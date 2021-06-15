Где отдохнуть в Калужской области этим летом и не только: наш ТОП-7 мест

Вот и настало лето.

Самое время подумать о том, где отдохнуть этим летом в Калужской области? Представляем вам ТОП-7 самых интересных на наш взгляд мест, которые стоит посетить.

Хотя, положа руку на сердце, эти объекты будут интересны в любое время года.

1. Стояние на Угре

Музей-диорама «Великое стояние на Угре», посвящено событию 1480 года, когда войско хана Ахмата повернуло от Москвы.

Это не совсем музей в обычном понимании слова. Музейный комплекс был отстроен за два года, а диорама открылась в 2014 году на территории монастырского скита. Неподалеку расположен один из значимых храмов Калужской области — в честь иконы Божией Матери «Владимирская».

23-метровую диораму создали под руководством заслуженного художника России из Калужской области Павла Викторовича Рыженко. На своем холсте он изобразил 155 персонажей и детально воссоздал дух русского военного лагеря. Диораму закончили незадолго до смерти художника. Павел Рыженко летом 2014 года скончался от инсульта. Для него эта работа стала последней в жизни.

Открытие диорамы посетил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Также в 2017 году на территории музея открылась экспозиция, посвященная жизни и творчеству автора полотна. На ней представлены детские рисунки Павла Викторовича Рыженко, его личные вещи и фото из семейного архива.

При поездке в музей-диораму стоит помнить, что он находится на территории монастыря и посещать его мужчинам рекомендуют в закрытой одежде, а женщинам – в юбках и платках. Но оно того стоит, ведь здесь есть что посмотреть как увлеченным историей калужанам, так и ценителям искусства.

Координаты: 54.614233, 35.999546. Ссылка на карту

2. Приготовиться умиляться зубрам

«Калужские засеки» – это природный заповедник государственного значения, расположенный, как понятно из названия, в нашем регионе. Его открыли в 1992 году для исследования и сохранения лесов.

Территория заповедника простирается на 183 тысячи квадратных метров и состоит из двух частей – Северной и Южной. Последняя, кстати, почти в два раза больше первой. Здесь можно восхититься видами рек и других водоемов, подышать чистым лесным воздухом и, пожалуй, самое приятное – увидеть настоящих зубров.

Кстати, зубр считается самым крупным животным в Европе. К сожалению, этих удивительных животных почти полностью уничтожили к 20 веку. Этот заповедник – то место, где можно понаблюдать за зубрами в их среде обитания.

Заповедник носит свое историческое название, которым давным-давно называлась эта часть Калужской губернии и относилась к Заокской засечной черте.

Сегодня, помимо милашек-зубров, в заповеднике можно своими глазами увидеть огромное количество живописных мест, среди которых есть колодец с лечебной водой и Каменная гряда, относящаяся к Ледниковому периоду. Гигантскую белку, охотящуюся за орехом, как в популярном мультфильме, вы там вряд ли найдете, но вид будет впечатляющий.

Также здесь можно посетить те самые Тургеневские места, которыми любовался писатель.

Координаты: координаты: 53.723853; 35.528517. Ссылка на месторасположение офиса заповедника.

3. Отдых на любой вкус !

Хороший отдых – залог успешной и плодотворной работы. Отдых бывает разным, от полного релакса на пляже с коктейлем, до невероятного адреналина при восхождении на вершину горы.

SK Royal Kaluga (ex. Kwan) предлагает своим гостям отдых на любой вкус и в любое время года.

ХИТ! Бунгало – это уютные номера с отдельным входом и собственной террасой, с которой открывается потрясающий панорамный вид на изгиб русла реки Оки и городские пейзажи.

Для большой компании! Гостевой дом – большой двухэтажный коттедж с тремя спальнями, собственной сауной, бассейном, кухней и просторной гостиной. Идеально для отдыха большой компанией!

Летняя «Веранда-Квань» - здесь наши гости отдыхают и душой и телом. Обновленная веранда – это шикарные виды из панорамных окон и великолепные закаты. А наш шеф-повар постарался, чтобы вкусом своих блюд подчеркнуть красоту и изящество природных творений: блюда на мангале (неотъемлемая часть летнего меню), паста, супы, легкие салаты из сезонных овощей и, конечно же, разнообразная барная карта.

