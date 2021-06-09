Грязи намыло, авто побило, тротуары залило: чего натворила непогода 8 июня. Наш фоторепортаж

Во вторник, 8 июня, на Калугу обрушились сильный ливень, гроза и град.

Мы уже писали несколько новостей на эту тему, а сегодня представляем фоторепортаж о том, что натворила в Калуге непогода.

Наш корреспондент прошелся по городу и посмотрел, что творилось на улицах Калуги.

Побывали мы и в парке, и на улице Тульской, где дерево упало на машину.

И на своем опыте убедились в том, как же не хватает Калуге ливневки. Если ездить по городу можно более менее нормально в любую погоду, то пешеходам после дождей сложно не промочить ноги.

Подробнее об этом и многом другом - в фоторепортаже ниже.

Пробраться сквозь ручьи на дорогах и тротуарах, не промочив ноги, не представилось возможным.

Улица Гагарина. Дорога новенькая - реки прежние.

Первая гроза, начавшись около 13:00, длилась примерно 40 минут. Но на этом природа не остановилась.

Во второй раз гроза дала о себе знать примерно в 14:30, но дождь уже был не таким сильным.

В 17:00 от ненастья практически не осталось и следа.

Дороги высохли, солнышко выглянуло из-за туч.

Люди вернулись к своему привычному ритму жизни.

А вот участок улицы Тульской от Николо-Козинской до Степана Разина после грозы перекрыли.

Проезд закрыли потому, что дерево упало на автомобиль.

Из-за этого автолюбителю пришлось искать путь выезда через дворы.

Для студентки 4 курса КГУ им. К. Э. Циолковского этот день начался не лучшим образом. Это именно ее автомобиль пострадал.

Она живет в общежитии при ВУЗе. Выйдя из здания, калужанка увидела на своем «Шевроле Лачетти» рухнувшее дерево.

Без зевак такие мероприятия не обходятся.

На место происшествия приехал подъемник, чтобы ликвидировать последствия грозы.

Также молния не пощадила дерево в Городском парке культуры и отдыха возле Калужского Свято-Троицкого кафедрального собора (фото: Ирина Моргунова).

На дорожки намыло грязи (фото: Ирина Моргунова).

Подводя итог нашей прогулке, можно сказать, что главные проблемы Калуги, которые приходят с непогодой, никуда не делись.

Несмотря на массовые ремонты дорог, тротуатры даже в центральных местах города по-прежнему превращаются в реки и озера после каждого более-менее сильного дождя. Вот гости города обрадуются, если на юбилей дождик пойдет...

Да и ветхие деревья никуда не делись и продолжают падать.