Калужские туристы готовятся покорять Западную Сибирь и Заполярье

Ирина Петухова (в центре в каске) научила ребят вязать прочные узлы.

В школе спортивного туризма начались тренировочные походы, а летом здесь готовятся покорять Западную Сибирь и Заполярье.

От старинного городища

— В конце апреля мы открыли купальный сезон, переходя высокую ледяную реку, — ​рассказывает начальник базовой школы подготовки к пешим спортивным походам, инструктор Ирина ПЕТУХОВА. — ​Отрабатывали технику преодоления препятствий. Нам нужны были условия максимально приближенные к горным рекам. И помогло половодье. Мы посоветовались с нашими опытными инструкторами, которые проводили маршруты высших категорий сложности: ​президентом Калужской областной федерации спортивного туризма Татьяной Воробьёвой и мастером спорта по спортивному туризму, инструктором международного класса Валентином Кундельским, а также с коллегами-­водниками и выбрали место, напоминаю­щее горный поток, — реку Калужку в Ферзиковском районе до впадения в Оку. Во время половодья у неё достаточно бурные потоки.

Поход начался от старинного городища в Ждамирово. Валентин Кундельский (справа) рассказал об истории этой местности.

Поход был однодневным. Собирались мы в Ждамирово. Участники приехали из разных городов, не только из Калуги. Погода, вопреки прогнозам, была отличная. Наш маршрут начался от старинного городища. Как рассказал Валентин Леонтьевич Кундельский, а он давно увлекается краеведением, есть версия, что это первоначальное местоположение Калуги.

Почти горная река

— От городища спустились к Калужке. Река небольшая, но течение сильное. Переправляясь через неё, пользовались альпенштоками. Это такая палка с железным наконечником. С её помощью преодолеваются не только реки, но и холмы, горные перевалы. Это как третья точка опоры, «третья нога». Используем альпеншток и для групповой страховки. При этом самый слабый участник ставится в середине, самый сильный — ​первым, чтобы им волна разрезалась, и сильный замыкает. Нам надо было, чтобы люди почувствовали силу потока и научились пользоваться средствами самостраховки. Потом нашли место на реке, где есть деревья, сделали навесную переправу. Переправлялись с одного берега на другой по верёвкам. Вода была ледяная! Но зато всё максимально приближено к горным условиям. Мы предупредили ребят, чтобы они взяли дополнительные вещи. Поставили палатку, чтобы можно было переодеться. Главное — не простудиться. Если приходилось кого-­то подождать, мы делали специальные упражнения, чтобы кровь быстрее циркулировала по большому кругу кровообращения, и конечности не замерзали. Тогда получить переохлаждение невозможно.

Ужи в нашей области - не редкость. Уже вылезли погреться на весеннем солнце.

Первые весенние цветы.

Подстерегают опасности

— Безопасность у нас на первом месте. Мы ведь уходим в автономию! А на природе может случиться что угодно. Мы готовы ко встрече с ядовитыми растениями. Например, в нашей области почти повсеместно растёт борщевик, его ожоги опасны. Знаем, как вести себя со змеями. В этом походе встретили ужа. Эти змеи не так уж безобидны, могут и укусить, если их хватать, мучить и пытаться с ними сфотографироваться. Ужей в нашем регионе много! Однажды мы были в походе на Вырке, нашли место, где ужи гнездились. И один из наших участников сказал, что у него хороший опыт ловли змей. Мы думали — пошутил. А он принёс целую охапку ужей.

У этих змей, кстати, неприятный запах, они таким образом отпугивают врагов. А вот у гадюки совершенно другое поведение. Эта змея намного осторожнее, она боится людей и плохо видит. Обычно гадюка нападает с целью защититься. Охотиться за человеком, в отличие от чёрной мамбы, она не будет. И при укусе гадюки нельзя обрабатывать рану спиртом, иначе яд быстрее разнесётся по крови.

Летом — ​сложные маршруты

— В конце мая у нас запланирован специализированный трёхдневный маршрут. Занятия в школе туризма бесплатные. С зимы проводятся лекции, хотя были и практические занятия: в губернском парке мы строили вигвам из снега. А сейчас, весной, ​плотный график — семинары и походы. Мы готовим не просто туристов, а спортсменов на выполнение спортивных разрядов. В июле отправимся в отдалённые районы Западной Сибири. Это будет новый для Калужской федерации маршрут. И планируется маршрут третьей категории сложности в Заполярье.

Реку переходили с помощью альпенштоков.

Вода была ледяная, но правила безопасности все соблюдали, никто не простудился и не замёрз.

Сделали верёвочную переправу.

С берега- на берег по верёвке не так уж просто.

Сезон открыт! Все готовы к новым походам.