Банный двор «Квань» - в этом году мы открыли два банных домика, вместимостью до 8 человек. Домики расположены в уютном природном уголке, где вас никто не увидит. Небольшая терраса, предбанник, комната отдыха, душ, санузел и сердце любой бани – парная, которая отапливается настоящей дровяной печью.

В зимнее время года свои двери открывает горнолыжный комплекс «Квань», в котором функционирует прокат оборудования, служба профессиональных инструкторов, тюбинг-парк и 14 склонов, оснащенных подъемниками. Кафе «На Склоне» работает весь горнолыжный сезон. Здесь не только вкусно, но и создали уютную атмосферу швейцарского шале, а вид на основной спуск, плавно переходящий из крыши здания отеля в естественный склон просто завораживает.

Круглый год для вас работает наш гостеприимный 4-хзвездочный отель с детской двухуровневой игровой комнатой, а также SPA&Fitness center с тренажерным залом, большим бассейном, сауной, хаммамом и просторной чайной комнатой.

SK Royal Kaluga, мы ждем вас в любое время года!

Координаты: 54.503442, 36.200798

Адрес: 248033, г. Калуга, ул. Трамплинная, д. 1В Ссылка на карту

4.Окунуться в историю

В Ферзиковском районе нашего региона спряталось крайне необычное место. Усадьба Полторацких в селе Авчурино напоминает средневековый замок.

Исторически территория усадьбы Авчурино была пограничным укреплением Московского княжества, которое проходило вдоль Оки. Это место возглавлял воевода Василий Овца, в честь которого, судя по всему, и была названа усадьба.

На рубеже 18 века усадьбу купил Дмитрий Маркович Полторацкий. Он вел здесь хозяйство, разводил арабских скакунов на конном дворе и принимал у себя русских императоров. Например, Александр I дважды побывал в этом имении. Позже его сын, Сергей Дмитриевич Полторацкий, построил здание библиотеки в неоготическом стиле. К сожалению, сегодня это все, что осталось от былого величия.

С 1960 года усадьба Авчурино является охраняемым памятником архитектуры, но это не остановило разрушение здания.

Помимо библиотеки, здесь можно посмотреть четыре колонны – это все, что осталось от некогда прекрасной ротонды. Рядом – восьмигранная башня, служившая обсерваторией. Находящаяся неподалеку Никольская церковь 18 века ныне превратилась в груду кирпичей.

Одним словом, для сталкеров, интересующимся историей родного края и охотниками за красивыми фотографиями тут самое место.

Координаты: 54.455337, 36.424531. Ссылка на карту

5. Попробовать радугу

В Жуковском районе Калужской области возле села Папино можно наблюдать настоящее чудо природы. Водопад Радужный на реке Нара – одно из самых красивейших мест нашего региона.

Свое название водопад получил за то, что в хорошую погоду можно увидеть, как радуга проявляется в его кристаллически-чистых струях. Часто эти воды сравнивают с отшлифованным бриллиантом. Особенно водопад красив летом, когда теплых и солнечных дней намного больше, чем в остальное время года.

Однако здесь можно полюбоваться не только Радужным. В этом месте находится около семи источников, что позволяет насладиться видом целого каскада родников и водопада, а также послушать умиротворяющий шум воды. Кстати, эстетам на заметку: вдоль реки не составит труда отыскать и другие, не менее красивые участки.

На Радужный можно не только смотреть, но и попробовать его. Как утверждают туристы, вода здесь удивительно вкусная. А если вы хотите провести целый отпуск на природе, вооружайтесь палаткой – здесь есть удобные места для кемпинга.

Добираться до Радужного водопада лучше на машине. Нужно двигаться по Калужскому шоссе и повернуть налево после деревни Папино. По идее можно, конечно, и на общественном транспорте, но пешком придется идти около 15 км.

