Подземные переходы и массовая вырубка: вангуем проблемы, с которыми столкнутся строители велозоны в Калуге

В конце прошлой недели главной темой обсуждения стала судьба Окской железнодорожной ветки в Калуге.

Она как-то подзабылась за последнее время, однако когда на вопрос калужанки губернатору в соцсетях ответили в горуправе, общественность встрепенулась.

Городские чиновники, напомним, объяснили: на месте Окской ветки появится велопешеходная зона протяженностью 4 км: от ул. Билибина до ул. Болдина.

Многие калужане оценили идею: в городе мало где можно прокатиться на велосипеде или выйти на пробежку – появление такой зоны мотивирует людей заниматься спортом и может стать местом притяжения жителей города всех возрастов.

Мы решили пройти по будущему велосипедному маршруту и оценить возможность его благоустройства. Некоторые участки оставили много вопросов и впечатлений.

Заросли и гаражные кооперативы

Маршрут стартует от завода «Кристалл»: по ж/д путям в этом районе спокойно ходят местные жители, срезая путь, и уединяются подростки, чтобы раскрасить стены гаражей граффити.

До ближайшей проезжей части можно пройти по вытоптанной тропинке: многие ходят по путям до дома, сокращая путь.

Большая часть окской ветки – заросли деревьев и кустарников, поэтому при прогулке по этому маршруту сейчас лучше надеть закрытую обувь и длинные брюки: крапива так и норовит ужалить ноги гуляющих там калужан.

Самая большая концентрация зелени – вдоль улицы Подгорной и переулка Резервного: в какой-то момент железная дорога утопает в растениях так, что пройти по ней просто невозможно. При демонтаже путей проблема должна легко решиться вырубкой зарослей и сорняков.

Свежий воздух и криминал

Вроде бы травка, деревья - хорошо. Однако пока заросли выглядят совершенно неприглядно.

Поздним вечером и ночью тут лучше не гулять.

Хоть вокруг все утопает в зелени, местами можно увидеть горы мусора и использованные шприцы: видимо, укромные места полюбились распространителям и любителям запрещенных веществ.

Такие картины портят впечатление, но благоустройство зоны должно сделать свое дело: чем больше людей будет пользоваться маршрутом, тем меньше нарушителей закона будет заметно.

Зато по пути можно встретить местных жителей: кошки и ежи появляются в районе ж/д путей, просят угостить и поиграть с ними.

Переходить небезопасно

За весь четырёхкилометровый маршрут велосипедстам спешиваться придется часто. Путь пересекает проезжую часть около десяти раз. И ни в одном месте нет пешеходного перехода.

Проблему можно решить несколькими способами: установить предупреждающие знаки и лежачих полицейских, поставить регулируемые светофоры или делать обычные пешеходные переходы с зеброй.

В противном случае тем, кто захочет воспользоваться благоустроенной дорогой, не останется другого выбора кроме как идти до ближайшего перехода. А на некоторых участках придется сделать крюк около 50 метров.

Даже если удастся решить проблему с переходами, врядли велосипедистам понравится тормозить и спешиваться так часто за весь путь.

Ведь многие имеют привычку ездить с нарушением ПДД или в наушниках, ничего не слыша вокруг себя. Это может вызвать рост аварийности на некоторых участках.

Да и пропускная способность важных улиц наверняка снизится. К примеру, на улице Ленина. Представьте, что будет с движением, если там появится еще одна зебра близ перекрестка с Карла Либкнехта.

Эту проблему во многих местах пересечения велопешеходной и проезжей частей вполне способны решить подземные переходы. Интересно, в проекте новой зоны отдыха предусмотрят их? Или, как в свое время было с предложением сделать подземку на пересечении улиц Кирова и Марата, а также других прекрестков "гантели", скажут, что это невозможно\слишком дорого\нецелесообразно (нужное подчеркнуть), и закроют тему?

Не только демонтаж

Чтобы благоустроить маршрут, мало будет просто снять то, что осталось от путей: многие участки дороги явно требуют серьезного ремонта.

Местами дорогу заметно размыло, где-то образовались глубокие дыры: придется поработать, чтобы привести эти территории в приличный вид.

Полезное благоустройство

Несмотря на то, что сейчас Окская ветка почти заброшена и пользуется популярностью только у узкого круга любителей уединиться, у нее явно есть большой потенциал.

Если очистить ветку от мусора, проложить хорошую дорогу и организовать безопасные переходы, то оно может стать уникальным местом для Калуги и области.

Кстати, в этом году у паровозика на ул. Ленина благоустроят сквер.

Интересно, его проектировали с учетом того, что здесь проложат велодорожку? На наш взгляд, логично было бы пустить ее слева от паровоза.

Резюмируя нашу прогулку - перспективы появления уникальной для Калуги зоны отдыха впечатляют.

Однако пока она представляет собой весьма печальное зрелище, а одна из ключевых ее проблем - частое пересечение пешеходной и проезжей частей. Как с этим справятся наши власти? Как говорится, будем подождать.

Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Какие подводные камни грозят проекту, о которых не упомянули ни мы, ни власти? Что еще, на ваш взгляд, необходимо сделать на окской ветке в рамках реализации проекта? Пишите в комментариях!