Предел прочности: «Калуга» не забивает, «Квант» доигрывает

Несмотря на разницу в содержании игры, оба клуба из Калужской области завершили свои матчи с одинаковым результатом. В 28-ом туре первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги наши спортсмены очков не набрали.

Киллер из Строгино

Обычно в футболе киллерами называют игроков, которые забивают мячи. Но во встрече «Калуги» и «Строгино» это «звание» заслужил вратарь подмосковной команды.

«Калуга», несмотря на призрачные шансы подняться в турнирной таблице, по своему обыкновению с преимуществом начала матч. «Космонавты» уже приучили к быстрым голам, особенно в домашних поединках.

Близки к забитому голу были калужане и во встрече со «Строгино». Дубровин, Баранов, Романюк, Суханов – футболисты нашей команды опасно атаковали ворота гостей. Но во всех эпизодах голкипер «Строгино» Вадим Ульянов убивал всякую угрозу.

В середине первого тайма капитан «космонавтов» Юрий Дубровин все же переиграл вратаря, но в дело вмешалась перекладина.

Гости же использовали свой второй худо-бедно опасный момент в этой встрече. Причем, гол получился очень красивым. На 41-ой минуте передача от лицевой линии нашла Мераба Чихрадзе, который с полулёта вколотил мяч в «девятку».

После перерыва Вадим Ульянов продолжил «похороны» «Калуги». Юрий Дубровин после очередной подачи с углового бил наверняка с пары метров. Но вратарь и в этом эпизоде в соавторстве с удачей уберег ворота «Строгино».

«Калужане» все же забили, но сделал это Дмитрий Баранов из офсайда.

Неудачной для «космонавтов» вновь стала 41-ая минута. На этот раз второго тайма. «Строгино» удалась хорошая контратака, результатом которой стал точный удар Игоря Соколова.

0:2 – «Калуга» после впечатляющей серии из восьми матчей без поражений во второй раз подряд уступает в чемпионате России. Причем, «Строгино» обошло «космонавтов» в турнирной таблице.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер «Калуги» Константин ДЗУЦЕВ также отметил убийственную игру вратаря Вадима Ульянова.

- Сложно предъявить претензии к футболистам по содержанию игры. Были какие-то шероховатости при организации атакующих действий. Хотя мы создали достаточное количество опасных моментов, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин Дзуцев. – Отмечу великолепную игру вратаря «Строгино». В первом тайме наши футболисты не смогли в трех-четырех ситуациях обыграть голкипера. Это, наверное, ключевой момент, почему результат сегодня не в нашу пользу. Обидно проигрывать, особенно на своем поле. Но сегодня футбольный бог был не на нашей стороне.

ФК «Калуга» — «Строгино» — 0:2 (0:1)

Голы: Чихрадзе, 41, Соколов, 82.

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий (Косенко, 90+), Баранов (Демин, 84), Колесников (Мкртчян, 56), Романюк, Храпов (Агекян, 81), Бурдыкин, Антипов, Дубровин, Суханов, Манукян (Яркин, 68).

«Строгино»: Ульянов, Юрченко, Чернышев, Шульга К., Логинов, Канаплин (Несговоров, 66), Кампашев (Смирнов, 90+), Чихрадзе, Заерко (Соколов, 62), Парфенов, Костюков.

Предупрежден: Бурдыкин, 43.

Руководству обнинского «Кванта» есть, о чем задуматься.

Остается только извиниться

Обнинский «Квант» в течение всего сезона старается, но даже для уровня третьего по силе дивизиона в России одного желания крайне мало. Команда из наукограда завершает сезон в подвале турнирной таблице. Но в последнем домашнем матче сезона «Квант» мог подсластить пилюлю своим болельщикам. Правда, сделать этого не удалось.

Обнинские футболисты начали встречу также очень активно. «Квант» создал пару хороших моментов у ворот голкипера «Химок». Но Илья Зайцев с угрозами хозяев справился.

А вот опытнейший страж ворот обнинской команды Виталий Яковлев на 26-ой минуте подарил подмосковным футболистам гол.

Уже во втором тайме на 68-ой минуте «Химки» удвоили счет после розыгрыша углового. Илья Предеус замкнул дальнюю штангу.

За 8 минут до окончания матча гостям удалось забить красивейший гол. И вновь неприятности для «Кванта» пришли с углового. Мяч отскочил Богдану Мишукову, который отправил его в сетку с 20-ти метров транзитом через перекладину.

Единственное, что смогли сделать обнинские футболисты до окончания матча, - забить гол престижа. После розыгрыша углового Анатолий Демидов размочил счет.

1:3 – «Квант» потерпел 15-ое поражение в сезоне. После этой неудачи пресс-конференция главного тренера обнинской команды Олега МОРОЗОВА не продлилась более минуты.

- Хочется просто извиниться перед болельщиками за поражение. Мы неудачно закончили последний домашний матч. Больше сказать нечего, - дал комментарий после поединка с молодежной командой подмосковных «Химок» главный тренер обнинского «Кванта» Олег Морозов.

«Квант»— «Химки-М» 1:3 (0:1)

Голы: Оленёв, 26, Предеус, 68, Мишуков, 82 - Демидов, 90.

«Квант»: Яковлев, Радьков, Писаненко, Геворкян, Юлдашев, Волков (Абрамов, 46), Семкин (Авагян, 55), Демидов, Феколкин (Баранов), Исаев, Сергулев.

«Химки-М»: Зайцев, Калин, Каджая, Мишуков, Полковников (Слободян, 67), Польщиков, Шленкин, Оленёв (Киселев, 76), Предеус (Ватель, 79), Чинарев (Мосиян, 61), Харланов.

Предупреждения: Юлдашев, 3, Каджая, 28, Мишуков, 37, Феколкин, 46, Полковников, 56.

Турнирная таблица третьей группы первенства России среди команд ПФЛ

Игра теней

В оставшихся двух матчах ни у «Калуги», ни у «Кванта» даже более или менее значимых целей нет. Команда из областной столицы максимум может остаться на шестом месте в турнирной таблице. Но, скорее всего, «космонавты» поборются за седьмую позицию с клубом «Красный» из Смоленска.

Впереди у команды Константина Дзуцева выезд в Липецк, где местный «Металлург» попробует оформить чемпионство.

«Квант» ожидает суровый и беспощадный перелет в Южно-Сахалинск и сражение с подобными себе – аутсайдером «Металлургом-Видное».