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Каким надо быть коммунальщиком, чтобы стать в Калуге классовым врагом

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.06.2021 09:15 7 1458
Каким надо быть коммунальщиком, чтобы стать в Калуге классовым врагом

Как мы уже писали, в понедельник, 21 июня, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ довольно жестко прошелся по коммунальщикам, которые задолжали ресурсоснабжающим организациям серьезные суммы.

- У нас есть предприятия, которые имеют большие задолженности за поставленные энергоресурсы, - сказал городской голова и перечислил те компании, которые по его мнению не должны существовать как класс.

Мы решили посмотреть, а кто стоит у руля этих компаний, сколько денег они должны, какова их судебная история?

Для поиска данных использовали портал финансовой и бизнес-информации «Селдон.Базис»

Оговоримся, что озвученные ниже суммы задолженностей и претензий включают в себя не только задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, но и всевозможные штрафы и пени. Однако именно долги перед ресурсниками составляют львиную часть задолженностей.

Компании, которые по мнению городских властей не должны существовать как класс

НПП «Союз»

Согласно данным, содержащимся в базе портала «Селдон.Базис», гендиректором этой компании является Дубинецкий Антон Анатольевич.

На данный момент за этой фирмой числится 84 текущих исполнительных производства на общую сумму 12,91 миллиона рублей, а также 55 закрытых на 2,72 млн. рублей

Также компания в данный момент выступает ответчиком по 13 искам. Общая сумма претензий – 19 миллионов рублей.

ООО «Стройсистема»

Руководителем данной компании также является Дубинецкий Антон Анатольевич, да и владелец и «Стройсистемы», и «Союза» тоже один - Павлова Ольга Викторовна.

За этой фирмой числится 18 текущих исполнительных производств на 2,44 млн и 207 закрытых на 23,05 млн.

В данный момент предприятие выступает ответчиком по четырем делам. Сумма исков 212 тысяч рублей.

ТД «АССА-Калуга»

Генеральный директор и одновременно с тем единственный владелец компании - Чудов Евгений Дмитриевич. В данный момент фирма находится в процессе ликвидации. Стоит посмотреть на ее правовую историю и становится понятно, почему.

36 текущих исполнительных производств на 11,32 миллиона рублей, 30 закрытых на сумму 9,98 миллионов.

ООО «Вега»

Генеральный директор компании – Крючкова Маргарита Валентиновна.

Интересный факт. Компания образована в феврале 2019 года и за это время Маргарита Валентиновна стала ее четвертым генеральным директором. То есть руководители этой компании меняются в среднем раз в семь месяцев.

Исполнительных производств по данным «Селдон.Базис» в истории компании нет, а вот в арбитраже сейчас рассматривается пять исков от ресурсоснабжающих компаний на общую сумму 2,43 млн. рублей.

«АНИТА сервис»

Директор - Картамышев Илья Васильевич. Интересно, что он же является руководителем еще трех предприятий, связанных с коммунальными услугами и строительством, в городе Курске.

Исполнительных производств у этой компании нет, зато есть три иска от ресурсников на общую сумму в 1,53 млн. рублей.

«Квадратный метр»

Генеральный директор компании – Степина Лариса Викторовна. За ней числится доля в организации размером 51,28%.

 Исполнительных производств у компании нет, а из активных дел – только иск от «Калужской сбытовой компании» на 85,3 тысячи рублей.

УК «Эдем»

Генеральный директор этой компании - Власкин Алексей Викторович, он же владеет долей в 9,09% компании. Из исполнительных производств за ней, согласно данным «Селдон.Базис» числится одно действующее на 6,87 тысяч – это взимание исполнительского сбора, и 5 закрытых на сумму 125,23 тысячи рублей.

А вот в суде против компании рассматривается 15 дел на сумму 4,01 миллион рублей.

УК «Магистраль»

Руководитель этой организации – Яшкин Максим Николаевич.

Активных исполнительных производств у компании нет, только 8 закрытых на сумму 905,77 тысячи рублей.

Помимо этого, в суде фирма выступает в качестве ответчика по иску на 247 тысяч рублей

ООО «Калуга-Строй»

Генеральным директором и владельцем данной компании является Сучков Александр Федорович. В отношении организации действуют 13 исполнительных производств на общую сумму 2,01 млн. рублей и три производства на сумму 490,54 рубля закрыты.

А вот в арбитражный суд на компанию подано 14 исков на общую сумму 15 миллионов рублей.

Сергей ПЕТРОВ
Опубликовано: 23.06.2021 09:15 7 1458
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