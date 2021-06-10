Калужские спортивные итоги мая: Олимпиада, чемпионаты Европы, футбол и хоккей

Май выдался горячим для калужских спортсменов. Успехов хватало на международной арене. Главный из них – выигрыш олимпийской лицензии в академической гребле.

Илья Кондратьев выступит в Токио

16 мая в швейцарском городе Люцерн завершилась финальная Олимпийская квалификационная регата. В Швейцарии в составе сборной России выступал калужский гребец Илья Кондратьев.

Соревнования в Люцерне стали последним шансом отобраться на Олимпиаду в Токио. Калужанин Илья Кондратьев и его напарник москвич Андрей Потапкин в составе двойки парной в предварительном заезде уверенно заняли первое место. Также успешно выступили Илья и Андрей и в полуфинале.

Уже спустя 2 часа россияне снова вышли на старт. В финале калужанин и москвич обогнали экипажи из Чехии, Австралии, Испании, Сербии и Италии. Калужанин Илья Кондратьев выиграл золото и завоевал путевку на Олимпийские игры в Токио.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. В 2020 году их не смогли провести из-за пандемии коронавируса.

Михаил Вековищев из Обнинска выиграл в Венгрии три медали.

Предолимпийская подготовка

В Будапеште завершился чемпионат Европы по водным видам спорта. В плавательном бассейне столицы Венгрии пловцы из Калужской области выиграли четыре медали.

Михаил Вековищев и Анастасия Фесикова выступят на Олимпийских играх в Токио. Это право наши спортсмены завоевали на чемпионате России. В Венгрии личных наград пловцы из Калужской области не завоевали, зато помогли национальной сборной в эстафетном плавании.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Михаил Вековищев выиграл два золота и серебро.

Анастасия Фесикова вместе со сборной России заняла второе место в комбинированной эстафете 4 по 100 метров.

С 3 по 5 июля весь свет отечественного плавания можно будет увидеть в Обнинске. Первый наукоград за несколько недель до Олимпийских игр примет финал Кубка России.

Игроки клуба "Обнинск" Мария Бочарова, Мария Воронина, Дмитрий Веретюк и тренеры Дмитрий Федотов и Игорь Олефир.

Наши Маши – лучшие в Европе

Порадовали своими успехами воспитанницы обнинской спортивной школы олимпийского резерва по волейболу Александра Савина. Мария Бочарова и Мария Воронина стали лучшими на чемпионате Европы среди молодежи.

Турнир по пляжному волейболу в Австрии получился непростым для наших спортсменок. В тяжелейшем финальном матче Бочарова и Воронина одолели соперниц из Нидерландов.

– Маши давно не играли вместе. У Ворониной была тяжелая травма спины, из-за которой она на 2 месяца осталась вне волейбола. У Маши Бочаровой многое не получалось на этом турнире, - рассказал тренер молодежной сборной России и обнинских волейболисток Дмитрий Федотов. - Но сегодня они доказали себе и всем остальным, что волейболистки из Обнинска – сильнейшие в Европе среди молодежных команд.

Мария Бочарова и Мария Воронина выигрывают чемпионат Европы среди молодежи.

Бочарова и Воронина продолжили побеждать после успеха в Австрии.

В Сочи завершился второй этап чемпионата России по пляжному волейболу. В женском турнире в поединке за золото обнинские волейболистки переиграли спортсменок московского «Динамо».

Бронзовую медаль для Калужской области завоевали в мужском турнире Игорь Величко и Дмитрий Веретюк.

Калужские футболисты выиграли турнир в Иваново.

Молодежный успех

В командных видах спорта у Калужской области на взрослом уровне давно нет успехов. Зато в мае порадовали юноши.

В Иваново прошел футбольный турнир среди команд Центрального федерального округа V летней Спартакиады молодежи России. В соревнованиях принимали участие сборные 15 регионов.

Нашу область на этом турнире представляла команда 2006 года рождения спортивной школы по футболу «Калуга».

Подопечные тренера Дмитрия Головачева выиграли все шесть матчей на групповом этапе и досрочно пробились в финал.

10 мая в матче за золотые медали калужане встречались со сборной Воронежской области. Наши футболисты уступали в счете по ходу поединка. Но два точных удара Вячеслава Кисенкова принесли сборной Калужской области победу в финале и в Спартакиаде молодежи в целом.

Калужские хоккеисты стали победителями турнира в Московской области.

Неожиданный сюрприз преподнесли и хоккеисты. В Московской области 29 и 30 мая прошел хоккейный турнир «Ice Hooligans». За медали сражались спортсмены 2009 года рождения.

Команда калужской школы «Космос» на групповом этапе обыграла жуковский «Маршал» и столичный «Спартак-Спорттех».

В полуфинале «космонавты» одолели еще одну московскую команду «Марьино». В матче за золотые медали калужане в серии послематчевых буллитов победили все тот же жуковский «Маршал».

Команда спортивной школы «Космос» получила главный приз - участие в бесплатном турнире, который пройдет 5 июня в Москве во Дворце спорта «Янтарь».

В ближайшее время читайте на КП40 интервью тренера калужской команды Александра Кудинова.