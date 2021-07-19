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Где поплавать без толпы: ТОП не самых популярных мест для купания вблизи Калуги

Ирина Моргунова
Опубликовано: 19.07.2021 14:59 10 3275
Где поплавать без толпы: ТОП не самых популярных мест для купания вблизи Калуги

Жара не сдает позиции, а это значит, что разгоряченные калужане оккупировали местные пляжи.

Недавно мы уже публиковали список от Роспотребнадзора, в котором указаны рекомендованные места для купания в Калужской области. Но далеко не на всех из этих пляжей в жаркий сезон все хорошо. Очень многие водоемы сейчас переполнены отдыхающими, что небезопасно в наше ковидное время.

Да и плавать, как сельди в бочке и лежать на пляже плечом к плечу, удовольствие малоприятное.

Потому мы решили посмотреть, какие близ Калуги есть места для купания, помимо общеизвестных.

Представляем наш топ таких мест.

Обводненный карьер

Одно из разрешенных в июле 2021 года место для купания находится в деревне Новоскаковское, возле которой расположился Обводненный (он же Новоскаковский) карьер.

Отдыхающие отмечают на различных сайтах с отзывами, что им полюбились в этом месте песок и прозрачная вода. Рядом расположен лес.

В этот водоем не впадает река Веприка. Со стороны села Льва Толстого и села Новоскаковское есть необорудованный бесплатный пляж.

Также, помимо общедоступной, здесь имеется и платная база отдыха.

Координаты: 54.597719, 36.001559 

Это место на карте.

Калужский Гидронамыв

Это место также называют Мостовским карьером или Угорским озером. Здесь расположен действующий карьер, на котором добывают песок. Поэтому место постоянно меняется.

Здесь находится два озера. То, что ближе к лесу, - более чистое. Прозрачность в нем бывает больше метра.

А удобно подъехать сюда можно со стороны Управления подземного хранения газа.

Координаты: 54.555977, 36.057537

Это место на карте. 

Озеро в деревне Озеро

Этот водоем с «оригинальным» названием отнесен в список разрешенных мест для купания в июле этого года.

Здесь живописное местечко: высокие сосны раскинулись вдоль чистого озера. Есть песчаный пляж.

Также здесь расположена база отдыха. 

Любителям рыбалки данное место тоже приглянется.

Координаты: 54.782018, 35.837926

Это место на карте.

Пляж на Угре возле СНТ "Угра"

На Угре возле одноименного СНТ раскинулся чистый пляж с песком. Калужане на отзывах к Ядекс.Картам отмечают, что река до середины неглубокая, поэтому место отлично подходит для отдыха с детьми.

Природа на берегу живописная, рядом гнездятся птицы – идиллия! Также пляж крайне удобно расположен. Единственный минус – подъездная дорога, состояние которой оставляет желать лучшего.

Координаты: 54.511793, 36.085009

Это место на карте.

Уважаемые читатели, а какие пляжи в нашем регионе знаете вы? Пишите в комментариях!

Ирина Моргунова
Опубликовано: 19.07.2021 14:59 10 3275
Тэги: отдых общество
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