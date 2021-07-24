В Калуге на Московской бушевал наркоман

В социальных сетях появилось видео с участием молодого человека, который неадекватно себя вел на улице Московской, надалеко от магазина «Спутник». Сначала он кидался на машины. Запрыгнув на одну из них, молодой человек разбил лобовое стекло.

Собравшиеся скрутили нарушителя спокойствия. Была вызвана полиция, которая, судя по комментариям, так и не приехала. Забрала неадеквата скорая помощь, которая проезжала мимо.