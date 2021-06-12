«Калуга» устроила праздник в Липецке. «Квант» победил в Южно-Сахалинске

В первенстве России среди команд Профессиональной футбольной лиги завершается сезон. В третьей группе, где выступают два клуба из Калужской области, осталось провести лишь последний тур.

Спасительный подкат Суханова

В заголовке к отчету матча «Калуги» в Липецке не случайно появился молодой атакующий полузащитник Николай Суханов. Именно он на 65-ой минуте чуть-чуть подпортил праздник местному «Металлургу». Суханов, который явно не самый лучший защитник в «Калуге», спасительным подкатом спас «космонавтов» от поражения.

В Липецке на эту игру пришло около 3500 болельщиков. Не густо. Хотя именно во встрече с «Калугой» «Металлург» должен был оформить чемпионство.

В течение всего матча липчане больше атаковали. Но вратарь калужан Михаил Бородько взял все свои мячи и раза три выручил команду в тяжелейших ситуациях.

При всем преимуществе «сталеваров» у «космонавтов» также хватало моментов. Неплохо в первом тайме пробил Дмитрий Баранов. Еще до перерыва отличный шанс имел Денис Семин. А самый верный момент загубил Никита Бурдыкин, который мог расстреливать ворота «Металлурга» с убойной позиции. Но полузащитник калужан промахнулся.

В итоге ничья - 0:0. Она никак не огорчила липчан, которые отправились на повышение в Футбольную национальную лигу. Местный губернатор Артамонов даже пообещал прибавить к бюджету клуба более 70 миллионов рублей. Но что-то подсказывает, что уже в 2022 году «Металлург» и «Калуга» снова встретятся.

Обзор матча «Металлург» - «Калуга».

- Ребята хотели себя показать. Липецк бы обратил на кого-то внимание, взял бы в ФНЛ, - сказал после матча главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. – Игра получилась боевая. Было много моментов и у наших ворот, и у ворот соперника. В Липецке хорошая команда. Они сами играют и дают играть противнику. Мои футболисты сегодня проявили мужество во многих эпизодах. Казалось, что мяч уже летит в ворота, но игроки за счет подкатов смогли отстоять ничью. Нам немного не повезло в атаке. Были хорошие моменты. Я удовлетворен качеством игры своей команды.

Комментарий Константина Дзуцева после игры в Липецке.

«Металлург» (Липецк) – ФК «Калуга» — 0:0

«Металлург»: Кобзев, Сазонов, Белов, Пономарёв, К. Титов, Войдель, Иванников (В. Чёрный, 68), А. Овчинников (Харин, 81), Бабаев (Кашаев, 86), Арустамян, Кутьин (Ахвледиани, 71).

ФК «Калуга»: Бородько, Дёмин, Чуринов, Сёмин, Храпов, Д. Баранов (Яркин, 71), Бурдыкин, Антипов, Дубровин, Романюк (Волгин, 81), Суханов.

Предупреждены: Овчинников, 16, Дёмин, 70, Волгин, 89, Бурдыкин, 90+.

Один из болельщиков «Кванта» добрался до Южно-Сахалинска

Равный класс

Бессмысленный и беспощадный российский футбол отправил «Квант» на другой конец России. В Южно-Сахалинске обнинская команда, наконец, встретилась с равной себе по классу.

Совсем недавно дальневосточники отобрали очки у «Калуги». Но это было совсем другая команда. В конце мая «Сахалин» покинули семь иногородних футболистов. Поэтому доигрывают сезон только местные игроки. У «Кванта» похожая ситуация с самого начала чемпионата.

Обнинские футболисты забили по одному мячу в каждом из таймов. Оба раза «Квант» пользовался неразберихой в оборонительных порядках хозяев поля. А вот «Сахалин» наказать за ошибки гостей не смог, за что и поплатился.

2:0 – самая дальняя в истории победа профессионального клуба из Калужской области.

Голы «Кванта» в Южно-Сахалинске.

- Тяжелый матч получился. Как мы и ожидали. Рады, что выиграли. При этом показали неплохой футбол, - прокомментировал исход поединка на послематчевой пресс-конференции главный тренер обнинского «Кванта» Олег МОРОЗОВ. – Мы делаем много простых ошибок.- это наша болезнь. Футболисты находят выход из сложных ситуаций, а в элементарных моментах отдают мяч чужому или пасуют в аут. Это нам мешает в течение всего сезона. «Сахалин» нас просто сегодня не наказал. А более сильные команды забивают в таких эпизодах.

Олег Морозов после игры в Южно-Сахалинске.

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Квант» (Обнинск) – 0:2 (0:1)

Голы: Авагян, 20, Семкин, 48.

«Сахалин»: Ким, Разумов, Федоров, Катиновасов, Кузнецов, Гаврилко, Мягков (Моторин, 51), Савлук (Чу, 75), Аксененко, Батраков, Масляк (Строкин, 46).

«Квант»: Яковлев, Болтунов, Юлдашев, Геворкян, Радьков, Семкин, Волков, Демидов, Исаев, Сергулев (Петрушин, 89), Авагян (Бойчук, 71).

Удалены: Кузнецов, 64, Исаев, 80.

Предупреждены: Аксененко, 24, Катиновасов, 42, Батраков, 66, Гаврилко, 90.

Турнирная таблица третьей группы первенства России среди команд ПФЛ

Подсластить пилюлю

Сезон в ПФЛ завершится так же незаметно, как и начался. Во вторник, 15 июня, пройдут заключительные восемь матчей.

«Калуга» дома примет смоленский клуб «Красный». А «Квант» сыграет в Видном против местного «Металлурга». В обоих матчах у команд из Калужской области есть хорошие шансы на победу. Только она нашим футболистам не сильно поможет. «Калуга» борется с дублем тульского «Арсенала» из Новомосковска только за седьмое место, а «Квант» оспорит с молодежной командой «Химок» 12-ую позицию.