Две победы: «Калуга» учинила разгром дома, обнинский «Квант» сотворил сенсацию в Белгороде

Два клуба из Калужской области успешно выступили в 25-ом туре первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги.

Нокдаун в дебюте

Футбольный клуб «Калуга» весной выглядит великолепно. Особенно 21 мая, когда наши футболисты вышли в новой стилизованной космической форме с изображением Циолковского.

Калужане, выражаясь боксерской терминологией, потушили свет своему сопернику – подмосковной команде «Металлург-Видное» - в первые 15 минут матча.

«Металлург» в дебюте встречи просто не знал куда бежать. Уже на второй минуте Денис Семин забил один из самых быстрых голов в истории «космонавтов». Что делала защита подмосковной команды в этот момент – сказать сложно.

На 11-ой минуте капитан калужан Юрий Дубровин ценой небольшой травмы отправил мяч в ворота соперников. Случилось это после подачи с углового. Обе голевых передачи на свой счет записал разыгравшийся Денис Романюк. Такими темпами молодой полузащитник сможет сменить «Калугу» на клуб, выступающий в более сильной лиге.

Окончательно деморализовал «Металлург» 39-летний ветеран Дмитрий Баранов. Полузащитник отправил мяч в ворота головой из центра штрафной. Передачу вновь сделал Романюк, только уже правой ногой.

Во втором тайме Денис Семин оформил дубль и разгромную победу «Калуги» - 4:0. Этот матч стал восьмым подряд для нашей команды без поражений.

Обзор матча ФК "Калуга" - "Металлург-Видное"

- Основной задачей на сегодняшний матч было лишить соперника пространства и времени для принятия решений. Наши футболисты с ней успешно справились. Особенно в первом тайме, в начале игры. Мы разбили действия соперников и создали моменты, которые завершились голами, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Калуга» Константин Дзуцев. - Во втором тайме слишком стали играть по счету. Думаю, при таком большом преимуществе это допустимо. Я доволен игрой своей команды.

Пресс-конфереция Константина Дзуцева

ФК «Калуга» - «Металлург-Видное» (Московская область) – 4:0 (3:0)

Голы: Семин, 2, Дубровин, 11, Баранов, 14, Семин, 83.

ФК «Калуга»: Бородько, Новицкий, Мкртчян (Агекян, 68), Семин, Романюк, Баранов (Никитин, 77), Чуринов (Харченко, 87), Антипов (Колесников, 89), Дубровин, Бурдыкин, Манукян (Храпов, 61).

«Металлург-Видное»: Бурыченков, Демченко (Максимович, 77), Клочков, Николаев, Четвергов, Негода, Шутов (Сидоров, 61), Рыжов, Бабков, Иващенко (Андрияхин, 88), Барбашов.

Предупреждение: Новицкий, 36; Мкртчян, 58; Чуринов, 34 – Клочков, 20; Барбашов, 35.

Удаление: Барбашов, 85.

Салют в честь «Кванта»

В Белгороде местный «Салют» принимал обнинский «Квант». На поле сошлись две команды с абсолютно разными возможностями, задачами и турнирными перспективами. «Салют» борется за медали, а вот «Квант» завершит сезон в нижней части турнирной таблицы.

Несмотря на все предматчевые расклады и гол, забитый «Салютом» на 30-ой минуте, обнинская команда смогла добиться победы. Отыгрался «Квант» еще до перерыва. Гол забил Алексей Сергулев.

А на 61-ой минуте Алексей Феколкин принес победу обнинскому клубу. «Кванту» удалась быстрая контратака.

Голы "Кванта" в Белгороде

- Мы счастливы, что выиграли. В Белгороде это сделать сложно. Я доволен игрой своей команды, самоотверженностью, - прокомментировал исход матча главный тренер «Кванта» Олег Морозов. – Мы с «Салютом» чем-то похожи. Может быть, поэтому в матчах с белгородцам нам удается проявлять свои лучшие качества.

Пресс-конференция Олега Морозова

«Салют» (Белгород) - «Квант» (Обнинск) - 1:2 (1:1)

Голы: Грибанов, 30 (1:0), Сергулев, 42 (1:1), Феколкин, 61 (1:2).

«Салют»: Цыгулев, Семейкин, Мастеров, Басов, Есин, Корнеев, Бурыкин (Марков, 74 (Жилмостных, 87), Худобко (Гордеев, 64), Ивантеев (Морев, 46), Манаев, Грибанов.

«Квант»: Яковлев, Геворкян, Радьков, Писаренко, Исаев, Захаров, Болтунов, Феколкин, Демидов, Семкин (Житников, 76), Сергулев (Петрушин, 90+).

Предупреждения: Мастеров, 28; Бурыкин, 52; Гордеев, 75 – Геворкян, 70.

В погоне за пятеркой лучших

«Калуга» не проигрывает уже на протяжении восьми последних матчей. Впереди у «космонавтов» матч с Павлюченко и Янбаевым из ногинского «Знамени». А «Квант» должен продолжать играть для развития своих футболистов и для радости обнинских болельщиков.

Турнирная таблица первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги, Третья группа