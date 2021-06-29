"Человеческая дурнина - такое же явление, как дождь или град": психолог о том, что делать, когда за спиной говорят гадости

Откуда у нас зависимость от общественного мнения, оценок окружающих? Почему сплетни задевают и как не реагировать на них? Об этом мы расспросили известного в Калуге клинического психолога Михаила ОБУХОВА.

Помните, как Фамусов из «Горя от ума» Грибоедова волнуется: «Ах! Боже мой! Что станет говорить княгиня Марья Алексевна?» Всю жизнь люди беспокоятся о том, как к ним относятся окружающие. Общество нам приписывает множество всяких установок, учит, как надо правильно поступать.

Есть мнение, что это заложено генетически: когда-то, если ты выделялся из племени, сородичи могли тебя запросто выгнать, а одному остаться страшно, ведь это грозит гибелью.

Но и сейчас многие живут с оглядкой на других, прислушиваются к чужому мнению, чтобы быть принятыми в социуме, получить одобрение, понравиться окружающим. Мы боимся опозориться, иметь дурную репутацию.

А некоторые этим ­пользуются, ­манипулируют через сплетни и слухи. Кому из нас в детстве не приходилось слышать: «Только не опозорь нас», «Опять тетя Клава вчера про тебя такое рассказала, мама расстроилась», «Посмотри, как ты обляпался, я с тобой в таком виде не пойду, как на меня люди посмотрят»?

В современных реалиях на нас влияет мнение из соцсетей, Интернета. Там можно начитаться чего угодно, и грязью легко облить любого. Сети меняют общественную мораль, а негативные комментарии сильно задевают.

Для всех хорошим не будешь

— Михаил, для нас так важно общественное мнение?

— Вопрос в том, что мы понимаем под ним. Обычно у этой фразы есть деструктивный оттенок. Но в общественном мнении ничего однозначно хорошего или плохого нет. Это средство управления обществом.

Потому что социумом надо управлять. Если не делать этого, будет анархия, а она нам не нужна. Другое дело, что здесь вопрос критичности. Это, кстати, один из главных показателей душевного здоровья. Критика к своему состоянию, мыслям, поведению. Не самоедство, а здравая констатация фактов: что сейчас происходит и нужно ли это мне. Это касается и общественного мнения.

Если я хорошо осознаю, кто я такой и куда иду, то всё, что мне приходит в голову при посредстве СМИ, Интернета и прочего, будет встречаться с тем, что я уже считаю своим, — с установками, убеждениями. И начинается операция сравнения: ложится заходящая информация в моё пространство или противоречит ему. А может, это повод изменить свои убеждения, если они перестали быть эффективными и утратили свою актуальность? И это нормально.

— Общественное мнение — ​это такой способ манипуляции...

— А что плохого в манипуляции? Если человеку разрешить делать всё, что заблагорассудится, он, может быть, и не погибнет, но травмируется.

— Зависимость от чужого мнения формируется в детстве? Бывает, ребёнка часто стыдили, ругали.

— Не обязательно ругали. Достаточно не принимать, когда он плохо себя ведёт. Маленький человек привязан к родителям, он хочет быть принятым. А получается, если он так ведёт себя, от него отворачиваются.

Пусть даже это естественно с точки зрения маленькой детской личности. Но родители, например, запрещают плакать, говорят: «Иди поплачь в другую комнату». В итоге у человека отнимается возможность выразить свои эмоции. Он понимает, что мама принимает его только тогда, когда он находится в каком-­то конкретном состоянии: здоровый, бодрый, весёлый. Вот тогда — ​молодец, иди обниматься.

А если он расстроен, раздражён, он него отворачиваются. Но надо понимать, что родителям больно видеть ребёнка в таком состоянии, это тоже травма. Поэтому его отталкивают, вместо того чтобы принять.

— Людям всегда важно одобрение, все хотят быть хорошими, чтобы их любили и уважали.

— Получается, что не все. Во-­первых, это тоже способ манипуляции. Причём работает в обе стороны: человеком манипулируют, подчёркивая выгодность быть хорошим, и человек тоже манипулирует, потому что ему хочется получить какие-­то блага за свою хорошесть. Часто формируется маска, которую человек кому-­то демонстрирует. Хорошо, если он это осознаёт! Но бывает, что на фоне себя настоящего выращивается ложная личность — ​хорошая. На самом деле надо выбрать: хочется хорошести и выгоды ценой ложного образа или душевного здоровья, искренности и правды.

