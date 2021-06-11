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Опубликована афиша массовых гуляний на День России

Опубликовано: 11.06.2021 15:00 2 901
Опубликована афиша массовых гуляний на День России

В субботу, 12 июня, праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России, пройдут по всему городу.

Что будет проходить на разных площадках Калуги мы собрали в одном месте.

Представляем вам афишу Дня России-2021 в Калуге. 

Дом мастеров.

  • с 10.00 до 12.00 творческая мастерская "Школы мастеров" проведет тематические мастер-классы для всех желающих! 6+

В Городском парке культуры и отдыха пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню России!

  • 12:00 для вас выступит танцевальный коллектив «VIVA DANCE»; 0+

  • 12:30 - творческий коллектив ДК «Дубрава»; 0+

  • 14:00 с концертной программой «Играй, мой баян» выступят учащиеся и преподаватели калужских школ. 0+

Волонтеры Победы приглашают жителей региона принять участие в новой интеллектуальной онлайн-игре «Победы России», которая состоится 12 июня ровно в 12:00 по московскому времени.

Чтобы подключиться к игре необходимо зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф и записаться на игру в разделе «Мероприятия». После регистрации каждый участник получит специальную индивидуальную ссылку на VIP-ссылка для перехода на трансляцию игры. 12+

Калужский музей изобразительных искусств 

Ул. Ленина, 104 (Основное здание) 

  • 14.00 – экскурсия «Сохраненное наследие»  6+
  • 15.00 – экскурсия «Шедевры коллекции» 6+
  • 12.00 – 17.00 – Викторина для детей ««Символы России» 6+ 

Ул. Ленина, 103 (ИОВЦ)

  • 12.00 - мастер класс «Моя страна Россия» 6+
  • 13.00 – Документальный фильм «Иван Великий. Возвращение государя» 0+
  • 15.00 – кинопоказ «А. Васильев. Всегда в моде».6+
  • 17.00 – Лекция – экскурсия пол залам ГРМ «Гении и злодеи русской истории» 0+. 

ИКЦ (ул. Октябрьская, 17) кинозал

  •  17:00 фильм "Русский путь". 6+
  •  15:00 премьерный показ документально-игрового фильма «Суверенное государство Российское».
    В мероприятии примут участие представители молодежных, общественных и государственных организаций. Также в рамках мероприятия будет проходить обсуждение фильма со съемочной командой и партнерами проекта. 6+

Сквер Городского досугового центра с

  • 12.00 концерт "Люблю тебя, моя Россия" от вокального коллектива "Народная филармония" и вокального ансамбля "Лира" 6+

Краеведческого музея

  • 13.00 Концертная программа, посвященная Дню России и организованная детской школой искусств № 1 им. Н. П. Ракова,  6+

Еще больше интересного - в афише Калуги на нашем сайте

Опубликовано: 11.06.2021 15:00 2 901
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