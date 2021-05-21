Самой стильной выпускницей Калуги по мнению наших читателей стала Маргарита Мельник

Сегодня в полночь, 21 мая, подошло к концу голосование за самую стильную выпускницу Калуги – 2021 по версии наших читателей.

Это голосование было, пожалуй, самым напряженным и драматичным. Поклонники девчонок так болели за них, что не стеснялись накручивать им голоса тоннами. А некий поклонник женской красоты из ВЗФИ и вовсе написал скрипт, который некоторое время добавлял голоса так, чтобы у всех девушек их было равное количество.

Однако все эти накрутки мы списали. Все-таки борьба должна быть честной. И по итогу выяснилось, что победительницей стала Маргарита Мельник из школы №17. На нашем сайте за нее отдали более двух тысяч голосов.

На церемонии награждения, которая пройдет в воскресенье в ИКЦ, она получит от нас диплом, а также место на обложке «Калужского перекрестка», который увидит свет в среду, 23 мая.

Подробности о том, кто же победит в конкурсе «Стильная выпускница-2021», читайте в понедельник, 23 мая.