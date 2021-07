«Ничтожество, ты упускаешь шанс!»: что заставляет калужанку перепевать песни из видеоигр

В нашем мире увлечением видеоиграми уже никого не удивить. Но другое дело – это связать с игровой индустрией свою жизнь и талант. Именно так и поступила тулячка Патрисия АПАЕВА, переехав в Калугу.

Девушка исполняет доводящие до мурашек вокальные кавер-версии на популярную музыку из видеоигр.

А совсем недавно, 9 июля, состоялась премьера ее видеоклипа на песню «My Mother Told Me» из «Assassin’s Creed Valhalla».

My Mother Told Me - Patricia Heather (Vikings / Assassin's Creed Valhalla Cover Acapella)

Мы пообщались с Патрисией на тему ее необычного имени, увлечения видеоиграми и о путешествии из Тулы в Калугу. Обо всем этом читайте в нашем интервью ниже.

Нежданное путешествие

- Патрисия – очень интересное имя. Оно настоящее или это псевдоним?

- Это абсолютно настоящее имя, данное мне при рождении. В паспорте так и написано (смеется). Многие люди сразу хотят спросить меня, почему, а потому что я не просто Патрисия, а Патрисия Патрисовна.

- У вас целая династия?

- Можно и так сказать! Моего папу зовут Патрис, он из Карачаево-Черкесии, а там в ходу необычные для русского слуха имена.

На самом деле папу должны были назвать другим именем, но когда дедушка пошел в ЗАГС, там ему предложили назвать Патрисом. Ну и он поддался на эту авантюру.

А родилась я 9 мая. Конечно, все врачи в роддоме сразу матери сказали: «Все, это однозначно должна быть Виктория!». Но во-первых, мама сказала, мол, Виктория Патрисовна, это как-то не очень. А во-вторых, мама хотела назвать меня в честь своей любви к отцу, а мое имя как раз получается как бы составленным из «Патрис и я».

- Расскажи о своем детстве. Где ты выросла?

- Я тулячка. У меня получилось так, что все мои родственники по материнской линии так сказать блуждают по стране: бабушка – из Брянска, потом переехала в Рязань и родила там маму, а мама переехала в Тулу, где родила меня, а я уехала в Калугу. Можно сказать, вокруг Москвы бродим.

А в Калугу я переехала три года назад. Получилось тоже очень весело. Я познакомилась в Интернете с молодым человеком, который жил… нет, не в Калуге, а в Кирове! Но не в нашем местном Кирове, а тот, который в Кировской области у черта на куличках.

Я сказала, что к нему за тридевять земель не поеду, а он ко мне в Тулу тоже не захотел. Но у его семьи была квартира в Калуге. Плюс ко всему, здесь я внезапным образом нашла себе работу. Потому мы решили, что переезжаем сюда и начинаем все с абсолютно чистого листа.

- Если не секрет, что за работа?

- По специальности! Я артист муниципального камерного хора калужского дома музыки, а также артист джазового оркестра современной музыки в ИКЦ, певчая в хоре храма Иоанна Предтечи. Последний год была педагогом по эстрадно-джазовому вокалу в местном колледже культуры. Так что иногда еще уроки даю.

И это все при условии того, что высшее образование у меня юридическое. А средне-специальное как раз музыкальное. Так получилось, что я в музыке всю свою жизнь. Моя мама всегда хотела петь, поэтому, поскольку ее не отдали на музыкальное образование, она воплотила свои мечты с помощью меня. И я пошла учиться. В Туле есть замечательное заведение - лицей при музыкальном колледже имени А.С. Даргомыжского. Туда отдают детей в шесть лет, они учатся в подготовительном классе, потом девять классов обычной школы и музыкальной одновременно. И сразу же, как на конвейере, идут в колледж. Так что я из этого здания вышла только в 18.

Но так как я все время была в музыке, то я погрузилась в небольшую депрессию, задавалась вопросами: то ли я делаю, был ли у меня выбор, правильной ли я дорогой иду? И в конце-концов поступила на юрфак.

