика вошла в состав спичечно-­мебельного комбината «Гигант», который в 2002 году прекратил свое существование.

Долго производила спички и Балабановская фабрика, открывшаяся в начале 1950-х годов. Здесь выпускалось много сувенирных наборов, кабинетные спички, спички-­книжки. С 2013 года фабрика перестала производить спички.



Коробки и спичечницы конца ХIХ века.



Космические спички



Эскизы к спичечным этикеткам калужского художника Каурова, сделанные с фото Циолковского.



Набор 1986 года, посвященный 25-летию первого полета человека в космос.



На выставке есть несколько бронзовых скульптур Циолковского. Эта называется «Учитель Боровского уездного училища», выполнена скульптором Чупруном в 1993 году.



На выставке можно почитать и информацию об истории выпуска спичек в Калуге.