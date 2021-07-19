Курская битва «Калуги» и победа «Кванта»: калужские клубы дебютировали в ФНЛ. Обзор первых игр нового сезона

Российский футбол суров и беспощаден. Совсем недавно завершился сезон, а через 3 недели команды вновь вышли на поле в официальных матчах. При этом и название турнира изменилось.

Профессиональная футбольная лига прекратила свое существование. «Калуга» и обнинский «Квант» выступают в новом сезоне в Футбольной национальной лиге. Мечты многих болельщиков сбылись, но только отчасти.

Команды из Калужской области не поднялись на одну лигу выше, просто поменялись буквы в названии турнира, в котором они играют – ФНЛ-2.

Группа смерти

«Калуга» и «Квант» стартовали в третьей группе ФНЛ-2. Она состоит из 22 команд. А клубы на первом этапе поделены на 2 подгруппы.

«Кванту», как кажется, будет легче. Тут все команды собраны из московского региона. Выделяется только «Саранск» и дубль хабаровского СКА.

А вот у «Калуги» легкой жизни на предварительном этапе точно не будет. Команды все колючие и с амбициями. Наверное, выделяется только молодежь из воронежского «Факела».

Но стартовали калужане в Курске. С местным «Авангардом» на не самом хорошем естественном газоне наши футболисты в прямом смысле этого слова зарубились. Более 30 нарушений, 7 желтых и одна красная карточка – вот итог противостояния.

При этом команды создали не так много опасных моментов. У «Калуги» самый реальный шанс был у вышедшего на замену Андрея Волгина, который не смог занести мяч в пустые ворота после прострела с фланга. В первом тайме неплохо пробил Денис Романюк. На это куряне ответили ударом ветерана Синяева и добиванием Сапрунова на 67-ой минуте – 1:0.

В этом эпизоде ошибку допустил вратарь «Калуги» Михаил Бородько. Хотя за пару минут перед голом наш голкипер спас свою команду.

В концовке матча игрок «Авангарда» Махаммад спровоцировал Николая Суханова. Началась заварушка, итогом которой стало второе предупреждение Александра Новицкого. Защитник пропустит следующий матч с брянским «Динамо».

Голы и удаление матча «Авангард» — ФК «Калуга» .

«Авангард» (Курск) — ФК «Калуга» — 1:0 (0:0)

Гол: Сапрунов, 67.

«Авангард»: Терешкин, Беляев, Имуллин, Мязин, Трифонов (Сапрунов, 64), Синяев, Ларинов (Подоляк, 64), Войнов, Бобрышов, Холявский (Тарасов, 45), Мохаммад.

ФК «Калуга»: Бородько, Антипов, Дубровин, Новицкий, Демин (Манукян, 82), Бурдыкин (Чуринов, 57), Романюк (Волгин, 46), Басов (Баранов, 68), Суханов, Семин, Яркин.

Предупреждены: Имуллин, 74, Мохаммад, 90+ – Новицкий, 37, Демин, 45+, Бурдыкин, 54, Басов, 65, Суханов, 90+.

Удален: Новицкий, 90+ (второе предупреждение в матче).

Послематчевая пресс-конференция Константина Дзуцева в Курске.

- Стартовый поединок сезона получился с большим количеством ошибок с обеих сторон. Как это и должно быть. Содержательного футбола команды не показали, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. - Моменты были как у наших ворот, так и у ворот соперника. Ясно было, что первый, кто допустит ошибку, проиграет сегодня. К сожалению, первыми оказались мы. Не нашли силы в себе отыграться. Больше всего расстроило то, что не все футболисты включились в чемпионат. Хотелось бы, чтобы 11 футболистов, которые выходят на поле, были заряжены на борьбу со стартового свистка.

Неожиданная победа

В первом матче нового сезона обнинский «Квант» дома принимал раменский «Сатурн». Подмосковная команда прошла половину чемпионата, лидируя в турнирной таблице. Но 2021 год «инопланетянам» явно не удается.

Вот и в Обнинске у «Сатурна» не задалось с самого приезда. На наукоград обрушился ливень, который явно не помогал игрокам обеих команд. Правда, уже к 26-ой минуте матча «Квант» и «Сатурн» обменялись забитыми мячами. У хозяев отличился Армен Авагян, который реализовал пенальти. А у гостей подачу с углового замкнул Меренчуков.

Команда из Раменского имела намного больше опасных моментов. Если в Обнинске еще есть свободные места для памятника, то его срочно надо установить многоопытному вратарю Виталию Яковлеву. 36-летний голкипер спасал свою команду раз за разом и дал возможность своим игрокам довести матч до победы.

На 74-й минуте затяжная атака «Кванта» завершилась точным ударом Анатолия Демидова. 2:1 – победа обнинской команды. Во многом «Квант» победил за счет удачи, но и футболисты из наукограда отдали на поле все силы.

«Квант» победил «Сатурн».

«Квант» (Обнинск) – «Сатурн» (Раменское) – 2:1 (1:1)

Голы: Авагян, 16 - с пенальти (1:0). Меренчуков, 26 (1:1). Демидов, 74 (2:1).



«Квант»: Яковлев, Геворкян, Юлдашев, Болтунов, Исаев, Демидов, Авагян (Мельников, 69), Сёмкин, Волков (Иванушкин, 87), Захаров, Сергулёв (Прохоров, 90+).

«Сатурн»: Круглов, Михайличенко (Максимчук, 67), Шудров, Феоктистов, Смелов, Лобанов (Чупаёв, 76), Бамматгереев, Юрьев, Меренчуков (Ерков, 76), Предеус (Яшин, 67), Морев.

Предупреждения: Лобанов, 6. Шудров, 20. Сергулёв, 20. Юлдашев, 24.

- Начался новый сезон. Нам удалось взять три очка в очень тяжелом поединке, - прокомментировал исход матча с раменским «Сатурном» главный тренер «Кванта» Олег МОРОЗОВ. - Мы сейчас еще не в лучшем состоянии. Сегодня игра давалась тяжело. Но ребята проявили характер. Особенно во втором тайме на зубах вытащили матч. Это зачастую бывает важнее, чем качество игры. Хотя и в этом постараемся прибавить.

Послематчевая пресс-конференция Олега Морозова.

Во втором туре 24 июля «Квант» сыграет на выезде с молодежной командой «Химок». А «Калуга» примет на своем поле брянское «Динамо».