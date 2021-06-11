Как москвич переехал в Калугу и воспитывает хоккеистов-победителей

Современный хоккей Калужской области не может похвастаться большими успехами. Долгие годы в регионе был только один крытый каток в Жукове. Затем появился искусственный лед в Калуге и Обнинске. За последний год катки также появились в Кирове и Кондрово. Не за горами появление новых площадок со льдом в областном центре и первом наукограде России.

При этом профессиональных, молодежных или даже студенческих клубов в регионе нет. Чемпионат области крупным спортивным событиям язык не повернется сказать. Поэтому и мотивация у детей, занимающихся хоккеем в регионе одна – встать на ноги и уехать в более сильные школы соседних областей.

Этот сезон, который завершился несколько недель назад, может быть прорывным для калужского хоккея. Две команды спортивной школы «Космос» выиграли несколько престижных турниров. При этом обыгрывая по пути сборные из самых крупных хоккейных регионов страны.

Воспитанников калужского «Космоса» тренирует Александр КУДИНОВ. Молодой специалист приехал из Москвы восемь лет назад. И продолжает делать успехи на тренерском поприще. Александр рассказал КП40 о перспективах калужского детского хоккея.

Подготовка резерва для Москвы

- Александр, ты был профессиональным хоккеистом?

- Да. Я подписал профессиональный контракт с клубом «Атлант» из Мытищ. Сам же являюсь воспитанником московского «Спартака». Получил травму и начал себя искать в других сферах жизни. Даже в бизнес уходил на три года. Но понимал, что это не мое.

Раздался звонок из Калуги. Сомневался долго, но решил попробовать. Хотел получить опыт в детском хоккее, заработать себе имя и вернуться обратно в Москву. Но остался в Калуге на восемь лет.

- В начале тренерской карьеры у тебя были успехи в «Космосе». Но после побед твоих команд воспитанников разбирали более крупные школы столицы, Московской области. Не было жалко своего труда?

- Нет. Я понимал, что это неизбежный процесс. Готовил ребят к тому, чтобы они сформировались как хоккеисты в Калуге и дальше отправлялись повышать свой уровень в другие школы.

- За эти восемь лет что-то изменилось?

- По сути дела, нет. Потому что в Калуге нет профессионального хоккея. Мы даже не выступаем среди студенческих команд. Основная цель работы осталась прежней – подготовить детей до определенного уровня и отправлять их в другие регионы.

- Из первых воспитанников «Космоса» уже кто-то достиг успеха?

- Они еще не в том возрасте, чтобы подписывать контракты с клубами Континентальной хоккейной лиги. Есть Владислав Кузнецов 2003 года рождения. Он имеет контракт с командой Молодежной хоккейной лиги «Полет» (Рыбинск). Другие воспитанники выступают за спортивные школы Новомосковска, Подольска, Москвы…

Александр Кудинов рядом с Кубком Гагарина - главным трофеем КХЛ.

Детские успехи

- В этом сезоне твои команды успешно выступили на крупных российских турнирах.

- Я возглавлял ребят 2006 и 2009 годов рождения. Первый же турнир в сезоне у старших хоккеистов получился очень успешным. Удалось сотворить настоящую сенсацию. В Новгородской области проходил «Кубок Открытие». В городе Боровичи собрались ведущие спортивные школы Москвы и Санкт-Петербурга. О нас даже никто ничего не знал. Мы ведь не так часто играем на всероссийских турнирах.

Мы также выиграли первенство области. Да, участвовало всего две команды – калужский «Космос» и обнинский «Олимп». Была некая суперсерия до трех побед. Первый матч мы проиграли. А потом в трех поединках победили обнинскую команду. Хорошая

- Но на этом победы твоих команд не закончились. Успех на турнире «Золотая шайба» в Смоленске был неожиданным?

- Если честно, мы никогда ранее не обыгрывали команды, с которыми пришлось встречаться на «Золотой шайбе». Мы попали в компанию спортивных школ не из Центрального федерального округа. Противостояли командам с Урала и Поволжья. А это самые хоккейные регионы.

Но мы удачно провели групповой этап, вышли в полуфинал с первого места. А дальше даже я занервничал. Наверное, большая часть вины за поражение от команды из Татарстана в полуфинале лежит на моих плечах. В итоге мы заняли третье место. Было приятно, когда на пьедестале победы стояли команды из таких крупных хоккейных регионов, как Нижегородская область и Татарстан. И ребята из калужского «Космоса». Это очень достойно.