Во время учебы я отработала в юрфирме, но как только получила диплом – все. Решила, что переезжаю в Калугу, потому что мне предложили работу на музыкальном поприще. Но юридические знания регулярно пригождаются. Я до сих пор помогаю своим родственникам, если им нужно, например, написать заявление в прокуратуру.

TES V Skyrim Soundtrack - Watch the Skies Acapella Cover by Patricia Heather

Все началось с Толкиена

- Ты исполняешь каверы на разные темы из видеоигр. Увлекаешься ли играми сама? Как давно?

- Конечно, увлекаюсь. Думаю, если бы я не увлекалась играми, то на подобную музыку даже не смотрела, и тогда имена композиторов вроде Джереми Соула для меня вообще ничего не значили.

Изначально я играла в «The Sims», тетрис и какие-то стрелялки и гонки, но это было не сильно интересно. А потом в моей жизни появился «Властелин колец», но еще позже игра «LEGO Звездные войны». Вот ее я обожала.

Но вообще, первостепенно были не игры, а книги и фильмы. Я в детстве обожала Толкиена. Когда только научилась читать самостоятельно, я взяла у соседей «Хоббита» - книга была иллюстрированной, красивой. Я тогда, лет в пять, даже была искренне уверена, что хоббиты существовали.

Собственно, вселенная «Властелина Колец» была для меня чем-то невероятным. Я даже пыталась изучить различные языки вроде синдарина (язык общения эльфов, разработанный Дж. Р. Р. Толкиеном, - прим. ред.). Я в свое время обожала немецкую группу «Blind Guardian». У них есть целый альбом, посвященный «Властелину колец».

В общем, отсюда потом и появилась и музыка, и фэнтези-фильмы и любовь к аниме.

Skyrim - The Dragonborn Comes cover by Patricia Heather

- Что из видеоигр тебе больше нравится?

- Из самого известного, что я проходила – это «Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy», а из онлайн-игр мне нравилась «Team Fortress». Потом перешла с онлайн на индивидульные RPG – всего «Ведьмака», естественно, прошла. Потом еще и прочитала его всего, собрала целую кучу статуэток. Но вот «Песню Присциллы» до сих пор не спела (смеется).

Также проходила игры вселенной «The Elder Scrolls»: самые первые не осилила, но «Morrowind», «Oblivion», «Skyrim» я прошла. А сейчас усиленно залипаю в «The Elder Scrolls Online».

- «World of Warcraft»?

- Нет. У меня друг играл, а я смотрела. Но одну из песен оттуда я спела – мне она очень понравилась, очень красивая.

«Если я не буду двигаться вперед, то буду менее счастливой»

- Чем вдохновлялась в своих работах? Черпаешь ли идеи откуда-то?

- Изначально, три года назад, я находила инструментальный кавер в интернете, и спрашивала у человека, можно ли мне взять его для вокального исполнения?

Но потом подумала – я же хоровик. У меня дирижерско-хоровое отделение. Я знаю, как писать хоровые партитуры. Так что решила, что возьму и напишу все сама.

Кем я на самом деле вдохновляюсь – это американский певец и ютубер Питер Холленс. Он исполняет темы и из видеоигр, сериалов, да и просто даже какие-то популярные песни а-ля Кэти Перри в хоровой обработке. Когда я его слушаю, я понимаю, что хочу так же.

- Есть кто-то, кто мотивирует тебя?

- Мой муж. И мое чувство никчемности, если можно так сказать. Музыкантов же воспитывают довольно интересным образом: конкурсы, сравнения с другими и, когда я долго расслабляюсь и ничего не делаю, внутренний голос говорит мне: «Ничтожество, ты упускаешь шанс!». И тогда я начинаю работать.

Если я не буду двигаться вперед, мне кажется, что я буду менее счастливой. Правда, мой психолог говорит совсем другое.

- Принимала ли ты участие в каких-нибудь музыкальных конкурсах?

