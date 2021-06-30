Выпускная мода-2021. Каккие наряды выбрали выпускники в этом году

В субботу, не смотря на то что столбик термометра подполз к отметке +35оС, выпускники были в отличном настроении, и от изначально выбранных нарядов никто не отказался.

А значит, как и в прошлые годы, мы представляем вам наш спецрепотраж о том, какие наряды выбрали выпускники в 2021 году.

Смотрите нашем фоторепортаже с главного праздника июня интересные наряды и рассказы выпускников, кем они собираются стать после школы.

Карина ФЕТИСОВА, Дарья ГОРБАЧЁВА, Анастасия ХАРИТОНОВА (школа №51).

Будущий программист Юлия БАЖИНА (школа №1).

Одноклассники Евгений МАКАРОВ, Ярослав БАРАШЕНКОВ, Кирилл ЧЕЧИН, Антон РУДОЙ (школа №46). Ребята будут поступать в Московскую Буманку, военную академию и в вузы по информационной безопасности и айти-технологиям.

Ангелина СЕМЁНОВА, лицей №48 планирует стать юристом.

Юлия КАПУСТИНА (школа № 7) хочет стать врачом.

Светлана Володина и Дмитрий Коваленко (школа №16) рассказали, что дружат уже два года. Поступать будут в вуз на информационные технологии и учиться вместе, если повезёт.

Юлия ТУКАН и Диана ВОРОБЬЁВА (школа № 26) признались, что жара их не пугает, главное, что не дождь.

Три подруги: будущий учитель начальных классов Ирина ПОНОМАРЁВА, будущий врач-анестезиолог Татьяна ВАСИЛЬЕВА и будущий клинический психолог Мария Верхоламова (школа №15). Татьяна сама придумала оригинальный костюм и сшила его.

Четыре закадычные подруги, известные в школе активистки: Анна МАЗИНА Арабелла ГРОМОВА, Анна КАЛЫПА, Полина МАЗИНА (школа №30). Будущие генетик, математик, дизайнер и биохимик.

Лиза ЖЕЛНИНА (школа №46) рассказала, что хочет связать жизнь с химией, производить химическую продукцию.

Владимир ТУРУНДАЕВ (школа №46) планирует поступать на робототехнику. Говорит, что школа закончилась, и можно немного подурачиться - покрасить волосы.

Золотая медалистка Алина ВАСЬКИНА (школа №10) будет поступать Московский медицинский вуз.

Кристина ПТУШКИНА (школа №3) сама придумала наряд и сшила вместе с мамой. А поступать хочет в Сочи или в Ростов –на- Дону, потому что там тёплый климат.

Инна БУЛГАКОВА (школа № 6) - будущий косметолог или аллерголог дерматолог. Подруги Инны шутят, что в таком платье можно с выпускного сразу в загс.

Золотая медалистка Ксения СОШНИКОВА (школа №17) рассказала, что ее е привлекает экономика, а поступать девушка планирует в КГУ.

Золотая медалистка София ВИТЕК (школа №13) выбрала романтичный образ, платье шила специально для выпускного. А свою жизнь хочет связать с языками и историей.

Будущий политолог Владимир САМОХИН (школа №7) на выпускной захватил гитару.

- В ресторане -это формально, девочек поздравим, - рассказал Владимир. - А в парке будем петь от души классику рока: Цоя, Сектор газа, из современных – Басту.