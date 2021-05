Посмеялись и поплакали: в калужской драме завершился 244-й театральный сезон

Вечером пятницы, 28 мая, в Калужском драмтеатре состоялось закрытие 244-го театрального сезона. Однако темой вечера организаторы выбрали не события самого сезона, а двадцатилетие первого выпуска калужских актеров курса РАТИ-ГИТИС. Режиссером ретроспективного капустника стал Захар Машненков.

Кирилл Бессонов развлекал зрителей, как мог.

Встреча выпускников

После торжественных награждений на сцену пригласили выпускников того самого выпуска 2001 года. Именно с этого момента и началось представление.

Нам обещали ретроспективный капустник – нам его дали. Сначала мне показалось, что это будет больше похоже на междусобойчик, понятный далеко не всем. Однако в тот момент, когда на сцене показали видеомонтаж с эмоциями выпускников, стало понятно, что зрителя решили взять ностальгией.

- Смотри, Машненков молодой! – толкнула локтем своего супруга пожилая зрительница во время просмотра видео.

Понять чувства выпускников под силу любому, кто был студентом. Я сразу вспомнила это волнение от учебы и глубокий выдох, когда сессия заканчивается.

Ближе к концу первого акта на сцене прозвучала кавер-версия легендарной баллады «The House of the Rising Sun» легендарных же The Animals . Мальчик лет пяти, услышав ее вдруг оживился и задорно закачал головой под ритм. Да и мне и самой захотелось начать подпевать.

А под занавес первой части капустника, на сцене появился Александр Кривовичев с лейкой в руках.

- Лейка просто по приколу, - объяснил директор театра и объявил антракт.

Людмила Александровна не смогла сдержать слез при воспоминаниях о сыне.

До слез трогательно

Вторая часть вечера была посвящена покойному главрежу калужской облдрамы Александру Плетневу, под руководством которого выпускники 2001 года прошли свой студенческий путь. Ксати, день капустника, 28 мая, является днем памяти о нем. Александр Борисович, напомним, скончался 28 мая 2014 года.

Зрителям показали трогательное видео, в котором актеры поделились своими воспоминаниями о наставнике.

В зрительном зале присутствовала мама Плетнева – Людмила Александровна, а с ней пришли его дочь Татьяна и внучка Александра. Женщина не могла сдержать слез, зрители тоже делились с соседями салфетками.

- Я так рада, что так много людей о нем помнят, - призналась Людмила Александровна. - Спасибо, что пришли! Без него плохо ведь? И мне тоже...

Актеры по-настоящему делились энергией со зрителем.

Сезон закрыт!

А в финале на сцену вновь вышел господин директор. Кривовичев демонстративно поставил на пол вешалку, явно намекая, с чего начинается театр.

Александр Анатольевич напомнил, что у него есть бабочка, которую он на завершении сезона по традиции кидает в зал. И тот, кто поймает эту бабочку, на открытие следующего сезона может прийти бесплатно.

- Любой приезжающий к нам театр говорит о том, какой замечательный калужский зритель, - признался Кривовичев. - Я благодарен вам всем. Мы питаемся вашей энергией, а вы – нашей. Такое ощущение, что здесь висит какой-то энергетический шар. Я благодарю ребят, которые приехали отовсюду. Так трогательно и приятно! Я надеюсь, что мы вас не разочаруем в следующем сезоне. У нас будет много хороших сюрпризов для вас. Я надеюсь, что мы, в конечном счете, всей страной победим этот коронавирус. Счастья вам! И заветные слова: сезон закрыт!