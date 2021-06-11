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«Ундервуд» в музее, танцы в парке, рокеры у бара: развлечения длинных выходных в Калуге

Опубликовано: 11.06.2021 18:00 0 228
«Ундервуд» в музее, танцы в парке, рокеры у бара: развлечения длинных выходных в Калуге

На календаре пятница, а значит у нас очередной обзор событий грядущих выходных.

Они на этой неделе, напомним, будут длинными.

Ранее мы уже опубликовали афишу гуляний на День России , а сейчас расскажем о других событиях 12-14 июня.

В городском парке культуры и отдыха в Калуге 12 июня дадут два концерта, а 13 числа тут пройдет  VII Открытый фестиваль народного творчества имени Галины Лупандиной «Кладовая радости». Завершится воскресный вечер танцевальной программой. 0+

А еще в парке 13 июня пройдет фестиваль исторической реконструкции «Живая история»  12+

Что-то подозрительно много фестивалей в одном месте, надо заметить. Видимо, в управлении культуры Калуги решили скреативить и осовременить свои мероприятия. Ну, или их названия.

В ИКЦ уже стартовал и продлится до 14 июня фестиваль современной керамики «Млечный путь». Подробности – в афише.  0+

А в Музее космонавтики 13-14 числа пройдет космический фестиваль «108 минут». 6+ Именно столько, если кто подзабыл, продлился полет Юрия Гагарина. Кстати, первый день, 13 июня, завершится концертом группы «Ундервуд», который начнется в 20:00. Подробнее об этом – на странице феста в афише Калуги. 

12, 13 и 14 июня верующие и просто любители колокольного звона могут побаловать свой слух игрой звонарей в рамках проходящего в эти дни фестиваля «Медный ветер». Кстати, 13 числа он пройдет не в Калуге, а в Малоярославце. Потому что там отметят день города. Что, собственно, тоже повод съездить в этот славный город именно на этих выходных.  6+ 

А любители тяжелой музыки получили повод отметить День России под скрежет Хэви метала. 12 июня в 20:00 в местечке с трудновыговариваемым названием SlaughterHouse Concert Club and Bar состоится концерт-презентация альбома банды «Волчья сотня» при поддержке московских рокеров «Спарта» и «Монолит». 18+

 

Опубликовано: 11.06.2021 18:00 0 228
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