Каким надо быть коммунальщиком, чтобы стать в Калуге классовым врагом
Как мы уже писали, в понедельник, 21 июня, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ довольно жестко прошелся по коммунальщикам, которые задолжали ресурсоснабжающим организациям серьезные суммы.
- У нас есть предприятия, которые имеют большие задолженности за поставленные энергоресурсы, - сказал городской голова и перечислил те компании, которые по его мнению не должны существовать как класс.
Мы решили посмотреть, а кто стоит у руля этих компаний, сколько денег они должны, какова их судебная история?
Для поиска данных использовали портал финансовой и бизнес-информации «Селдон.Базис».
Оговоримся, что озвученные ниже суммы задолженностей и претензий включают в себя не только задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, но и всевозможные штрафы и пени. Однако именно долги перед ресурсниками составляют львиную часть задолженностей.
Компании, которые по мнению городских властей не должны существовать как класс
НПП «Союз»
Согласно данным, содержащимся в базе портала «Селдон.Базис», гендиректором этой компании является Дубинецкий Антон Анатольевич.
На данный момент за этой фирмой числится 84 текущих исполнительных производства на общую сумму 12,91 миллиона рублей, а также 55 закрытых на 2,72 млн. рублей
Также компания в данный момент выступает ответчиком по 13 искам. Общая сумма претензий – 19 миллионов рублей.
ООО «Стройсистема»
Руководителем данной компании также является Дубинецкий Антон Анатольевич, да и владелец и «Стройсистемы», и «Союза» тоже один - Павлова Ольга Викторовна.
За этой фирмой числится 18 текущих исполнительных производств на 2,44 млн и 207 закрытых на 23,05 млн.
В данный момент предприятие выступает ответчиком по четырем делам. Сумма исков 212 тысяч рублей.
ТД «АССА-Калуга»
Генеральный директор и одновременно с тем единственный владелец компании - Чудов Евгений Дмитриевич. В данный момент фирма находится в процессе ликвидации. Стоит посмотреть на ее правовую историю и становится понятно, почему.
36 текущих исполнительных производств на 11,32 миллиона рублей, 30 закрытых на сумму 9,98 миллионов.
ООО «Вега»
Генеральный директор компании – Крючкова Маргарита Валентиновна.
Интересный факт. Компания образована в феврале 2019 года и за это время Маргарита Валентиновна стала ее четвертым генеральным директором. То есть руководители этой компании меняются в среднем раз в семь месяцев.
Исполнительных производств по данным «Селдон.Базис» в истории компании нет, а вот в арбитраже сейчас рассматривается пять исков от ресурсоснабжающих компаний на общую сумму 2,43 млн. рублей.
«АНИТА сервис»
Директор - Картамышев Илья Васильевич. Интересно, что он же является руководителем еще трех предприятий, связанных с коммунальными услугами и строительством, в городе Курске.
Исполнительных производств у этой компании нет, зато есть три иска от ресурсников на общую сумму в 1,53 млн. рублей.
«Квадратный метр»
Генеральный директор компании – Степина Лариса Викторовна. За ней числится доля в организации размером 51,28%.
Исполнительных производств у компании нет, а из активных дел – только иск от «Калужской сбытовой компании» на 85,3 тысячи рублей.
УК «Эдем»
Генеральный директор этой компании - Власкин Алексей Викторович, он же владеет долей в 9,09% компании. Из исполнительных производств за ней, согласно данным «Селдон.Базис» числится одно действующее на 6,87 тысяч – это взимание исполнительского сбора, и 5 закрытых на сумму 125,23 тысячи рублей.
А вот в суде против компании рассматривается 15 дел на сумму 4,01 миллион рублей.
УК «Магистраль»
Руководитель этой организации – Яшкин Максим Николаевич.
Активных исполнительных производств у компании нет, только 8 закрытых на сумму 905,77 тысячи рублей.
Помимо этого, в суде фирма выступает в качестве ответчика по иску на 247 тысяч рублей
ООО «Калуга-Строй»
Генеральным директором и владельцем данной компании является Сучков Александр Федорович. В отношении организации действуют 13 исполнительных производств на общую сумму 2,01 млн. рублей и три производства на сумму 490,54 рубля закрыты.
А вот в арбитражный суд на компанию подано 14 исков на общую сумму 15 миллионов рублей.
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