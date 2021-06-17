Красой студенчества в Калуге стала хоккеистка

Недавно в Областном молодежном центре в Калуге выбирали самых красивых и талантливых студенток.

За титул «Краса студенчества» боролись 14 девушек из вузов и ссузов. До этого они уже прошли серьезный отбор. На конкурс могли попасть только хорошистки и отличницы. Поэтому студентки должны были предоставить портфолио с грамотами, дипломами, благодарственными письмами и документы, подтверждающие хорошие результаты учебы за две последние сессии. Затем, на заочном этапе, участницы от профессиональных учебных заведений писали тест по истории Великой Оте­чественной войны, а участницы от высших учебных заведений — ​диктант, посвященный Циолковскому.

Финал конкурса начался с эффектного дефиле в строгом деловом стиле. Во втором конкурсе — ​«Самопрезентация» — ​у студенток было 3 минуты, чтобы рассказать о своей жизни. Все они активные, участвуют во множестве проектов, занимаются спортом. Студентка колледжа экономики и технологий, будущий повар Ангелина КООП погрузила зрителей в Зазеркалье в духе «Алисы в Стране чудес». Студентка медицинского колледжа, будущий фармацевт Алиса АКИНЬШИНА рассказала о себе через разные жанры латиноамериканских танцев. Студентка КФ Московского финансово-юридического университета Элиза АРУТЮНЯН вышла на сцену в сопровождении своей команды, с которой не расстается на мероприятиях, потому что верит, что это приносит ей удачу. Студентка КГУ им. К.Э. Циолковского, будущий филолог Милена ЛОГУНОВА представила алфавит, где на каждую букву назвала свою черту характера или свое увлечение.

В творческом конкурсе девушки креативили по полной: пели, танцевали, читали стихи, размышляли о мужчинах, похудении, красоте и счастье.

А завершился конкурс ярким выходом в вечерних платьях, которые предоставил один из калужских салонов.

Жюри, куда входили хореографы, фотографы, представители молодежных организаций, совещалось 40 минут. Всем участницам вручили дипломы, цветы и подарки. Победительниц оказалось две: от вузов и от ссузов. «Красой студенчества» среди студенток профессиональных образовательных организаций стала Екатерина БЕЛЯЕВА, а «Красой студенчества» среди студенток организаций высшего образования — ​Милена ЛОГУНОВА. Теперь девушки будут представлять нашу область на Всероссийском этапе конкурса.

«Краса студенчества» от ссузов Екатерина БЕЛЯЕВА (колледж народного хозяйства и природообустройства). Она участник множества студенческих мероприятий, профорг группы, состоит в студенческом совете самоуправления колледжа, занимается плаванием и конным спортом.

— Все девочки выступили просто супер, я даже не думала, что стану победительницей, очень счастлива, — ​говорит Екатерина. — Конкурс для меня не был сложным, всё прошло прекрасно! Обязательно со своими друзьями, которые меня поддерживали, рисовали плакаты, буду сегодня праздновать в общежитии.

Титул «Вице-Краса студенчества» среди студенток ссузов завоевала Мария КАШИРИНА (колледж культуры и искусств). О себе она рассказала с юмором:



— Моё появление на свет было эффектным: роды у мамы принимала уборщица, пока врачи праздновали, наверное, поэтому у меня такой боевой характер. Со всеми трудностями справляюсь сама. Нашла работу: начала с официантки, теперь тату-мастер. Стала старостой группы, изучала искусство зелёного чая, танцевала в ливень на крышах Калуги. Стараюсь проживать каждый день на полную. И хочу, чтобы в «Красе студенчества»-- видели не красивую, худую модель или всё умеющего робота, а ту, которой можно вдохновиться.

Студентка КФ Московского финансово-юридического университета Элиза АРУТЮНЯН — ​самая романтичная участница. В детстве она хотела быть феечкой, чтобы исполнять мечты.

Надежда ЛЕГОЙДА (КФ РАНХиГС при Президенте РФ) в творческом конкурсе размышляла, что было бы здорово найти таблетку счастья. И напомнила, что счастье всё же зависит от нас самих.

Студентка колледжа экономики и технологий Ангелина КООП в творческом конкурсе билась со злом и, разумеется, победила.

Одним из самых сильных стал номер Марии КАШИРИНОЙ — ​танец, посвящённый проблеме домашнего насилия, когда мужчина поднимает руку на женщину.

Студентка колледжа экономики и технологий Елизавета САПОВА призналась, что её основная задача в жизни — ​стать моделью. Она уже принимала участие во многих фотопроектах и модных показах.

Дефиле в деловых костюмах.

Титул «Вице-Краса студенчества» среди студенток вузов завоевала Александра ЛАПИНА (КФ Сельхоз. академии им. Тимирязева). Сейчас она староста и председатель студенческого совета факультета ветеринарии и зоотехнии. А недавно стала министром сельского хозяйства Калужской области в молодёжном правительстве. У Александры был сложный номер с переодеванием — пантомима, где она «оживила» висевший на вешалке плащ, станцевала с ним и вдруг мгновенно, лёгким движением руки сменила чёрное платье на короткое блестящее.

«Краса студенчества» Милена ЛОГУНОВА (КГУ им. К.Э. Циолковского) — жизнерадостная, целеустремлённая, активная. С 14 лет помогает проводить разные мероприятия в спортивной школе. Занимается спортом: ​уверенная фигуристка, хоккеистка, тренер.

— Это так неожиданно! — ​поделилась впечатлениями победительница. — ​Я пришла на этот конкурс из-за фотосессии. У меня давно не было хороших фотографий. Интересно было участвовать. Волновалась только в ожидании выхода. Сегодня впервые песню спела, до этого не выступала нигде. Поддерживала меня семья, за что им большое спасибо! Вечером у меня тренировка по хоккею, поэтому победу буду отмечать позже.