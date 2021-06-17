Калужанин на 55-летней «Волге» проехал 10 000 километров до Владивостока

«Волгу» Валерий восстанавливал 5 лет. Когда он едет по Калуге, машина не остается незамеченной.

Калужанин Валерий Ленёв за две недели в одиночку проехал 10 тысяч километров.

Стартовал Валерий из Калуги 12 апреля на «Волге» 1966 года выпуска. Она появилась у него 17 лет назад. Машина на ходу, он на ней и по Калуге ездит, и по «Золотому кольцу» с женой Екатериной путешествовал. Теперь «Волге» предстояло более серьёзное испытание.

— Причин поехать во Владивосток было несколько, — ​рассказывает Валерий. — ​В этом городе родился мой отец. Кроме того, я ещё не был никогда дальше Новосибирска, да и «Волгу» хотелось проверить. А по пути заехать к знакомым в Уфу, Улан-­Удэ, Иркутск, Новосибирск.

В среднем проезжал в день 800 километров. Познакомился с дальнобойщиками, они подсказывали, как лучше добраться. Со многими одновременно до Хабаровска ехал почти по всей стране: то в одном месте пересекались, то в другом. Дорога не загружена, легко было. И «Волга» не подвела!

За два дня доехал до Уфы, встретился с приятелем. Он мне город показал. Я уже не раз был в Уфе и могу сказать, что она очень сильно изменилась. Широченные улицы, торговые центры, освещение, набережные. Много настроили. Солидный, современный мегаполис. Вечером взяли электрические самокаты и пошли кататься на набережную. Я целый день в машине трясся, а теперь ещё и на самокате… В общем, закончилось тем, что расшиб колено и мы вернулись домой.

Разруха и красота

— На третий день у меня был Челябинск. После Уфы это просто колхоз. Есть современные районы, трамваи ходят, центр широкий. Но такой рабочий, совсем непрезентабельный город. Мне пришлось много по окраинам кружить: искал сервис, потому что «Волге» надо было периодически делать ТО, но мне везде отказали, все «переобу­вались» в это время. Ну и ладно, от Челябинска — 250 км до Кургана, решил туда рвануть. Нашёл в Интернете, где переночевать: отель с бассейном. Здорово! Там и остановлюсь. ­Отель современный, заезд со шлагбаумом, парковка. Заселился, спросил про бассейн, оказывается, он до 12 ночи работает, иди и плавай. Бассейн прямо на улице, метров 30 в длину и 10 в ширину. Возле него стоит специальная котельная. Температура воды +32оС, аж пар идёт. А на улице в это время +5оС. Я поплавал, людей нет, бассейн пустой.

На другой день решил посмотреть Курган — лучше бы не смотрел! Железная дорога, вдоль неё кучками раскиданы серые домики, между ними поля, трубы какие-­то проходят. Такое впечатление, что город спонтанно появился, просто ехал поезд из Москвы во Владивосток, остановился, людей высадил, они там обжились, дальше поехал, через пару километров опять остановился, людей высадил, они там дома поставили. И зачем в этом городе такая презентабельная гостиница с бассейном? Заехал в центр — ​хлам, разруха, будто на уровне 1950–60-х годов застряли. Зато нашёл классный сервис и ребят, которые ТО мне без проблем сделали, и я с чистой совестью в Омск поехал.

Омск — ​это просто жемчужина, особенно после Челябинска и Кургана. Красивейший город: развязки, дороги, очень впечатляющий въезд. Всё освещено. Великолепная центральная улица Ленина со старинными домами. Театр, построенный в конце ХIХ века. Там две реки — Иртыш и Омь. Набережную ещё достраивают. Молодёжи полно. Но везде чистота. И каждый дом обнесён забором: и хрущёвки, и современные многоэтажки. Надо подойти, открыть замок или нажать кнопку — ​шлагбаум поднимется. Есть даже будки, где охрана сидит. В Омске, кстати, так же как в Калуге, есть памятник городовому с собачкой.

Половина пути позади.

Попасть в СССР

— После Омска мне надо было в Новосибирск, чтобы встретиться с Владимиром Курдюмовым. Я видел сюжет о нём — он собирает ретроавтомобили, восстанавливает их. Связался, договорился о встрече. У него, оказывается, частный музей. Большая территория и несколько огромных ангаров. Изначально там были только ретро-машины. Постепенно ангары стали заполняться разными старыми вещами. И сейчас в одном из них Владимир воссоздал советские квартиры 1950–70-х годов с мебелью, техникой и даже с телевидением того времени. Через антенну телевизор ловит передачи, которые установлены в спрятанном компьютере, на диске. Как будто попал в то время. Сидишь в комнате, включаешь телевизор, там программа «Время», например, 1975 года идёт. Каналы вручную переключаешь, не на пульте, пассатижи для этого лежат.

А на улице выставлена военная техника: танки, самоходки. Владимир поехал в военную часть, добился, чтобы ему отдали списанную технику. Обещал её сохранить. Туда люди приезжают, дети лазают. Хорошо, когда власти помогают в таких вещах. И здорово бы в Калуге сделать музей-­площадку с ретро-­автомобилями, подростков заинтересовать, чтобы помогали их собирать. Это полезно и так интересно!

