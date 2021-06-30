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Автора 400-летней картины определили по бумажному фонарику

Светлана Теплякова , Фото автора
Опубликовано: 30.06.2021 21:00 0 290
Автора 400-летней картины определили по бумажному фонарику

Калужанам показали единственное в России произведение загадочного Трофима Биго.

На полотне разворачивается драматическая история. На молодого человека, гуляющего по улицам Рима с бумажным фонариком в руке, внезапно напали двое мужчин, один — ​с острым ножом, другой пытается снять с него шляпу и обворовать. И у самой картины история хоть и не такая драматичная, но всё же детективная. Её автора пытались определить больше 50 лет.

Специалист по ночным сценам

— Картина поступила в Эрмитаж в 1937 году как произведение неизвестного художника ХVII века, — ​рассказывает научный сотрудник отдела западноевропейского изобразительного искусства Государственного Эрмитажа Алиса МЕЗЕНЦЕВА. — ​Её приобрели в частном собрании Бурмистровой за 1800 руб­лей. Долго находилась в запасниках, потом — в специальных фондах, которые занимаются изучением картин и установлением авторства.

Было понятно, что её написал кто-­то из последователей Караваджо. Но кто? Когда в 2015 году я получила на хранение эту картину, во Флоренции, в Галерее Уффици проходила выставка, посвящённая известному караваджисту Герриту ван Хонтхорсту, прозванному Герардо делле Нотти (Герардо ночных сцен). В числе других на этой выставке были и произведения француза Трофима Биго, тоже специализирующегося на ночных сценах. Они привлекли внимание сотрудников Эрмитажа, которые предположили, что он и есть ​автор «Ночного нападения». Решили провести более тщательное исследование этой картины.

По прозвищу «Шутка»

— Я была в Париже, изучала документацию о Биго в Лувре, — ​поясняет Алиса Мезенцева. — ​Сведений о нём очень мало. Родился художник в 1579 году на юге Франции, в Арле. Учился в Риме, упомянут в документах Академии святого Луки.

Потом он, видимо, вернулся во Францию.

В его работах ярко видны традиции и приёмы, которыми владел Караваджо: контраст света и тени, вырывающиеся из полумрака полуфигуры, освещённые пламенем свечи или фонариком. Но для Биго характерна угловатая пластика персонажей, грубоватые черты лица. И обязательно фонарик!

На самом деле картин с бумажными фонариками не так много, всего около десятка.

Наиболее близка к «Ночному нападению» картина Биго «Кричащий мужчина», которая находится в Вене. Там тоже испуг, тоже крик. Мужчина с фонариком стал жертвой чьей-­то злой шутки.

В темноте он увидел страшную, светящуюся, как в Хэллоуин, тыкву, и, видимо, не был к этому готов. Биго любил такие «шутливые» сцены, за что его прозвали Труфемонди (в переводе «шутка», «жульничество»).

Позы персонажей венской картины и той, что хранилась в Эрмитаже, похожи: оба держат бумажный фонарик и прикрывают его характерным жестом руки. Похожи костюмы, шляпы и даже лица, возможно, позировали одни и те же модели. При сравнении этих двух картин совпало много деталей, художественных приёмов.

Особенно тщательно исследовали бумажный фонарик. Его просветили рентгеном. И произошло чудо! На фонарике оказался филигранно выписанный водяной знак в виде птицы в круге. Аналогичный знак стоит и на других полотнах Трофима Биго.

Известно, что в Италии бумагу помечали таким водяным знаком со второй половины ХVI века. Скорее всего, во времена Биго она была в обиходе. И этот знак становится своеобразным клеймом художника, его особенностью. На фонарике «Ночного нападения» тоже есть этот водяной знак, только птица со временем не сохранилась. Всё-таки картине 400 лет, её датируют 1615–1620 гг., то есть ранним периодом творчества Биго, когда он жил в Риме.

Кстати, если присмотреться, знак видно невооруженным глазом. Это и позволило приписать картину кисти этого автора. После выставки в Калуге полотно планируется вернуть в Эрмитаж, оно украсит стены третьего этажа Зимнего дворца — там будет зал, посвящённый караваджистам.

Впервые для зрителей

Работы Трофима Биго — ​чрезвычайная редкость в музеях.

А в России их до настоящего времени и вовсе не было. И теперь, после того как сотрудники Эрмитажа провели огромную работу, установлено единственное в стране произведение, принадлежащее кисти этого мастера. Впервые картину Биго показали зрителям. У вас есть уникальная возможность увидеть «Ночное нападение».

Картина будет в Калуге до 26 сентября.

 

Светлана Теплякова , Фото автора
Опубликовано: 30.06.2021 21:00 0 290
Тэги: культура выставка картина
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