Планерка у Дмитрия Денисова: про дороги, выпускной, снос жилья и сберегательную кассу

В понедельник, 7 июня, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

На финише дорог

Одна из главных тем последних совещаний у городского головы – дороги. Юбилей Калуга должна встретить с отремонтированной въездной группой. Работы завершатся до конца недели.

- К выходным, если позволит погода, мы очень сильно продвинемся по подмостовых развязках и дамбе, - прокомментировала ситуацию директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН. - Остался участок 900 метров на трассе Р-132. Эти работы будут завершены. От Секиотово до Колюпаново продолжается фрезерование и укладка выравнивающего слоя. На переулке Григоровом приступили к устройству тротуаров. На всех объектах работа ведется ежедневно и непрерывно.Спрашивают калужане в социальных сетях и про повторный ремонт на улице Советской. В 2020 году эта дорога была сделана в рамках национального проекта, а сейчас там вновь подвозят машину с щебенкой.

- Я еще раз подчеркну, подрядчик будет выполнять итоговые работы на улице Советской за свой счет в рамках гарантийных обязательств, - сказал Дмитрий Денисов.

На Советской уложат асфальт в местах, где восстановлены колодцы. Эта работа, по словам Татьяны Арен, займет несколько часов. Данный вопрос также должен быть закрыт на этой неделе.

Уже после окончания планерки городской голова в своих социальных сетях разместил новость с пометкой «Молния».

- Получили официальные лабораторные заключения по качеству автомобильных дорог, ремонтируемых в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», - говорится в сообщении. - Участки по улице Декабристов, 1Р-132 «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань», мостовой переход через Оку с транспортной развязкой по улице Гагарина проверены. Дороги по всем параметрам соответствуют требованиям ГОСТ. Все показатели в норме.





Дом Ципулина получит новую жизнь.

Жилье предоставили, но расселились не все

Калуга продолжает готовиться к своему 650-летию. Город пытаются избавить от не самых красящих его мест. Говорили на совещании о расселенных домах, но которые продолжают стоять на своих местах.

- Дом номер 127 по улице Салтыкова-Щедрина стоит без окон и дверей. Все жители расселены, - отметил Дмитрий Денисов. - Дело чести – снести здание в этом году. Хотя сметная стоимость большая – 4,5 миллиона рублей.

В Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений к сносу готовы. Работы начнутся, как только поступит финансирование.

По словам Дмитрия Денисова, на месте дома на Салтыкова-Щедрина должна появиться парковка для детско-спортивной школы «Энергия». В этом году будет сделана вертикальная планировка, убран весь строительный мусор, чтобы это здание перестало пугать жителей и гостей нашего города.

Ситуация по адресу ул. Подвойского, 3 выглядит сложнее. В доме Ципулина все жильцы также переселены. Им предоставлено благоустроенное жилье – 13 квартир. На эти цели потрачены десятки миллионов рублей. Но три собственника не спешат сняться с учета.

- Мы сделали все для сохранения объекта культурного наследия, - сказал городской голова. - Понятно, что граждане будут максимально оттягивать переезд, жить на два дома. Необходимо провести переговоры и поставить сроки. От калужан я прошу, как можно быстрее покинуть этот дом.

Знаменитая надпись вновь займет свое место на улице Ленина.

Подарки к юбилею

Легендарная надпись «Храните деньги в сберегательной кассе» вновь скоро украсит дом по улице Ленина.

- К юбилею мы восстановим этот объект, и он будет радовать калужан и гостей города, - поведал главный архитектор Алексей КОМОВ.

Еще один подарок находится неподалеку от известной надписи, но также виден издалека. Дворец спорта начнет полноценно функционировать ко Дню города.

- Дворец спорта - это важнейший объект, как и музей истории космонавтики. Но не стоит забывать о делах насущных, - продолжил Дмитрий Денисов. - Необходимо наводить порядок в городских дворах. Спасибо управляющим компаниям, жителям, которые провели субботники полтора месяца назад. Но за это время образовался новый мусор. Здесь нам еще нужно поработать с управляющими компаниями. Их вклад в празднование юбилея будет в виде наведения порядка на прилегающих территориях к многоквартирным жилым домам.

Город избавится от разрытий к 1 августа.

Ликвидация разрытий

Дмитрий Денисов предложил поработать и ускориться в еще одном вопросе. В Калуге насчитали 150 разрытий на улицах города. И ликвидировать по плану их должны только к 1 августа. По словам градоначальника, это очень долгий срок.

- 1 августа – дата ликвидация последнего разрытия в Калуге, - сказал на это заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. - На дорогах первой и второй категории восстановим дорожное полотно раньше. В течение июня в центральной части города этот вопрос будет закрыт.

Закрывая дорожную тему, Дмитрий Денисов поручил отремонтировать на сэкономленные на торгах деньги улицу Путейскую, от путепровода до Силикатного.

Выпускной пройдет 26 июня.

Выпускной

В 2021 году около 1700 калужских школьников-выпускников одиннадцатых классов будут участвовать в праздничных мероприятиях.

Само шествие пройдет 26 июня. Местом проведения станет городской парк культуры и отдыха. Шествие стартует в 18:30 от площади Победы и пройдет по улицам Кирова, Ленина, площади Старый торг и улице Баженова.

Выпускников ждут дискотека, работа интерактивных площадок, шоу-программа и фейерверк.

Вход в Центральный городской парк культуры и отдыха будет только по специальным браслетам. Вопросам безопасности уделят особенное внимание.

- Второй год подряд проводим праздничные мероприятия в парке культуры и отдыха, - отметил градоначальник. - Самое главное, чтобы погода не подвела. Все должно пройти на хорошем организационном уровне. Правоохранительные органы также задействованы. Безопасность превыше всего.