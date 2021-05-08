Калужский психолог рассказал, почему желание изменить свое тело - это дурной знак

С калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ мы обсудили тему красоты.

Почему мы недовольны своей внешностью, подсаживаемся на пластику, никак не можем похудеть и на что обратить внимание родителям подростков.

Не соответствует реальности

- Михаил, можно ли по фото, только по внешности человека рассказать о нём?

- Да, это информативно. Я очень люблю «Инстаграм», соцсети. По человеку можно много что сказать, не задавая вопросов, просто посмотрев его страничку. Истероиды по одному себя выражают, шизоиды - по-другому. Кладезь просто!

- Почему многим не нравится что-­то в своей внешности, они не выкладывают реальные фото?

- Когда речь идёт о внешности, люди чаще всего ориентируются на какой-­то мифический идеал. Но это идеал зрительный. Существует такое понятие, как «схема тела» - то, как ваш мозг воспринимает его. Люди воспринимают себя через мысли, собственные представления, установки, убеждения и некий зрительный образ, обычно не соответствующий реальности. И часто возникает искажённое представление о себе: о характере, личности, как они внешне выглядят перед другими людьми.

При этом они опираются на мифический идеал и пытаются подстроиться под него. Но сделать это невозможно из-за индивидуальных особенностей человека. И в итоге они, смотря на фото или в зеркало, видят одно, а воспринимают другое.

Например, худой, истощённый человек видит себя в зеркале полным. Это называется дисморфофобия - неправильное восприятие тела. А есть люди, которым не надо ни подо что подстраиваться, потому что им хорошо, свободно, легко, спокойно в своём теле (я сейчас не беру болезненные состояния - нездоровая худоба или полнота).

- Влияют и современные стандарты красоты?

- И они совершенно разные. В том же «Инстаграме» можно увидеть как худых, вплоть до анорексии, женщин, так и дам в формах. Или есть женщины, которые слишком накачивают мышцы, что физиологически неоправданно. Но они видят в этом какую­то особую красоту, потому что в том мире, где они живут, так принято и ими все восхищаются.

На самом деле, например, за стремлением накачать пресс чаще всего стоит немного извращённая потребность избавиться от тревоги. При тревоге физиологически блокируется нижнее дыхание, люди это чувствуют, но не понимают причины. Надо убрать тревогу и расслабиться, что логично.

Но вместо этого они пытаются наслоить поверх фонового напряжения новое, физическое. Отсюда и такое явление, как кроссфит, где акцент делается на изнуряющую, требующую сверхнагрузок тренировку. Это от нечувствительности к своему телу.

Корни здесь те же, что и у мазохизма. Если нормального человека можно, скажем, погладить по руке, чтобы он успокоился, мазохисту этого мало: чтобы пробиться через мышечный панцирь, ему надо причинить боль, тогда он чувствует, что живой.

Вообще, человек по своей природе хочет себя чувствовать живым. Люди мыслительного типа чувствуют себя живыми, когда думают: «мыслю, значит, существую». Люди эмоционального, истеричного типа чувствуют себя живыми через бурные эмоции. И есть люди, которые не чувствуют себя через мысли. Эмоции у них законсервированы и тело зажато. Тогда приходится давать новый стимул - тренировки, изнуряющие нагрузки. Сюда же относится история с вычурным макияжем, татуировками, пластикой...

- Часто люди даже подсаживаются на пластику, не могут остановиться…

- Потому что правильного восприятия себя как не было, так и нет. И не предвидится. На одно искажение накладывается другое искажение. Такому человеку будет казаться, что с ним что­то не так. Это навязчивая идея, так называемая обсессия, когда упорно кажется, что что-то происходит не так. А поскольку нормальный механизм восприятия поломался, человек вступает в порочный круг изменений.

- Все люди хотят оставаться молодыми и красивыми. Поэтому многие и решаются на пластику.

- На самом деле они могут это не осознавать, но у них есть выбор между стереотипом и здоровьем. При любой пластике всегда есть опасность, что что-то пойдёт не так. Вот и возникает вопрос: я хочу быть молодым или здоровым? Неправильный мотив приводит к неправильному развитию событий. Если человек занимался спортом, правильно питался, был по жизни добрым, спокойным, отзывчивым, то ему всё это косметическое безобразие не понадобится. Если человек угрохал кучу денег в косметические процедуры, но при этом злой, завистливый, невротичный, агрессивный, тревожный, то этого не скрыть. Душевные проявления всё равно вылезают, независимо от размера бюста или губ.

- Они считают, что пластика сделает их уверенней в себе и счастливее?

- Есть чёткие критерии счастья, которые, прежде всего, спрятаны в «здесь и сейчас»: в дыхании, расслаблении, правильном восприятии, умении управлять настроением. Это не зависит от внешней атрибутики. Можно ездить на дорогой иномарке и не быть счастливым. Человек может сколько угодно себя убеждать, что он богатый и счастливый, но на самом деле он дёрганый и неспокойный. И все его представления о себе - это фейк.

