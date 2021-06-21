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Калуга встретила Троицу с жарой, йогой, горами мусора и длинными косами

Николай Егоров
Опубликовано: 21.06.2021 15:50 1 128
Калуга встретила Троицу с жарой, йогой, горами мусора и длинными косами

В воскресенье, 20 июня, Калуга вместе со всем православным миром отмечали один из самых важных церковных праздников - Троицу.

Жара не помешала калужанам активно и с пользой провести выходной день, в чем мы убедились, прогулявшись по городу с фотоаппаратом.

Утро началось в Инновационном культурном центре. Здесь отмечали Международный день йоги. Около 30 человек решили приобщиться к индийской культуре. 

Несколько десятков калужан отметили День йоги в ИКЦ.

В тренировке приняли участие как простые калужане, так и известные спортсмены. Среди собравшихся были замечены призер сурдлимпийских игр Анна Усова и чемпионка Европы по футзалу Ирина Котуранова. 

Ирина Котуранова (слева) перед футболом решила размяться на йоге.

Анна Усова (справа) готовится к Сурдлимпийским играм и духовно.

Упражения общей практики комплекса сурья намаскар показала Екатерина Гладова. Тренировка продлилась более часа. 

В Калуге отпраздновали международный день йоги.

В 12.00 в городском парке культуры и отдыха должны были начать праздновать День Святой Троицы. Но праздничное настроение от бодрого утра в ИКЦ немного подпортила прогулка по парку Циолковского. В начале 11-го утра здесь на самом входе посетителей встречали горы мусора.

Убираться в парке Циолковского не спешат. Видимо, не ждут гостей.

В Калуге отпраздновали День Святой Троицы.

Настроение улучшилось в городском парке. Тут День Святой Троицы отпраздновали с размахом. Традиционные гуляния продлились несколько часов. 

Калужане водили хороводы и принимали участвовали в обрядах. Также можно было принять участие в мастер-классах по завиванию венков.

На калужанах соседствуют традиционные наряды и современные татуировки.

Не обошлось и без гармониста. 

Калужане с радостью водили хороводы.

 

Девушки плели венки и заплетали косы.

Арина Красильнова - победительница конкурса на самую длинную косу.

Завершился праздник конкурсом на самую длинную косу. По словам организаторов, он проводился впервые. В итоге победительницей стала Арина Красильникова. У 9-летней представительницы дома культуры "Калуга-2" длина косы составила 72 сантиметра.  Молодец, Арина!

Николай Егоров
Опубликовано: 21.06.2021 15:50 1 128
Тэги: троица йога коса венки береза жара
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