- За счет чего так успешно выступили в Смоленске?

- Наша команда была лучше всего физически подготовлена. Играли в силовой хоккей. За счет этого и дали такой результат.

- Калужских хоккеистов отметили индивидуальными призами?

- Лучшим защитником турнира стал Егор Становов, наш капитан. За все матчи он забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Это очень серьезная статистика. На «Кубке Открытие» наш самый молодой игрок команды Игорь Григорянц стал даже не лучшим вратарем турнира, а самым ценным хоккеистом. Григорий Куравский больше всего голов забил на первенстве Калужской области. У нас есть талантливые хоккеисты.

Команда школы «Космос» - победитель «Кубка Открытие» в Нижегородской области.

Новый уровень

- В этом сезоне ты даешь результат. Наверняка есть предложения из других школ, других регионов. Почему не уезжаешь, как это сделали другие иногородние тренеры, которые работали в Калуге?

- Очень много труда уже вложено. Конечно, мне хочется и дальше развиваться. Но сейчас в области строятся новые ледовые арены в Кондрово, Кирове, Калуге. Я надеюсь, что хоккей в регионе начнет развиваться. Причем, мы не говорим о профессиональном уровне. Надо развивать детский хоккей.

Есть еще один момент, из-за которого я не уезжаю из Калуги. Не готов для своего профессионального роста делать хуже своей семье. В Калуге моя жена и дети ощущают себя комфортно.

- Воспитанники 2006 года рождения еще не играют среди взрослых команд нашего региона?

- Мы еще по возрасту не можем заявиться для участия в чемпионатах города и области. Но в этом сезоне уже сыграли со всеми командами товарищеские матчи. Результат хороший. Мы всех по одному разу обыграли.

- Дети 2006 года рождения долгое время не сходили со страниц калужских газет и с экранов местных телевизионных каналов. Команда «Золотые Львы» имела хорошее финансирование и большие возможности.

- Да, но эти времена прошли. За непродолжительное время, которое я работаю с этой командой, мы сменили половина состава. У меня играют ребята с улицы. Они приезжают на тренировки из Перемышля, Медыни, Тарусы…

- То есть ребята, которые выросли на уличных хоккейных коробках?

- Да. Сейчас они ездят в Калугу по четыре раза в неделю. Эти хоккеисты выполняют более разрушительную работу. Они сильнее физически. А калужане, которые с самого начала тренировались в «Космосе», более техничные. Они уже делают результат, когда соперник вымотан физически.

- Если не говорить о далеких перспективах, что в ближайшее время надо сделать, чтобы развитие хоккея в Калуге продолжилось?

- Воспитанников школы «Космос» 2006 года рождения в новом сезоне надо заявить для участия в юниорском первенстве России. Не важно, какая это будет зона – Московская область или ЦФО. Но этот шаг просто необходим.

- Что для этого нужно?

- Команда моя готова. Но вопрос как всегда упирается в деньги. Необходимо финансирование на вступительный взнос и автобус.

12-летние калужские хоккеисты победили в Московской области.

Массовость

- У тебя есть же еще хоккеисты 2009 год рождения. Как они провели минувший сезон?

- В этой команде было два состава. На протяжении пяти лет мы практически ничего не выигрывали. Но зато ребята имели игровую практику. Только месяц назад два состава мы объединили. И в конце сезона удачно выступили в Московской области на турнире «Ice Hooligans». Как я считаю, наши соперники были очень серьезного уровня. Но золотые медали выиграли именно хоккеисты калужского «Космоса».

Хочу отметить нашего голкипера Матвея Елизарова. Он стал лучшим вратарем на четырех турнирах подряд. Это заслуга тренера Артема Аникина. Такого у нас никогда не было.

- В завершении хочу спросить у тебя, как можно развить детский хоккей в Калужской области?

- Нам нужна массовость. Дети должны стремиться попасть в наш вид спорта. Привлечь можно только за счет рекламы и хороших результатов. Калужане даже не знают, когда у нас матчи проходят. Мало информации. Надеюсь, что в новом сезоне наша школа сможет выступить на юниорском первенстве России и дальше будет только поступательное движение в калужском хоккее.