В Новосибирске с Владимиром Курдюмовым возле ангаров-музеев старых вещей и ретро-автомобилей

Сейчас Владимир Курдюмов увлёкся дореволюционными автомобилями «Руссо-­Балт». Завод по их производству был открыт в Российской империи в начале ХХ века. Всего выпущено 12 моделей. Владимир хочет собрать все. ­Пока их у него две: кабриолет и фаэтон. ­Находит старые чертежи, ­использует оригинальные ­технологии и собирает собственными руками точные копии. ­Рассказал, что хочет участвовать с «Руссо-­Балтом» в ретро­-ралли Пекин-­Париж, которое проходит раз в три года. Требуется проехать 14999 км и сделать это быстрее всех. Он и меня заразил этой идеей! У меня есть ещё старый «Москвич», можно на нём рвануть. Следующее ралли намечено на 2022 год, но думаю, его отменят из-­за пандемии. Так что мы планируем участвовать в 2025 году. Надеюсь, будет такой совместный проект «Пекин-­Париж».

Ну а про Новосибирск можно сказать, что это город советских времён. Есть река, мосты, академ­городок. Новосибирск отметился тем, что он самый быстрорастущий в мире: население в миллион набрал за 69 лет. А сейчас в нём живёт около двух миллионов человек. Когда я приехал, в конце апреля, там только начиналась весна: вода, грязь, в парках лежал снег. А город — ​сплошная пробка. Он разбросан, магистраль всё время затруднена. Строятся новые районы, они вылезают на магистраль, идёт реконструкция центра. И даже в воскресенье трудно ездить. Но есть метро, правда, две ветки, станций мало. После советского периода строительство метро закончилось. За последние 30 лет появилась только одна новая станция, но в перспективе задумываются над дальнейшим строительством. Жители довольны своим городом, любят его. Архитектура там чудная, сталинский конструктивизм, я таких домов нигде не видел.

Меня поразил Академический театр оперы и балета. Его начали строить в 1930-е годы, а открыли только в мае 1945-го. Громаднейшее здание, мне кажется, даже больше, чем Гранд-­опера в Париже.

Из интересного ещё памятник Александру III и железнодорожный мост Транссибирской магистрали. Здесь сохранили один старинный пролёт через Обь. А рядом — ​современный мост.

Странный попутчик

— Хотел посмотреть Красноярск, но не срослось. Неожиданно наступила зима. Снег валил так, что ничего не видно. Я ехал по мосту через Енисей и не видел реки. В «Волге» вентиляция плохая, стёкла потеют. Выезжаю из Красноярска — ​человек стоит с сумочкой, машет руками, лицо красное, но на бомжа не похож. Я остановился. Смотрю в зеркало: бежит на пятках. Сел в машину, говорит: «Ух, слава Богу, помолился — и мне повело!» Узнал, что я в Иркутск еду, говорит: «Во, опять повезло, мне в Ангарск надо». А это примерно 1000 км. Ну поехали. И он стал мне разные истории рассказывать. Тут я засомневался в его адекватности. То он сварщиком работает, то говорит, что предприниматель, ограды делает. Смотрю, сидит в спортивных штанах, а из-под них ещё двое таких штанов торчат, и куртки летние на нём тоже три, вязаная шапка и женские рукавицы. Спрашиваю: «Что с тобой?» Говорит: «Поехал на поминки, деньги, одежду, документы украли. В полиции отказались документы выдать. Жене позвонил, сказала: «Как хочешь, так и добирайся. Говорила тебе, не пей!» Вот и иду пешком из Красноярска в Ангарск». Я поинтересовался: «Чего на пятках бегаешь?» Он говорит: «Пальцы отрезали. ­Обуви у меня не было, ботиночки дали. Ночевал на улице и ноги обморозил». В общем, два дня мы с ним ехали, переночевали в отеле. Я его покормил, дал ему майку свою, довёз до Ангарска. Он поблагодарил, хотя адрес сразу сказать не мог. Потом остановились где-то, он показывает: «О, вон мои окна!» И ушёл.

Во время путешествия погода преподносила сюрпризы.

Настала зима

— Дальше у меня был Иркутск. Город красивый, есть улицы с деревянными резными домами и богатый район, как Невский проспект в Питере, где дома сливаются вдоль улицы. Часа три потратил на город и поехал на Байкал. Погода была уже хорошая, +8, солнце. Предбайкалье, как Сочи: едешь по серпантинам, приезжаешь — ​море. Только замёрзшее. А внизу — ​посёлки, поезда ходят. Я заехал туда, купил омуля. А переночевал в Байкальске. Это такой северный курорт: подъёмники есть, на лыжах катаются. Много домов сдаётся, и Байкал внизу.