Внутренний стержень

— Неприятно, когда о тебе говорят неправду, распускают слухи, а окружающие в это верят.

— А это вопрос не мнения, а лжи и определённой морали. Мы отличаемся друг от друга — кому-­то важно, что другие скажут, а кому-­то нет.

Главное, на что будет опираться личность: на универсальные принципы и законы, прописанные этическим кодексом, или на то, что происходит вокруг, в социуме, который нас окружает. Это называется внутренним стержнем — ​опора на универсальные принципы, на которые нельзя повлиять с помощью слухов и сплетен.

— Можно ли, например, в коллективе, ­сразу распознать такого человека?

— Если человек ­заморачивается, что кто-­то в коллективе опасен и будет распускать сплетни, значит, он опускается на тот же уровень. Как раз в такой ситуации надо быть выше сплетен и домыслов. Если для человека значимо, что кто-­то распускает про него сплетни, он сам такой же сплетник, только с другой стороны.

— Но сплетники могут навредить. В коллективе, особенно женском, бывает, что против тебя настраивают начальника.

— Разумеется, но это вопрос адекватности начальника. Если он осознанный манипулятор, то поведётся на это. Тогда непонятно, зачем работать в таком коллективе.

Подглядывать в замочную скважину

— Почему в соцсетях, в комментариях в Интернете люди чаще пишут гадости?

— Это происходит, когда в жизни нет ничего достойного. Психика, если ей предоставить самой, без участия воли, чем-­то заниматься, займётся всякими гадостями. Это, к сожалению, наша природная особенность.

Не сплетнику есть чем конструктивным по жизни заняться. А у сплетников в душе пустота. Выросло уже целое поколение, во всяком случае, большой процент людей, которых лишили разумного, доброго, вечного, как писал классик. Лишили больших целей, идеалов, адекватных устремлений. Людей просто-напросто бросили. А брошенный человек, если не владеет технологиями выстраивания нормальных смыслов, будет цепляться за всякое ненормальное, в том числе и за сплетни.

Почему мыльные оперы в своё время стали популярны и «Дом-2»? Почему современные блогеры любят рассказывать о своей личной жизни? Это эксплуатация давней человеческой мечты: подсматривать в замочную скважину.

— Но ведь, подсматривая, можно и что-­то хорошее сказать.

— Это если человек работает над преобразованием души, нивелированием пороков, делает усилия над собой, чтобы не быть гадким. А если не прилагает усилий, то бякой будет в любом случае.

Сплетничают не только женщины

— Интересно, что и среди мужчин бывают сплетники.

— Ещё какие! Хоть и считается, что сплетни сугубо женское занятие, мужчины не отстают. Разные предметы сплетен, а так… Это называется словоблудием. Неправомерная трата словарного запаса. Вообще, особенность нашей культуры — ​несдержанность, неумение смолчать. Раньше можно было получить ложкой по лбу, если за обедом вдруг началась беседа, теперь же все удивляются, когда семья обедает в молчании: поссорились, что ли?

Сейчас воспитание собранности, дисциплинированности, сдержанности немодно. Надо себя проявлять, показывать. Можно подумать, что окружающим очень надо, чтобы ты себя демонстрировал. Это вопрос общей ­недисциплинированности, неструктурированности личности. Повсеместное явление. Изменились реалии, и мы меняемся. Волна потакания порокам, распущенности.

— Хочется о мужчинах по-­другому думать. В нас заложены стереотипы, что мужчины не болтуны, слов на ветер не бросают, слухи и сплетни их не интересуют.

— Стереотипы нужны, чтобы упрощать реальность и в то же время её искажать.

На дураков не обижаются

— Негативные комментарии на всех деструктивно действуют?

— К счастью, нет. Только на тех, кто по ряду причин озабочен тем, что про их драгоценную персону скажут.

— Ладно, я прочитаю про себя гадости, но ведь семья и друзья могут это увидеть.

