Районы, кварталы: сайдинговая утопия и пышные цветники на улице-призраке в Калуге

Продолжаем наш проект Районы, кварталы, в рамках которого рассказываем о разных местах Калуги. Мы прогулялись по улицам Бутома и Инженерной. В далеком 2016 году мы уже были здесь, и вот, в 2021-м, возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

Этот район известен, в первую очередь тем, что здесь располагается застройка для работников КТЗ, которому в этом июле стукнуло аж 75 лет. Время идет, а люди продолжают жить в этих уже стареньких и ветхих домах.

А вокруг никого.

В первую очередь в глаза бросилось то, что на улицах почти нет людей. Такой себе район-призрак.

Будто в подтверждение нашей теории о том, что район вымер, в одном из домов мы нашли окна, заложенные кирпичом.

Познавательный дом.

На этом же доме с заложенными окнами висит табличка, объясняющая название улицы. Судя по ней, улицу назвали по имени бывшего министра судостроительной промышленности и героя социалистического труда Бориса Бутомы, внесшего вклад в развитие судостроения страны.

А во дворе этого дома – разруха и уныние. На стенах здания повсюду зияют дыры и виднеются загнутые проржавевшие листы металла.

На такую лестницу страшно смотреть, не говоря уже о том, чтобы подниматься по ней.

Дальше началась череда стоящих вперемешку двух-, трех- и пятиэтажных домов.

Балконы в некоторых домах всем своим видом молят о капитальном ремонте.

Даже некогда уютные ажурные балкончики пришли в запустенье.

При этом некоторые дома выглядят вполне прилично.

А вот так выглядит здание местной спортивной школы.

Оказалось, что двор одной из пятиэтажек все-таки даже обзавелся спортивной площадкой.

Разноцветные домики.

Петляя между домами-развалюхами, на которые мы уже вдоволь успели насмотреться, наткнулись на ухоженный и яркий райончик. Дома здесь пестрят всеми цветами радуги и на фоне всех остальных местных зданий напоминают какую-то утопическую улицу из фильмов: солнышко светит, цветочки растут.

Присмотревшись, понимаешь, что это – обычные старые дома, только их обшили сайдингом и надстроили верхние этажи.

На самом деле, не только эти несколько домов должны были обзавестись новым обликом. Остальные здания в этом районе тоже должны были ремонтировать. Однако, как мы уже писали, все пошло не по плану, строительство остановили, а на застройщиков возбудили уголовные дела.

Они уже даже успели отсидеть и выйти на свободу, а жильцы этой сказки мучаются до сих пор.

Но, свернув из этого внешне милого двора обратно к дороге, вновь упираешься взглядом в облупленные стены.

Еще одна проблема улицы Бутома – мусор. Несмотря на полупустые мусорные баки, бесхозные вещи валяются просто так на тротуаре.

Однако местами район смотрится ухоженным. Даже есть небольшой мостик через трубу, тротуары вымощены плиткой.

Во многих дворах растут цветы.

Нельзя не отметить, что, несмотря ни на что, местные жители, которые проживают здесь сколько себя помнят, стараются сохранить район в приличном виде. Во дворах они все лето наводят красоту.

- Живется здесь, наверное, как и во всех старых районах, - размышляет местная жительница Валентина Петровна. – Я здесь живу уже больше двадцати лет, а наш дом построили еще, наверное, в 60-е годы. Мы стараемся облагораживать район, я сама в нашем дворе цветы сажала.

- Добровольное вложение денег, так сказать, - добавила ее соседка Елена, кивая на клумбы. – Где-то не осилили еще, но сажаем часто. В целом, район тихий. Дворники часто убирают. Но мусор иногда приходится выносить чуть подальше, потому что там всегда чисто и много свободных контейнеров. Я здесь уже год живу и даже подумываю именно в этом районе квартиру купить. Мне здесь нравится расположение, очень удобно: рядом остановки, магазинов много – прекрасно. Дома, правда, не очень, но в остальном все хорошо.

В целом, как отметили сами местные жители, на улицах Бутома и Инженерной, несмотря на все минусы, есть и положительные стороны.

Возможно, когда-нибудь эти хлипкие домики все-таки возьмутся реставрировать или власти хоть как-то попробуют улучшить жизнь местным, но пока что остается довольствоваться только лишь пышными цветниками, с любовью посаженными жильцами.