- Недавно, 17 июля, участвовала калужском аниме-фестивале. Также скоро планирую поехать в Москву на ГикКон. Последнее время я все больше люблю подобные мероприятия, потому что могу петь там то, что хочу. На классических же конкурсах чувствую не все песни. А вот песни в гиковском формате мне хорошо даются, даже не приходится прикладывать усилия – оно само работает.

- Я заметила, что у тебя очень интересные и качественные видео. Ты их сама снимаешь и обрабатываешь? Как происходит процесс создания ролика?

- Мне во всем помогает муж. Я стараюсь вкладывать в свое увлечение по минимуму денег. Поэтому не могу дать кому-то заплатить за изготовление превью, монтаж и звуковую обработку. Все это делаю самостоятельно.

Муж поправляет кадр, работает за камерой, если нет штатива, а если он есть, то следит за тем, чтобы все было хорошо. Например, говорит, когда мне надо голову выше поднять, смотрит, чтобы плечи ровно держала, улыбалась или не улыбалась.

Он – режиссер.

Я стараюсь выдавить максимально возможное качество из того, что есть. Только несколько роликов назад у меня появилась профессиональная камера, а до этого снимала на «мыльницу». На качество влияют мои знания в постановке света и визуальный вкус. Могу какую-то симпатичную цветокоррекцию сделать.

Какое-то время, когда жила в Туле, я общалась с фотографом и почерпнула что-то из этого общения: например, что снимать против солнца точно не нужно.

Потом постепенно росла, смотрела видео-уроки.

World of Warcraft: Cataclysm - Nightsong (Patricia Heather Cover)

«Я не представляю себя без этого»

- Чем увлекаешься помимо игр и пения?

- В основном, смотрю сериалы и фильмы. У меня не хватает времени, чтобы заняться каким-то бисероплетением или чем-то еще.

Все-таки, творческая работа – это очень энергозатратный процесс. Многим кажется, что это все так просто – будто я целый день отдыхаю и ничего не делаю. На самом деле, когда ты отыграл на сложной репетиции, потом у тебя уроки, на которых ты отдаешь все свои знания и рассказываешь, как попугайчик, а после приходишь домой – хочется только и делать, что лежать несколько часов.

Просто вырубаюсь.

Но, самое главное, - от всего этого процесса я получаю удовольствие.

А иногда устраиваю себе дни тишины, когда не слушаю музыку, не открываю рот, не пою – мне нужно как бы перезагрузиться.

- А все-таки, для чего ты занимаешься этим делом?

- Хороший вопрос! Во-первых, мое мнение такое: если ты можешь не писать – не пиши, если ты можешь не петь – не пой. В общем, если ты можешь что-то не делать – значит, это не твое. А я просто не представляю себя без этого дела. Потому и занимаюсь.

Во-вторых, хочется, конечно, немного признания: люди лайки ставят, говорят, что ты молодец. Это приятно.

- Какие цели ты для себя поставила? Может быть, хочешь набрать определенное число подписчиков?

- Я считаю так: если поставить себе целью определенное количество подписчиков, то ты этого достигнешь для галочки и все. Мне главное, чтобы люди меня услышали.

Они иногда оставляют комментарии вроде «Почему это не в топе?!», «Почему так мало лайков?». И вот я сижу и думаю: «А хороший вопрос!». И каждый раз, когда у меня руки опускаются, я вспоминаю о том, что меня от всего того, что не хватает, отделяет только время. Главное – постоянно работать.

- И, напоследок, что бы ты хотела пожелать нашим читателям, также как и ты желающим развиваться в творческом направлении?

- Осознать, что творчество – это работа. Это тяжелый труд.

Был такой соцопрос: к людям подходили на улице и спрашивали: «Как вы считаете, за какой срок можно научиться играть на гитаре?». Люди отвечали, что за неделю-месяц, наверное, можно. Кто-то говорил, что за год.

Людям кажется, что можно просто взять и сделать. А на самом деле это очень тяжелый труд. Результат зависит от вложенных усилий. Красивый голос или игра на инструменте – это всего лишь 5% таланта, а 95% - это труд.

Так что надо упорно работать и тогда воздастся.