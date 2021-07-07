Филателист раскрывает тайны своей коллекции: калужанин Станислав Степанов за 40 лет собрал 4000 марок

Вы помните, какие раньше были марки? В советское время они продавались на каждом шагу — на почте, в киосках — и стоили копейки. Их собирали даже школьники, укладывали в кляссеры, обменивались на переменах. Любой мальчишка мог попросить у родителей 15 копеек, забежать в киоск и купить только что вышедшую новенькую коллекцию.

Сколько было радости! Марки бывали чистые и с гашением. Стоимость гашёных в разы ниже. У серьёзных коллекционеров такие марки были не в почёте. Все гонялись за чистыми и редкими. Сейчас это уже ретро-­увлечение, в Калуге коллекционеров по пальцам можно пересчитать.

Калужанин Станислав СТЕПАНОВ стал собирать марки после службы в армии. Приобретал их не в киосках или на почте, а по подписке в клубе филателистов.

— Марками теперь никто не обменивается, их можно только купить, — ​говорит коллекционер, чья выставка открылась в художественном музее. — ​Раньше писали письма, ходила корреспонденция. Марка — ​это же способ оплаты. Её наклеивали на конверт. Теперь письма никто не пишет. Ушли конверты, ушли и марки. Они, конечно, ещё будут в ходу, но всё в меньших и меньших экземплярах, и поэтому всё дороже и дороже.

Первая в мире космическая марка. 1957 год.

Специально не готовили

В коллекции Станислава Николаевича около четырёх тысяч марок. Делится она на тематики. Часть коллекции — ​марки СССР, посвящённые освоению космоса, — до 1 августа можно увидеть в Музее изобразительных искусств.

— Очень интересна самая первая в мире марка на космическую тематику. Вышла она в 1957 году после запуска в космос первого спутника, — ​Станислав Николаевич показывает марку, которая открывает его коллекцию. — ​Подготовка к запуску происходила в полной секретности. Естественно, и почтовых марок заранее никто не готовил — ​пришлось делать их в срочном порядке.

Тогда взяли уже вышедшую к 100-летию Циолковского марку и на ней просто сделали надпечатку: «4/X — ​1957 г. Первый в мире искусств. спутник Земли». С этого момента во всей мировой филателии открылось новое грандиозное направление: космонавтика.

Первые «космические» марки — самые дорогие и популярные у коллекционеров всего мира: с 1970-х годов их выпускали большими тиражами, и они стали уже дешевле.

Выпуск 1961 года, посвящённый полёту Юрия Гагарина.

Гагарин и Хрущёв

— В моей тематической коллекции только марки СССР, в полной хронологии. По ним можно убедиться, что наша страна была великой космической державой, непревзойдённой. Первым космический выпуск 1957 года состоял из двух 40-копеечных марок, посвящённых запуску первого в мире искусственного спутника Земли. Затем с небольшим интервалом вышли марки, посвящённые второму, третьему спутнику, полёту Белки и Стрелки… И, наконец, в апреле 1961 года — ​первый полёт человека в космос.

В честь этого эпохального события выпускают три марки. Одна из них была с купоном, на котором можно прочитать слова Никиты Сергеевича Хрущёва: «Наш народ проложил первым путь к социализму. Он первым проник в космос, открыл новую эру в развитии науки».

Многие говорят: «Ну и что, какой подвиг совершил Гагарин?» А подвиг в том, что никто не знал, что будет там, на высоте. Как он перенесёт полёт и вернётся ли вообще, а если вернётся, то останется ли здоровым? Может, он вообще с ума сойдёт... Человека зашвырнули туда, где никто ни разу не был.

Космонавты Попов, Серебров, Савицкая. 1982 год.

К каждому старту

— В СССР освоение космоса развивались так стремительно, что почтовое ведомство едва поспевало выпускать новые марки: «Восток‑2» — ​Титов, первый в мире групповой полёт — ​«Восток‑3» и «Восток‑4», Николаев и Попович, полёт «Востока‑5» и «Востока‑6», Быковский и Терешкова — ​первая в мире женщина-­космонавт, первый в мире полёт советских космонавтов на трёхместном корабле «Восход», Комаров, Феоктистов, Егоров, первый выход человека в открытый космос, Леонов…

Помимо пилотируемых полётов запуски космических кораблей к Марсу, на Венеру, к Луне. И это всего за пять лет!

Дальше пошёл ввод в эксплуатацию космической системы «Орбита», впервые в мире создана экспериментальная космическая станция, впервые в мире лунный грунт доставлен на Землю, впервые в истории «Луноход‑1» на Луне, пилотируемые полёты «Союзов», совместный советско-­американский полёт «Союз – ​Аполлон», полёты международных экипажей по программе «Интеркосмос», международный проект «Венера — ​комета Галлея».

Это, конечно, высокий технический уровень! И всё в Союзе было сделано! Космонавты по 175–180 дней в космосе работали. И к каждому старту выходила марка. И к каждому Дню космонавтики. А то и серия, и даже блок.

Реактивное кресло. Одна из последних советских марок, 1990 год.

На реактивном кресле

— В 1991 году советский космос закончился. Изобрели космический корабль многоразового пользования «Буран», который совершил взлёт и посадку в автоматическом режиме. Такого никогда ещё не было. Без человеческого управления посадить корабль не удавалось никому.

Одно из последних советских изобретений — ​реактивное кресло, очень интересный аппарат. Человек выходил в космос, садился в кресло, управлял им и мог вокруг корабля перемещаться. Но эта разработка никуда не пошла. НАСА заблокировала проект, потому что это позволяло дотянуться до любого спутника.

Последние советские марки были посвящены сотрудничеству в космосе двух держав — СССР и США, на них изображены наши космонавты и астронавты НАСА.

Ждёт своего часа

Станислав Николаевич говорит, что коллекция, посвящённая космосу в СССР, собрана полностью. Она закрыта. Но главная его тематика — ​Октябрьская революция, и эту коллекцию он периодически пополняет.

— В 2017 году вышла марка под названием «Великая российская революция», а на Украине и того интереснее — ​«Великая украинская революция 1917–1921 гг.».

Марки Станислав Степанов хранит дома. В горизонтальном положении, кстати, хранить их нельзя, они слёживаются, сминаются. Марки стоят в упаковочках и ждут своего часа. Коллекционер признаётся, что любуется ими только на выставках.