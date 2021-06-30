Автора 400-летней картины определили по бумажному фонарику
Калужанам показали единственное в России произведение загадочного Трофима Биго.
На полотне разворачивается драматическая история. На молодого человека, гуляющего по улицам Рима с бумажным фонариком в руке, внезапно напали двое мужчин, один — с острым ножом, другой пытается снять с него шляпу и обворовать. И у самой картины история хоть и не такая драматичная, но всё же детективная. Её автора пытались определить больше 50 лет.
Специалист по ночным сценам
— Картина поступила в Эрмитаж в 1937 году как произведение неизвестного художника ХVII века, — рассказывает научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Алиса МЕЗЕНЦЕВА. — Её приобрели в частном собрании Бурмистровой за 1800 рублей. Долго находилась в запасниках, потом — в специальных фондах, которые занимаются изучением картин и установлением авторства.
Было понятно, что её написал кто-то из последователей Караваджо. Но кто? Когда в 2015 году я получила на хранение эту картину, во Флоренции, в Галерее Уффици проходила выставка, посвящённая известному караваджисту Герриту ван Хонтхорсту, прозванному Герардо делле Нотти (Герардо ночных сцен). В числе других на этой выставке были и произведения француза Трофима Биго, тоже специализирующегося на ночных сценах. Они привлекли внимание сотрудников Эрмитажа, которые предположили, что он и есть автор «Ночного нападения». Решили провести более тщательное исследование этой картины.
По прозвищу «Шутка»
— Я была в Париже, изучала документацию о Биго в Лувре, — поясняет Алиса Мезенцева. — Сведений о нём очень мало. Родился художник в 1579 году на юге Франции, в Арле. Учился в Риме, упомянут в документах Академии святого Луки.
Потом он, видимо, вернулся во Францию.
В его работах ярко видны традиции и приёмы, которыми владел Караваджо: контраст света и тени, вырывающиеся из полумрака полуфигуры, освещённые пламенем свечи или фонариком. Но для Биго характерна угловатая пластика персонажей, грубоватые черты лица. И обязательно фонарик!
На самом деле картин с бумажными фонариками не так много, всего около десятка.
Наиболее близка к «Ночному нападению» картина Биго «Кричащий мужчина», которая находится в Вене. Там тоже испуг, тоже крик. Мужчина с фонариком стал жертвой чьей-то злой шутки.
В темноте он увидел страшную, светящуюся, как в Хэллоуин, тыкву, и, видимо, не был к этому готов. Биго любил такие «шутливые» сцены, за что его прозвали Труфемонди (в переводе «шутка», «жульничество»).
Позы персонажей венской картины и той, что хранилась в Эрмитаже, похожи: оба держат бумажный фонарик и прикрывают его характерным жестом руки. Похожи костюмы, шляпы и даже лица, возможно, позировали одни и те же модели. При сравнении этих двух картин совпало много деталей, художественных приёмов.
Особенно тщательно исследовали бумажный фонарик. Его просветили рентгеном. И произошло чудо! На фонарике оказался филигранно выписанный водяной знак в виде птицы в круге. Аналогичный знак стоит и на других полотнах Трофима Биго.
Известно, что в Италии бумагу помечали таким водяным знаком со второй половины ХVI века. Скорее всего, во времена Биго она была в обиходе. И этот знак становится своеобразным клеймом художника, его особенностью. На фонарике «Ночного нападения» тоже есть этот водяной знак, только птица со временем не сохранилась. Всё-таки картине 400 лет, её датируют 1615–1620 гг., то есть ранним периодом творчества Биго, когда он жил в Риме.
Кстати, если присмотреться, знак видно невооруженным глазом. Это и позволило приписать картину кисти этого автора. После выставки в Калуге полотно планируется вернуть в Эрмитаж, оно украсит стены третьего этажа Зимнего дворца — там будет зал, посвящённый караваджистам.
Впервые для зрителей
Работы Трофима Биго — чрезвычайная редкость в музеях.
А в России их до настоящего времени и вовсе не было. И теперь, после того как сотрудники Эрмитажа провели огромную работу, установлено единственное в стране произведение, принадлежащее кисти этого мастера. Впервые картину Биго показали зрителям. У вас есть уникальная возможность увидеть «Ночное нападение».
Картина будет в Калуге до 26 сентября.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!