— Тогда не нужно быть публичным человеком, закрыть все соцсети. Если бы Ольга Бузова близко к сердцу принимала всё, что про неё пишут, она бы съехала давно. Хочешь кататься, умей и саночки во­зить. Я знаю, что многих людей в соцсетях вообще нет.

— Как перестать переживать по поводу того, что о тебе скажут люди?

— Принцип Изи Рабиновича. Помните анекдот? Однажды Изе сказали: «Знаете, когда вас нет, о вас такое говорят...» Он ответил: «Передайте им, что когда меня нет, они могут даже меня бить».

Это вопрос определённого ощущения своего статуса. Мы реагируем (а реакция — ​это когда мы на одном уровне с источником сигнала) — значит, мы такие же.

Часто студентам рассказываю модель поведения. Нужно ощущать себя врачом-­психиатром в остром отделении. Приводят к нему больного, который ругается, обзывается, плюнуть хочет. Психиатр на него обидится? Ни в коем случае. Это же больной человек! Если психиатр обижается на больного, он с ним окажется в равной позиции. Поэтому доктор покивает-­покивает, скажет: «Сестра, будьте добры, несколько кубиков аминазина подкиньте человеку, чтобы он так не переживал». И всё!

Эта технология называется «Экранирование». Общество больное.

Почему я не рекомендую обижаться? Потому что нет предмета для обиды. Если мы обижаемся на общество, которое выдаёт какие-­то комментарии, получается, считаем их здоровыми людьми, которые умышленно нам вредят. А это не так. Надо понимать, что человек в здоровом состоянии гадость никогда не сделает. А раз он до этого докатился, значит, ему плохо, ему нужно помогать. Здоровое отношение к таким людям — ​сочувствие.

— В общем-­то, что случится со мной страшного, переживу как-нибудь…

— Это опять внутренний диалог, лишняя трата силёнок. Незачем. Надо занять базовую позицию: если человек гадости делает, он дурачок.

— Но с этими дурочками приходится взаимодействовать, например, в рабочем коллективе.

— Конечно. Это называется «​условия». Мы в них вписаны. У нас нет полномочий, чтобы дурачка перевоспитать. Когда речь идёт о погоде, люди понимают, что холодно, надо потеплее одеться. Дождь — ​зонтик взять. Почему же касательно других явлений у людей не возникает мысли, что надо к этому адаптироваться?

Когда же речь идёт о социуме и о дурачке в коллективе, у людей сразу переключение происходит: чего это я должен адаптироваться, надо с этим дурачком что-­то делать!

Это странно, потому что человеческая дурнина — ​такое же явление, как дождь или град. Это природа, только не физико-­психологическая, а социальная, на которую мы влиять не можем. Поэтому берём зонтик и выходим на улицу.

Принимают на свой счёт

— Как воспитывать детей, чтобы не реагировали на чужие комментарии, имели своё мнение?

— Детям это без разницы. Это подростков больше волнует. У них обостренное чувство своего «я». Детям и адекватным взрослым это чувство постольку-поскольку.

Подростки ещё понятия не имеют, что они из себя представляют. У них идёт поиск. Поэтому они воспринимают себя ходячей мишенью, принимая всё на свой счёт. Подростки пока не могут предположить, что окружающему миру они не интересны. Когда они это осознают, будут вести себя адекватно.

Поэтому им надо сказать: «Сейчас такой этап, тебе будет трудно в плановом порядке до тех пор, пока ты не определишься, кто ты на самом деле. Это придёт позже». У подростка должен быть значимый взрослый, с кем он может поговорить по душам. Это в том числе и родитель.

Ни в коем случае не надо быть подростку другом. Значимый взрослый — это тот, кто старше, выше по иерархии и имеет максимальное влияние. А друг — ​на одной ступеньке.

Взрослый может сказать: «Да, твоя психика не умеет отсекать одно от другого, тогда я это сделаю».

Нужно выстроить такой баланс, чтобы не входить в конфронтацию с друзьями подростка и в тоже время не превращаться в друга.

Есть книга «Легко ли быть ­молодым?» Молодым быть легко, когда рядом есть адекватный взрослый. Вот адекватным взрослым быть трудно, потому что это постоянная работа над собой. В жизни всегда появляются новые люди, происходят новые события. И вопрос реагирования очень важен.