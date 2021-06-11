Опубликована афиша массовых гуляний на День России

В субботу, 12 июня, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут по всему городу.

Что будет проходить на разных площадках Калуги мы собрали в одном месте.

Представляем вам афишу Дня России-2021 в Калуге.

Дом мастеров.

с 10.00 до 12.00 творческая мастерская "Школы мастеров" проведет тематические мастер-классы для всех желающих! 6+

В Городском парке культуры и отдыха пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России!

12:00 для вас выступит танцевальный коллектив «VIVA DANCE»; 0+

12:30 - творческий коллектив ДК «Дубрава»; 0+

14:00 с концертной программой «Играй, мой баян» выступят учащиеся и преподаватели калужских школ. 0+

Волонтеры Победы приглашают жителей региона принять участие в новой интеллектуальной онлайн-игре «Победы России», которая состоится 12 июня ровно в 12:00 по московскому времени.

Чтобы подключиться к игре необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и записаться на игру в разделе «Мероприятия». После регистрации каждый участник получит специальную индивидуальную ссылку на VIP-ссылка для перехода на трансляцию игры. 12+

Калужский музей изобразительных искусств

Ул. Ленина, 104 (Основное здание)

14.00 – экскурсия «Сохраненное наследие» 6+

15.00 – экскурсия «Шедевры коллекции» 6+

12.00 – 17.00 – Викторина для детей ««Символы России» 6+

Ул. Ленина, 103 (ИОВЦ)

12.00 - мастер класс «Моя страна Россия» 6+

13.00 – Документальный фильм «Иван Великий. Возвращение государя» 0+

15.00 – кинопоказ «А. Васильев. Всегда в моде».6+

17.00 – Лекция – экскурсия пол залам ГРМ «Гении и злодеи русской истории» 0+.

ИКЦ (ул. Октябрьская, 17) кинозал

17:00 фильм "Русский путь". 6+

15:00 премьерный показ документально-игрового фильма «Суверенное государство Российское».

В мероприятии примут участие представители молодежных, общественных и государственных организаций. Также в рамках мероприятия будет проходить обсуждение фильма со съемочной командой и партнерами проекта. 6+

Сквер Городского досугового центра с

12.00 концерт "Люблю тебя, моя Россия" от вокального коллектива "Народная филармония" и вокального ансамбля "Лира" 6+

Краеведческого музея

13.00 Концертная программа, посвященная Дню России и организованная детской школой искусств № 1 им. Н. П. Ракова, 6+

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