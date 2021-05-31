«Калуга» прервала рекордную серию. «Квант» снова уступил

Итоги 27-го тура первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги для клубов из Калужской области неутешительны. «Квант» в Московской области ожидаемо уступил. И клуб из столицы региона прервал свою девятиматчевую беспроигрышную серию в Белгороде.

«Салют» не дал «Калуге» оторваться от земли

«Калуга» поражает своими результатами весной 2021 года. Команда ставит рекорды. И перед встречей в Белгороде девять матчей не проигрывала.

Но в поединке с «Салютом» в рядах «космонавтов» случились большие потери. В Белгороде подопечным Константина Дзуцева не смогли помочь сразу четыре игрока основного состава. Причем, все потери для «Калуги» носили критический характер. Андрей Волгин, Артем Яркин, Денис Романюк пропускали матч из-за травмы. Недавний герой встречи с ногинским «Знаменем» Никита Бурдыкин отбывал дисквалификацию. Такие потери, конечно, не могли не сказаться на действиях калужан в матче с одним из лидеров турнира.

Хотя по началу все складывалось для «космонавтов» как нельзя лучше. Калужане забили красивейший гол. Его автором на 10-ой минуте стал Николай Суханов.

Гол Николая Суханова в Белгороде.

Спустя уже две минуты хозяева поля отыгрались. Судья вполне обоснованно назначил пенальти в ворота Михаила Бородько.

На 21-ой и 27-ой минутах футболисты «Салюта» забили два очень похожих гола. Пришли они с правого фланга. После передач на дальнюю штангу первыми к мячу успевали белгородцы.

Голы в матче «Салют Белгород» – «Калуга».

«Калуга» так и не смогла даже сократить отставание в счете. 1:3 – поражение, которое прервало великолепную серию «космонавтов». Теперь даже о месте в пятерке лучших нашим футболистам остается только мечтать.

- Сегодня обе команды создали достаточное количество моментов, чтобы забить много голов. К сожалению, мы допустили больше ошибок в оборонительных действиях. Это и сказалось на результате, - прокомментировал исход матча в Белгороде главный тренер ФК «Калуга» Константин ДЗУЦЕВ. – У нас был сегодня определенный дисбаланс в игре. Некоторые ключевые футболисты не смогли принять участие в матче. Кто-то травмирован, кто-то отбывал дисквалификацию.

Послематчевая пресс-конференция главного тренера ФК «Калуга» Константина Дзуцева.

«Салют Белгород» — ФК «Калуга» — 3:1 (3:1)

Голы: Грибанов, 13 (с пенальти), 26, Бурыкин, 21 — Суханов, 10.

«Салют Белгород»: Цыгулев, Есин (Плотников, 89), Басов, Семейкин, Мастеров, Бурыкин (Ивантеев, 83), Манаев (Жилмостных, 69), Корнеев, Худобко (Кучерявченко, 90), Грибанов (Матвевнин, 88), Дегтев.

ФК «Калуга»: Бородько, Авагимян (Манукян, 55), Новицкий, Колесников (Храпов, 67), Баранов (Харченко, 80), Семин, Чуринов, Дубровин, Антипов, Агекян (Мкртчян, 59), Суханов.

Предупреждены: Худобко, 9, Басов, 37, Дегтев, 51, Есин, 57, Манаев, 60 — Семин, 31, Чуринов, 90+, Манукян, 68.



Два разных тайма в Раменском

Обнинский «Квант», который давно обосновался в нижней части турнирной таблицы, гостил в Московской области. А вот раменский «Сатурн» долго лидировал в чемпионате, но весной от былого футбола не осталось и следа.

Хозяева поля, правда, в первом тайме матча с «Квантом» вспомнили свои осенние голевые подвиги. Всего за 10 минут «Сатурн» довел счет до разгромного. Единственное, что объединяет все три гола, - полное отсутствие всякого присутствия в действиях обороны «Кванта».

После перерыва ситуация на поле кардинально изменилась. Сложилось такое ощущение, что в раздевалке «Сатурн» уже начал праздновать победу. За это «инопланетяне» и поплатились.

«Квант» усилиями Армена Авагяна и Алексея Сергулева сократил отставание. Хозяева к тому же с 64-ой минуты играли в меньшинстве. Если бы удача не отвернулась от обнинцев в концовке поединка, то судья своим финальным свистком зафиксировал бы ничью. Но не повезло.

2:3 – «Квант» потерпел четырнадцатое поражение в чемпионате.

Голы в матче «Сатурн» - «Квант».

- Матч получился интересным. Только невезение сегодня нам не позволило сыграть вничью в Раменском, - сказал после матча главный тренер обнинского «Кванта» Олег МОРОЗОВ. - При счете 2:3 у нас был стопроцентный момент. Как в этом эпизоде мяч не залетел в ворота – просто необъяснимо. Хотя по итогу первого тайма счет мог быть и 0:5. А после перерыва уже мы завладели инициативой. Может, соперник успокоился. Во втором тайме мы переиграли хозяев, были близки к тому, чтобы спасти этот матч.

Послематчевый комментарий главного тренера обнинского «Кванта» Олега Морозова.

«Сатурн» (Раменское) - «Квант» (Обнинск) – 3:2 (3:0)

Голы: Захаров, 27, Радостев, 30, 36 — Авагян, 65, Сергулев, 78.

«Сатурн»: Межиев, Фетисов, Чечеткин, Романов, Захаров, Коробов (Ерков, 84), Родионов (Шаров, 88), Железнов (Максимчук, 90), Широков (Желтиков, 75), Доронин, Радостев (Кавындиков, 90).

«Квант»: Яковлев, Радьков, Писаренко, Болтунов, Юлдашев (Авагян, 52), Геворкян (Петрушин, 62), Демидов, Семкин (Житников, 62), Исаев, Волков (Баранов, 71), Сергулев.

Удален: Фетисов, 64.

Предупреждены: Коробов, 70 — Юлдашев, 9, Болтунов, 35, Сергулев, 40.

Турнирная таблица третьей группы первенства России среди команд ПФЛ

Без высоких задач

«Калуга» в конце сезона поборется за 6-10 места. «Космонавтов» ожидают нелегкие домашние матчи с соседями по турнирной таблице – «Строгино» и смоленским клубом «Красный». В придачу еще и выезд в Липецк. Местный «Металлург» сыграет с калужанами, скорее всего, в ранге победителя третьей группы.

Обнинский «Квант» в трех последних матчах сезона ждут встречи с такими же аутсайдерами турнира – дублем «Химок», «Сахалином» и «Металлургом» из Видного.