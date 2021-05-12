Планерка у Дмитрия Денисова: про гарантии, стратегию и детский отдых в Калуге

Во вторник, 11 мая, городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ провел еженедельную планёрку с начальниками управлений и руководителями городских служб.

Штатный режим и детский отдых

Дмитрий Денисов в начале планерки отметил, что первые майские дни обошлись в Калуге без происшествий. Праздничные события прошли в штатном режиме.

Спокойно проходит и подготовка к летней оздоровительной кампании. Как отметили на планерке, вся необходимая информация для родителей размещена на сайте городского управления образования.

Калужские школьники смогут отдохнуть на территории восьми загородных лагерей: «Смена», «Чайка», «Белка», «Галактика», «Витязь», «Дружба» и «Сокол». Также будут работать три санатория: «Звездный», «Спутник» и «Сигнал». По словам заместителя начальника управления образования Альбины БОБРОВОЙ, калужане смогут отдохнуть в краснодарском санатории «Зорька».

- 2328 бесплатных путевок выделены в загородные лагери и санатории, - рассказала Альбина Боброва. – Также 3600 детей планируется охватить на базе лагерей с дневным пребыванием.

Дмитрий Денисов отметил, что информация о бесплатных путевках для летней оздоровительной компании должна быть доведена до всех калужан.

- Надо исключить бюрократию в этом вопросе. Информацию нужно донести до людей, чтобы она была доступна для всех. Калужане не должны упустить возможность отправить своих детей на отдых, - сказал градоначальник.

Более 5000 калужских школьников смогут бесплатно отдохнуть летом 2021 года

Стратегия развития

Губернатор Владислав ШАПША 11 мая на заседании правительства сообщил об утверждении в Калужской области концепции Основных стратегических направлений развития на период до 2040 года. Городской голова отметил важность этого документа.

- Это очень важный документ. Попрошу всех включиться в работу. Отмечу, согласование документа с предприятиями, которые располагаются в нашем городе исторически. На основании областной стратегии будет сформирована городская концепция, - подытожил Дмитрий Денисов.

БКАД

Директор службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН вышла в прямой эфир с улицы Декабристов. Там продолжаются ремонтные работы. По гарантийным обязательствам уже приведены в порядок улицы Болдина, Вилонова и Воскресенская и переулок Воскресенский. Работы идут по Салтыкова-Щедрина. С 12 мая подрядчик выйдет на улицу Московскую. При благоприятном прогнозе погоды все замечания будут устранены до конца недели.

Как отметила Татьяна Арен, произведены работы по фрезеровке участка дороги от Гагаринского моста до Секиотово.

- В социальных сетях очень много обращений о том, что не производится укладка асфальта на фрезерованных участках. К сожалению, погода вносит свои коррективы. Для укладки асфальта существует определенная технология, - отметила Татьяна Арен. - После таких серьезных дождей дорога не только должна высохнуть и обдуться. Необходимо исключить грязь, песок, щебень, обычный мусор. Поэтому подрядная организация во второй раз уже чистит дорогу, готовит ее к укладке нового асфальта.

Гарантийный ремонт дорожного покрытия, отремонтированного в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», продолжается на нескольких калужских улицах.

- Дороги, отремонтированные в рамках БКАД, под строгим контролем. Мы будем требовать от подрядчика устранения всех замечаний, выявленных при эксплуатации дорог. Ничего катастрофического там нет. Это обычная работа службы единого заказа, предусмотренная в рамках муниципального контракта. Все недостатки должны быть устранены, - сказал городской голова.

В Калуге продолжается гарантийный ремонт дорог

Трагедия в Казани

В завершении планерки Дмитрий Денисов принес соболезнования родственникам погибших и пострадавших в трагедии в Казани 11 мая.

- В нашей стране произошли трагические события. Обращаюсь к управлению образования, нужно проанализировать и разобраться в причинах произошедшего, сделать выводы. Учителям необходимо быть предельно внимательными к каждому ученику. Чтобы подобные трагедии не повторялись, - сказал Дмитрий Денисов. - Очень страшно, когда человек в таком юном возрасте становится чудовищем, которое убивает людей, не имея при этом никаких мотивов. Приношу соболезнования родственникам погибших и пострадавших в трагедии в Казани от имени всех калужан.