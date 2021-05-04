«Квант» притормозил «Калугу»: не помог даже дубль лучшего бомбардира «космонавтов»

В 22-ом туре первенства России среди команд Профессиональной футбольной лиги встретились две команды из Калужской области. Дерби в Обнинске получилось богатым на события и голы. В итоге «Квант» и «Калуга» разошлись миром.

Дубль Яркина не помог «Калуге» победить

Уже в дебюте встречи «космонавты» могли выйти вперед. Денис Семин получил хорошую передачу и пробил метров с 22-х в дальний угол, но вратарь «Кванта» Виталий Яковлев перевел мяч на угловой.

До первого забитого мяча в матче команды успели провести по одной опасной атаке. А на 19-ой минуте слово взял лучший бомбардир «Калуги» Артем Яркин. Нападающий прекрасно исполнил штрафной удар, так что Виталий Яковлев ничем «Кванту помочь уже не смог – 0:1.

Артем Яркин открыл счет на 19-ой минуте

Хозяева поля попробовали сразу же отыграться. Но всякий раз на пути мяча после ударов футболистов «Кванта» вырастал вратарь «Калуги» Михаил Бородько.

Ключевые события в матче случились в концовке первого тайма. На 40-ой минуте Артем Яркин оформил дубль. В голевом эпизоде стоит отметить классную передачу Дениса Романюка. Полузащитник «Калуги» не пожадничал, а отдал пас своем нападающему на пустые ворота – 0:2.

Нападающий ФК "Калуги" Артем Яркин оформил дубль уже в первом тайме

Гол в раздевалку

В этот момент закралась мысль, что «Калуга» разгромит «Квант». Выглядели «космонавты», действительно, более солидно. Но все изменил гол, забитый на 45-ой минуте Николаем Абрамовым.

Николай Абрамов забил гол в раздевалку

Да, первый гол «Кванта» получился во многом случайным. Передача явно не предназначалась полузащитнику Николаю Абрамову. Но гол есть гол. К тому же этот мяч позволил «Кванту» остаться в игре.

- Получился интересный матч. Мы играли против хорошей команды, которая сейчас на ходу. Это было видно и по сегодняшнему матчу. Дали им еще и фору в два гола. Был момент, когда мы совсем погибшими выглядели. Но гол в конце первого тайма нас реанимировал, - прокомментировал исход матча главный тренер обнинского «Кванта» Олег МОРОЗОВ.

Главный тренер обниского "Кванта" Олег Морозов на послематчевой пресс-конференции

Сравнял счет «Квант» также во многом случайно. После аута игроки «Калуги» недостаточно жестко встретили перед штрафной хозяев поля. А на отскочивший в сутолоке мяч быстрее всех среагировал Анатолий Демидов – 2:2.

Анатолий Демидов сравнял счет на 60-ой минуте

Обоюдоострая игра

В концовке матча ближе к успеху была «Калуга». Гости насели на ворота Виталия Яковлева, но по-настоящему опасных моментов «космонавтов» так и не создали. 2:2 – боевая ничья в калужском дерби.

- Получилась обоюдоострая игра. Да, мы вели со счетом 2:0. Но сопернику сегодня надо отдать должное. Они продолжали бороться. Хотя в концовке матча мы были ближе к победе. Мы, конечно, в матче с «Квантом» рассчитывали на большее, - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Калуги» Константин ДЗУЦЕВ.

Главный тренер ФК "Калуга" Константин Дзуцев на послематчевой пресс-конференции

«Квант» — «Калуга» — 2:2 (1:2)

Голы: Абрамов, 45, Демидов, 60 — Яркин, 19, 40.

«Квант»: Яковлев, Юлдашев, Радьков, Болтунов, Геворкян, Демидов, Абрамов (Писаренко, 85), Семкин (Авагян, 90+), Исаев, Бойчук (Феколкин, 46), Сергулев (Баранов Н., 90).

«Калуга»: Бородько, Новицкий, Баранов (Манукян, 67), Семин, Романюк (Авагимян, 68), Чуринов, Бурдыкин, Антипов, Дубровин, Яркин, Суханов.

Предупреждены: Юлдашев, 26, Семкин, 72.

После ничьи в Обнинске «Калуга» осталась на восьмом месте. До пятой позиции шесть очков. А белгородскому «Салюту», который идет на третьем месте, калужане уступают ровно три победы. «Квант» располагается на 12-ой строчке турнирной таблицы.

«Калуга» 10 мая в 15.00 дома сыграет с молодежной командой подмосковных «Химок». «Квант» в этот же день проведет матч в Воронеже против главного аутсайдера турнира – «Факела-М».