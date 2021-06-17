Районы, кварталы: излюбленное место выпускников и воспоминания о «Ромашке»

Продолжаем наш проект Районы, кварталы. В начале лета мы прогулялись по Городскому парку культуры и отдыха. В далеком 2015 году мы уже были здесь, и вот, в 2021-м возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

Это место посещали целые поколения калужан. Многие помнят, как гуляли по Центральному парку с родителями, а уже через много лет и сами угощали здесь своих детей мороженым.

Городской парк культуры и отдыха, который в давние времена называли Городским садом, в прошлом году стал местом проведения выпускных и в этом году мероприятия пройдут здесь же. Так что заодно мы посмотрим и на то, насколько готов парк к празднику, что здесь уже сделано и делается к нему.

Но прежде, немного истории. Давайте вспомним, как в парке было раньше.

1907 год.

Некогда здесь располагалась деревянная Калужская крепость XVI века. Строение состояло из 12 башен, из которых открывался вид на Оку. Крепость занимала территорию между Городецким и Березуйским оврагами. Она раскинулась на нынешних Присутственных местах, а также улицах Баженова и Карла Маркса.

Знаменитые Присутственные места в наше время.

А вот так тут было в XVIII веке.

Однако в XVII – XVIII веках деревянные башни уничтожил пожар. К счастью, пламя не тронуло 700-летний дуб, до сих пор находящийся в парке как охраняемый природный объект.



700-летнее дерево.

А вот каменные элементы с годами разобрали, после чего освободившуюся площадь постепенно озеленили. Во второй половине ХIХ века здесь начали обустраивать местность неподалеку от Свято-Троицкого кафедрального собора.

Собор начали строить по указанию Екатерины II в 1786 году, но строительство затянулось аж до 1808 года. В 1818 году была окончена отделка храма.

Фото ХIХ века. Троицкий собор находится в центре, слева от него - Покровский храм, справа - Покровская часовня.

- Хотя собор снаружи и представляет собой сочетание архитектурных стилей классицизма и ампир, но внутри он является воплощением византийской и древнерусской школы зодчества, - пишут на сайте собора. - В этом же стиле был разработан протоиереем Александром Кадиным проект нового иконостаса высотой 18,9 м. Он традиционно русский, многоярусный. Работы по изготовлению резных деталей осуществляют калужские мастера. Иконы для Царских врат и первого яруса иконостаса выполнены иконописцами Калужской епархии под руководством протоиерея Александра Кадина, иконы второго, третьего и четвертого ярусов написаны тверскими мастерами. Работы по росписи собора ведут епархиальные иконописцы в византийско-древнерусском стиле, со временем будет расписано все внутреннее пространство стен.

Позже, уже при большевиках, собор хотели закрыть, а иконостас перенести в другое место. С него сняли кресты и колокола, после чего в здании долгое время располагалось все, что тогдашней власти было угодно: от кинотеатра до зверинца.А в 1960-х годах здесь размещалась спортивная школа.

В 1991 году собор, после развала Союза возвращенный Калужской епархии, начали восстанавливать.

С тех пор строительные работу у храма ведутся регулярно.

В начале мая этого года мы опять застали стройку, которая шла полным ходом. Сегодня здесь проводится реконструкция дренажной системы.

В июне она оставила еще больше следов вокруг храма. Картинку беспорядка дополнял прошедший недавно ливень с грозой.



В наше время храму часто приходится уживаться с гостями мероприятий, которые здесь проводят.

Установленная неподалеку сцена во время нашего визита пустовала и одиноко мокла под дождем, но на ней частенько бывают громкие концерты.

- Да, я помню эту спортшколу в храме, - рассказывает калужанин Виталий. – Даже, вроде, рядом велодорожки были. Но я тогда был еще ребенком, а в парке больше всего запомнил все-таки аттракцион «Ромашка» и колесо обозрения.

Но Виталий явно забыл упомянуть, что это далеко не все, что раньше тянуло подростков и молодожь в парк. Знаменитый тир тоже пользовался невероятной популярностью. А в праздники его сложно было увидеть без огромной очереди.

Однако в 90-е годы некогда популярный тир превратился в заброшенную развалюху, о которой будто бы все разом забыли. Фото: http://www.gorod.kaluga.ru/

А вот аудитория помладше проводила время в автогородке, где можно было покататься на велосипеде. Фото: журнал "За рулем" №8, 1980 год.

Говоря о парке, нельзя не упомянуть и о фонтанах, которыми славится это место.

До и после запуска.

Один из старейших фонтанов Калуги.

Однако один из самых знаменитых фонтанов города находится в другой части Городского парка. Девочку с зонтиком знает, пожалуй, каждый калужанин.

Фонтан заработал на площади Старый Торг 16 августа 1807 года, о чем распорядился бургомистр Михаил Антонович Макаров. В то время жители города поили в нем лошадей, брали воду для других целей.

Фонтан с фигурой лебедя.

Однако позже нужда в таком использовании фонтана отпала. В 1886 году его перенесли на нынешнее место и украсили статуей лебедя.

Знаменитый фонтан в 1935 году.

В начале прошлого века вместо лебедя появилась скульптура «Кокетка с зонтиком». Статуя пропала со своего места во время оккупации в 1941 году. Забрали ее немцы или же сами калужане – неизвестно. Долгие годы фонтан пустовал.

В 1979 году скульптуру восстановили по архивным снимкам и открыткам. Но вернулась она на свое законное место не надолго: через какое-то время до нее добрались вандалы.

Фонтан в наши дни.

И только после реконструкции парка 2010 года «Кокетку с зонтиком» снова установили на чаше фонтана.

Аллея возле собора.

Еще одним нововведением в парке стала аллея сакуры. Ее заложили 27 августа 2011 года во время празднования Дня города. Первые деревья появились на газоне у Троицкого собора в конце лета, но посаженным осенью сакурам прижиться уже не удалось. К сожалению, зимой живописные растения засохли.

Однако оставшиеся сакуры все еще радуют калужан каждую весну во время цветения.

Памятник Кукше, который несколько лет назад освятил патриарх Кирилл.

Памятник Святому Лаврентию. Его установили в 2015 году в честь 500-летия со дня смерти чудотворца.

В целом, Городской парк культуры и отдыха место разностороннее. Здесь можно подышать свежим воздухом и полюбоваться природой, почувствовать себя светской дамой ХIХ века, прогуливаясь вдоль аллей и старинных фонтанов, а также посетить различные городские мероприятия, которые так непривычно наблюдать на фоне храма. Опять-таки, выпускные, как мы ранее упоминали, в этом году тоже пройдут именно в парке.

Но самое главное – это место, пропитанное историей и о котором каждый калужанин наверняка может вспомнить что-то свое.

Есть что рассказать интересного о парке? Пишите в комментариях!