Координаты: 55.212621, 36.953983 Ссылка на карту

6. «Озерное»: мужской отдых и азарт круглый год

Природа Калужской области поистине неповторима и прекрасна. Живописные водоемы и просторные лесные массивы с нетерпением ждут уставших от городской суеты и шума людей, чтобы подарить им незабываемый отдых, чувства спокойствия и умиротворения.

Уникальная природа

Возможность охотиться круглый год, рыбачить, собирать ягоды и грибы, дышать чистейшим воздухом, приобщиться к природе делают охотхозяйство «Озерное» уникальным для семейного и коллективного отдыха.

На территории более 82 тысяч гектаров в Медынском районе расположен настоящий рай для охотников и рыболовов. Круглый год в «Озерное» приезжают тысячи гостей из Калужской, Московской, Тульской и других соседних областей.

Семейный отдых

На официальном сайте хозяйства без проблем можно выбрать себе дату и место проживания. Вариантов много – рубленые дома, коттеджи, летние домики или рыбацкая деревня. Всего здесь могут принять более 120 гостей.

Охотхозяйство «Озерное» - это не история про исключительно мужской отдых. В Медынском районе рады семьям и большим компаниям друзей. К услугам гостей настоящая русская баня, оборудованные для пикника беседки с мангалами, бильярд, велосипеды. В «Озерном» оборудованы специальные игровые площадки, а также есть небольшой зоопарк. Все, что нужно для настоящего семейного отдыха.

Ваши дети могут приобщиться к охоте, конным прогулкам, удочке или спиннингу, к вечёрке у костра. Увидеть великолепные восходы и закаты, услышать пение птиц и рев оленя.

Рай для охотников и рыболовов

Традиционные мужские увлечения по разумной цене – это все про «Озерное». Стоимость проживания для отдыха в таких комфортабельных условиях приятно удивит.

Рыбаки после посещения охотхозяйства также останутся довольными. Помимо привычных для нашей полосы обитателей водоемов, в «Озерном» можно поймать форель и даже осетра.

После рыбалки и охоты, конечно, надо продолжить отдых в уютном кафе на берегу озера. Здесь расположены два банкетных зала на 35 и 50 человек. Блюда от шеф-повара для гостей готовят только из фермерских продуктов и местной рыбы.

Создавайте воспоминания

Главное, за что любят «Озерное» посетители, - приветливое отношение местного персонала. В охотхозяйстве ценят своих гостей и стараются угодить в каждом вопросе. А посетители отвечают «Озерному» любовью и с завидной постоянностью возвращаются в Медынский район. Здесь всех гостей встречают, как родных, заботятся о том, чтобы обеспечить максимальный комфорт.

Отдыхайте активно, создавая воспоминания, которые останутся с Вами на всю жизнь.

Координаты для навигатора: 55.124820, 36.045928 Ссылка на карту

Адрес: Калужская область, Медынский район, дер. Озерное

Телефоны: +7 (484-33) 2-58-34, +7 (910) 911-3219;

Сайт: ozernoe-hunt.ru

7. Побывать на Ниагаре

Продолжая тему водопадов, стоит сказать, что самый высокий из них в Калужской области тоже находится в Жуковском районе. Так что можно совместить поездку на радужный и этот.

Кислинский водопад сформирован из нескольких небольших рек, которые падают в ущелье с четырех метров. Поэтому водопад и прозвали «Калужской Ниагарой».

Чтобы увидеть это безумно красивое место, мы рекомендуем выбраться сюда в сухую погоду, потому что двигаться придется вдоль Протвы, а место там не облагорожено. Имейте в виду, что спуск местами может быть крутым и скользким из-за грязи.

Также в отличие от предыдущего водопада в нашем топе, реку Протву нельзя назвать экологически чистой. Поэтому пить из этого водопада не стоит.

Кстати, если вы планируете здесь задержаться, то, как и в предыдущем случае, не забудьте захватить с собой палатку.

Добраться до Кислинского водопада можно от Протвино, перейдя по подвесному мосту на другой берег Протвы, либо же подъехать на машине к деревне Кислино.

Координаты: 54.852487, 37.148367. Ссылка на карту.