Почему не помогают диеты

- Весной одна из самых популярная тем для обсуждения - это похудение. Правда ли, что причина набора лишнего веса психологическая: люди заедают стресс, тревогу?

- Да, такое есть. Это один из видов переедания, не главный и не единственный. Это идёт с детства, когда формируются неправильные пищевые привычки. Например, бабушки, чтобы ребёнок не плакал, дают ему конфетку, печеньку. У человека в мозгу формируется связь.

В психологии многое построено на достаточно примитивной павловской модели условных рефлексов. Но есть ещё модель Ухтомского про доминанту, где говорится, что необязательно пользоваться теми навыками, которые появились в течение жизни. Можно расставить правильные приоритеты, приняв на себя правильные ценности, затормозить эти неправильные неэффективные процессы.

- Поэтому диеты неэффективны, стресс вернётся и всё начнется по кругу?

- Да. Причина не устраняется.

- У нас любят привязывать диету к какой-то дате, событию: похудеть к лету, ко дню рождения, к Новому году. Это результативно?

- Это из области неразрешимых задач. Человек годами героически набирал свои килограммы, а похудеть собирается быстро. Есть, конечно, экспресс-способы, только надо понимать, что вопрос здесь не психологический даже, а медицинский.

Даром ничего не проходит, килограммы, набранные непосильным трудом и сброшенные резко, бьют в той или иной мере по здоровью.

Дело вкуса

- Откуда берутся стандарты красоты? Почему одним нравятся худые, а другим полные?

- Чаще всего это травматическая история.

- Разве это не идёт из детства, от семьи?

- Скорее всего, семья может влиять следующим образом. Есть семьи консервативного склада, у них принято опрятно одеваться и вести себя нормально. А есть семьи нефункциональные или патологические, где чем дурней, тем лучше, причём в нескольких поколениях.

И если бабушка и дедушка такими были, папа и мама не пойми как выглядят, то дети это берут. Хорошо, если у ребёнка включается механизм «наоборот»: не буду похож на ту странную семейную систему. Но это обычно происходит в более осознанном возрасте.

- Важна ли красота?

- Если нечем больше крыть, если миру предложить нечего, то пусть я буду холёным, но пустым человеком. Те, кто миру что-то может дать, их даже иногда никто и не видит.

Чудачества подростков

- Сейчас подростки любят красить волосы в розовый, синий цвета, это нормально или родителям надо насторожиться?

- Если раньше это попадало под пристальное внимание психиатров, то сейчас ни под чьё внимание не попадает до тех пор, пока не проявятся какие-то ещё нарушения. И тогда уже родители приходят к психологу.

Когда у них спрашиваешь: «А давно ли всё это происходит?» Они удивляются: «Давно, а что особенного? Это же подростки, они так себя проявляют!»

Не бывает нормального изменения внешности, за этим всегда что-то стоит. Нормально изменить внешность, если есть, например, эндокринное заболевание, которое приводит к полноте. Болезнь надо лечить. Но когда условно здоровый человек начинает заморачиваться как бы мне себя поинтересней сделать, это тревожный звоночек.

- И все-таки к чудачествам подростков многие привыкли, вот если взрослый человек вдруг покрасил волосы в розовый…

- Психология в этом вопросе не делает различий - подросток или взрослый. Мнение, что подросткам так можно самовыражаться, это как раз такая уступка общества некой патологии.

Если раньше татуировки, пирсинг и т. п. были достоянием субкультуры, связанной с женщинами лёгкого поведения или криминалом, то сейчас это легализовано.

Ещё мы видим допущения нарушений поведения. Норма - не в моде, а в моде - нелепое самовыражение, ну и добавляется целая цепочка патологий. А с чего всё началось, уже забыто.

- Некоторые подростки просто повторяют за друзьями, у них мода такая.

- Конечно, это групповое влияние, групповая динамика.

- Может ли потом эта склонность к эпатажу пройти?

- Может, если произойдёт компенсация дефекта, человек переключится на нормальную общественную деятельность, обретёт правильную цель, примет правильные ценности. ­Тогда его всякие искажения в поведении и сознании уйдут на второй план.

- На что обратить внимание родителям подростков?

- Развитие - это вещь плавная. И если в этой плавности появляется какая-то резкость, это повод задуматься.

Например, ребёнок выразил намерение сделать тату, у него изменились вкусовые привычки, стиль в одежде. Всё, что выпадает из постоянного контекста.

Всегда надо обращать внимание на две группы явлений. Одна, когда чего-то не было, а потом вдруг появилось. А другая - когда что-то было (интерес к учёбе, хобби, друзья), а теперь этого нет.