Районы, кварталы: как на улице Салтыкова-Щедрина соседствуют разруха и уют

Продолжаем наш проект Районы, кварталы. Этой весной мы прогулялись по улице Салтыкова-Щедрина. В далеком 2015 году мы уже были здесь, и вот, в 2021-м возвращаемся посмотреть, что изменилось за эти годы.

Салтыковку по праву можно назвать одной из самых интересных в Калуге. Она помнит и начало работы кожевенных заводов, и ужасы оккупации.

Как и в других исторических районах, здесь можно увидеть и каменные сталинки с пафосными колонами, деревянные кособокие развалюхи, и невзрачные серые хрущевки.

Честно говоря, Салтыковка всегда была своеобразным местом, как-бы застывшем в вакууме. Местные жители даже порой называют улицу городом внутри города.

Видимо, неспроста.

Улица начинается с мини-рынка. Продавцы здесь торгуют в любую погоду, радуя жильцов свежим молоком и овощами.

Если посмотреть на карту, то Салтыкова-Щедрина покажется неестественно длинной. Это потому, что раньше здесь располагались три разные улицы.

Верхний «пятак», где на конечной остановке ряда городских маршрутов раскинулся мини-рынок, в XVII веке заселили приезжие из села Спасское Новое, присоединенного к городу. Улица в те годы называлась Спасожировской.

В 1732 году здесь появилась Спасо-Слободская церковь, которую в народе звали Спас на Жировке. Храм до наших дней, к сожалению, не дожил.

Спасо-Слободская церковь, она же Спас на Жировке.

Позже, в 1918 году, эта часть улицы стала именоваться проспектом Салтыкова-Щедрина.

Две другие улицы носили названия Тульской и Кожевни. Их сначала переименовали в проспект Ухтомского и проспект Трудового единения, а затем, в 1930 году, произошло объединение. Удлиненную улицу называли Салтыкова-Щедрина.

Так и появилось то место, куда мы отправляемся.

Призрак прошлого.

Старенькие дома на фоне многоэтажек – настолько классическая для нашего города ситуация, что хоть в Палату мер и весов выставляй.

Ниже притаилось советское здание, в котором расположился областной молодежный центр. Ранее это был дом культуры завода КЭМЗ.

А вот и знакомая всем "наскальная живопись" в советском стиле.

До определенного момента по улице идешь вдоль сталинских зданий.

Но очень скоро они сменяются домиками-близнецами 1960-х годов постройки.

Дом №16.

Штукатурка осыпалась, дверь изуродована вандалами, а перед домом – целое море грязи. Снаружи здание выглядит настолько обветшалым, что лишь баннер «Продаю» и несколько пластиковых окон выдают присутствие человека. Розовый домик на Салтыковке легко принять за декорацию к леденящему душу хоррор-фильму.

Зовите охотников за приведениями! Хотя вряд ли они ответят, когда этот домик планируется отреставрировать. А вот портал ГИС ЖКХ с легкостью дает ответ на этот вопрос. Капремонт тут будут делать в 2030 - 2040 годах. Доживет ли домик до этих лет?

На горизонте вырос очередной многоэтажный исполин, возвышающийся над историческим жильем.

Улица продолжается двухэтажными крошками.

Некоторые дворы выглядят так, будто бы военные действия тут не заканчивались с осени 1941-го.

Хотя есть и вполне уютные дворики.

- У нас тихая и уютная улица, - рассказывает местная жительница Оксана. – В то же время до центра – рукой подать. Согласились бы переехать, если бы предложили? Вряд ли, мы с семьей тут привыкли. У меня и дети рядом живут! А на Правый берег не хочется.

Идешь по улице, никого не трогаешь, а тут внезапно аист. Красиво и... уютно.

Обычная картина на Салтыковке. Для этой улицы такой вид уже классика.

В одном из дворов детская площадка утопает в бытовом мусоре и пакетах с сухой листвой. Субботники прошли, а мусор остался...

Дворовая достопримечательность.

Почти американская, почти мечта.

В ходе прогулки декорации хоррор-ужастика сменяются на пейзажи в духе «Сталкера».

Но стоит выйти из дворов, и вновь в глаза бросается ажурное розовенькое здание, как с открытки. Конечно же, если в фотошопе убрать провода, мусорку и бак с водой.

На Салтыковке рушатся не только дома, но и заборы.

Бум замены одних неудачных остановок на еще менее удачные и так несколько раз, миновал этот милый уголок у завода КЭМЗ. Так что эту винтажную остановку смело можно назвать раритетом.

- Бывают ДТП на перекрёстке Салтыковки и Степана Разина, там идёт склон и не все справляются с ним и поворотом, - рассказывает местная жительница Кристина. - Рядом, на Николо-Козинской улице, есть военная часть и тюрьма. Как-то раз заключенные оттуда сбежали. Подруга рассказывала, что поздно ночью слышала выстрелы. Вроде как беглецов обезвредили и поймали. Сейчас, конечно, такого уже не происходит.

А так, я считаю, этот район хорошим, для работяг с завода КЭМЗ, - продолжает Кристина. - С утра народ на работу идет, ближе к выходным - отдыхает. Все стабильно.

Напоминание о прошлом.

И вновь советские фрески.

Дорога в никуда. Улица вновь навевает мысли о «Сталкере».

Подытоживая нашу прогулку, хочется сказать, что Салтыкова-Щедрина – это тот район, который, действительно, охватил разные части истории нашего города. Но, как и на других старых улицах Калуги, это одновременно и преимущество, и недостаток. Осматривать местный антураж, может, и занимательно, однако жить в домах с осыпающимся фасадом и проваливающимися балконами никому не пожелаешь.

Но, несмотря на атмосферу упадка, в остальном же Салтыковка – тихий район, будто созданный для людей, которые ценят спокойствие.