Утром встаю — ​5, снега по колено. Опять зима! А я на летней резине. Быстро завёл машину. Пока вдоль Байкала ехал, снег валил. А ближе к Улан-­Удэ — ​солнце, +8…+10, красота! Центр Улан-­Удэ я не видел, а пригород производит удручающее впечатление: дома из чёрного гнилого дерева, чёрный шифер, чёрные заборы. Всё одноэтажное, нет воды, газа, канализации. Зарплата у них 15 тысяч, выживают как могут: кто в Иркутск уезжает, кто на вахты за Полярный круг. Выкручиваются.

В Чите есть своя Эйфелева башня, только маленькая.

Кофе с собой

— Ближе к Хабаровску трасса изменилась, между заправками уже могло быть и 200, и 300 км, нет ни одного знака, ни одного населённого пункта, ни одного гаишника. Поток машин резко сократился. В основном это праворукие японские автомобили. Часто один человек везёт две машины. Они приваривают кронштейн, цепляют и везут в разобранном виде на продажу. А по дороге в кюветах битые авто валяются. Если машина отцепилась, её тут же бросают. А зимой ​их сжигают, потому что в –35 надо не замёрзнуть и чтобы тебя увидели водители и подобрали.

В Хабаровск я попал к обеду. Оказалось, что не только в Новосибирске есть памятник мосту. Есть такой и в Хабаровске. Город раскидан на 40–50 км вдоль Амура. Центр — ​три холма, и в них дороги. Широкий проспект Муравьёва-­Амурского, площади, парк его имени. Из Хабаровка выезжаю — ​опять человек с красным лицом стоит на дороге, машет. Там +15оС, а он в тулупе, валенках, зимней шапке. И тоже бежит на пятках… Говорит: «Из Магадана еду под Владивосток. Жил под Читой в бараке, а пока был в армии, дом снесли. Теперь езжу то в Магадан на заработки, то ещё куда, а сейчас к родственникам, перекантоваться». Спрашиваю: «А чего на пятках бегаешь?» — «Да пальцы отрезали»… Я поразился: «У вас что, эпидемия?» Рассказывает: «Я тут ночевал, ботинки снял, вот ноги и прихватило. Полтора месяца в больнице пролежал, теперь выписали». Проехали с ним почти до Уссурийска. Он вышел, ему куда-­то дальше надо было 200 км ехать, попросил 100 руб­лей — кофе попить. А у меня машина хорошо укомплектована, я ему сделал кофе, налил в пластиковый стаканчик и вручил — ​на, держи.

В Хабаровске есть своя «Девушка с веслом».

Переночевал я в ­Уссурийске. Местные жители ­пожаловались мне, что жизнь у них тяжёлая. Снять квартиру-­однушку стоит 25 тысяч рублей в месяц. А зарплаты небольшие. Молодые живут с родителями, в бараках, кто-­то на работу во Владик ездит.

Дорогой город

— Знакомство с Владивостоком я начал с острова Русский. ­­Была задача — ​доехать до края земли. Остановился на самой дальней точке. Вышел, хотел к морю спуститься. А там обрыв, и на нём пианино стоит, стульчик и ноты лежат — «Лунная соната» Бетховена. Нажал клавиши — ​звучат. Я даже «Во поле берёзка стояла» смог сыграть.

А рядом — батарея укрепления ХIХ века, катакомбы. Немного заброшено всё, но чисто. Охраняется. Местные рассказали, что только мост этот остров оживил. Появились ­университетские городки, океанариум, а раньше пустырь был.

Обратно в город я ­поехал уже по острову Золотой Рог. Мост над морем — просто фантастика! Внизу ­военные корабли стоят, наряженные, они как раз к параду 9 Мая готовились. А раньше там узкая дорога была, маргинальный район. Когда ­мост построили, жильё в ­цене подскочило, цивильно стало, район ­расцвёл. Вообще, квартиры во Владике ­дорогие: ​однушка от 6 миллионов, аренда в среднем 40 тысяч. А зарплаты, говорят, как в среднем по России. Продукты примерно в два раза дороже, чем у нас. Маршрутка — ​28 руб­лей, в Хабаровске, кстати, 35. Маршрутки — ​японские, китайские, корейские автобусы. И машину там какую хочешь можешь купить: на бензине, на дизеле, электрическую, хоть дизель-­электрическую. ­Хочешь — круглую, квадратную, груше­видную… Совершенно другой парк машин.

Возвращаться домой я решил самолётом. Не хотелось опять две ­недели трястись в машине. «Волгу» оставил там, мне доставят её в Калугу. 28 апреля купил билет на самолёт. Повезло: не было билетов, и вдруг один появился — за 16 тысяч. 29 апреля я улетел. Через 8 часов уже был в Москве. В этом ­путешествии меня, признаться, поразил размах нашей страны. Сколько земли, лесов и сколько же всего ­интересного у нас есть!

По дороге Валерий заезжал в разные города, общался с местными жителями.

Возле этой стелы Валерию встретилась машина с московскими номерами. Постояли и разъехались в разные стороны: он – во Владивосток, а москвичи – в столицу.

Пианино на краю земли

На острове Русский возле военной батареи, катакомб.

Ночной Владивосток очень красив.