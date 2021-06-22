Планерка у Дмитрия Денисова: срок отключений воды сократят, а многострадальную дорогу доделают
В понедельник, 21 июня, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.
Калужанам нужна горячая вода каждый день
Несмотря на испепеляющую жару в Калуге, на совещании говорили именно об отопительном сезоне. Точнее, о подготовке к нему.
В областной столице происходят отключения воды в многоквартирных домах. Коммунальщики проводят профилактические работы. Обычный их срок – 14 дней. Дмитрий Денисов попросил по возможности ускорить ход работ.
- У нас 123 котельные, из них 98 находятся в муниципальной собственности. 14 дней – срок, когда мы проводим регламентные работы. Особенно в такие жаркие дни для калужан это представляет неудобство, - сказал городской голова. - Я вижу, что есть объекты, где работы проводятся не за 2 недели, а за 10-11 дней. Мы еще будем возвращаться к вопросу ускорения сроков проведения регламентных работ. Несмотря на хорошие показатели в этом году. Калужанам нужна горячая вода каждый день.
По словам начальника управления ЖКХ Александра ХАВКИНА, работы ведутся с опережением графика. Но есть котельные, где даже за две недели можно не успеть. Например, на двух крупных объектах на Правобережье.
В 2021 году городская управа ввела еще одно нововведение. Связано оно, прежде всего, с безопасностью и комфортом детей. 149 учебных заведений уже начали готовить к отопительному сезону силами муниципальных предприятий. Раньше эти работы не проводились надлежащим образом.
Дмитрий Денисов предложил уничтожить нерадивые управляющие компании как класс.
Компании, которых не должно быть в Калуге
Дмитрий Денисов в завершении темы жилищно-коммунального хозяйства озвучил названия управляющих компаний, которых, по словам городского головы, не должно быть в Калуге.
- У нас есть предприятия, которые имеют большие задолженности за поставленные энергоресурсы. Управляющие компании НПП «Союз», «Магистраль», «Стройсистема», ТД «АССА-Калуга», «Калуга Строй», «Вега», «АНИТА сервис», «Квадратный метр», «Эдэм» не должны существовать как класс, - отметил градоначальник. - Уважаемые калужане, будьте внимательны, когда вы на общем собрании собственников жилья принимаете решение о смене управляющей компании. Позвоните и зайдите в управление ЖКХ, проконсультируйтесь. Не принимайте неверные решения. За ваш счет кто-то обогатится, а город и энергоснабжаюшие организации будут иметь проблемы.
Лимонад, компот и морс для молодежи
Готовится областной центр ко Дню молодежи. Его отпразднуют в Калуге в конце этой недели.
26 июня на скейт-площадке у «Шарика» пройдет Фестиваль экстремальных видов спорта. А ключевым событием праздника станет летний молодежный день «Лимонад».
В сквере обновленного музея космонавтики городское управление физической культуры, спорта и молодежной политики предлагает калужанам испробовать «обучающий компот». Программа с таким названием приглашает молодежь поговорить о космосе и новых технологиях.
А с шести часов вечера «обучающий компот» освободит свое место для «творческего морса». В рамках этой программы пройдет танцевальный фестиваль. Калужане смогут попробовать свои силы на спортивных батутах и VR площадке. Из модного и молодежного также пройдет выставка тюнинговых автомобилей и велоквест. А завершит праздник выступление кавер-группы и фаер-шоу.
Ремонт на дамбе Яченского водохранилища должен быть завершен на этой неделе.
Дорожная тема
В Калуге продолжают готовить въездную группу к юбилею областной столицы. Дорожные работы на дамбе Яченского водохранилища произведены в одном направлении.
- По въездным группам работы выполнены на 68 процентов. Срок по контракту до 1 августа. Так что мы успеваем, - прокомментировала ситуацию директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - На следующей неделе будем выходить на финиш по объектам национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Ремонтируют сейчас и улицу Путейскую, где была серьезная ямочность. Там уже произведены работы по фрезерованию. В дальнейшем будут уложены два слоя асфальта.
- Нагрузка на Путейскую большая, поэтому будет уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон, - продолжила Татьяна Арен.
Также ремонтируется улица Академическая. Отфрезированы разворотные кольца маршрута шестого троллейбуса и на улице Небесная.
- Качество работ должно быть на высочайшем контроле. На этой неделе надо закончить дамбу Яченского водохранилища и развязку на Гагаринском мосту, - сказал городской голова.
Еще одна приятная новость для калужан связана с РЖД. Эта компания должна демонтировать переезды Окской ветки с улицами Билибина, Баррикад, Маршала Жукова и Карла Либкнехта. Так что проехать там уже скоро можно будет без привычных проблем.
В Калужской области продолжается вакцинирование от коронавируса.
Здоровье
Завершилась планерка темой здравоохранения. На минувшей неделе в Калуге зафиксированы две смерти на воде. Оба несчастных случая были далеко неслучайными. Ведь погибшие купались в запрещенных местах в нетрезвом виде.
Дмитрий Денисов напомнил жителям города, что в городе есть только четыре места, разрешенных для купания. На Яченском водохранилище, Андреевском карьере, водоемах в районе деревень Лаврово-Песочня и Рождественно создана вся необходимая инфраструктура. Там дежурят и спасатели.
В Калуге продолжают также фиксировать смерти от коронавируса. Исправить ситуацию должна вакцинация населения.
- Я недавно переболел коронавирусом. Но время идет. И я уже в ближайшее время планирую сделать прививку, - отметил Дмитрий Денисов. - Если медики говорят, что надо прививаться, значит, надо принимать такое решение для себя. Вакцина доступна, бесплатна и безопасна. Она помогает если не на 100 процентов избавиться от этого заболевания, то снизить последствия, которые могут возникнуть при заражении коронавирусом.
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