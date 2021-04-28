Испытание на выживание: как перезимовали калужские дороги, сделанные в рамках нацпроекта БКАД

В рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Калуге в 2019 году были капитально отремонтированы 46 километров городских улиц. В 2020 – еще более 23 километров.

Городской голова Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ уже не раз говорил, что эти дороги выдержали испытание зимой, но так ли это?

Мы решили самостоятельно проверить, как эти дороги, на которые, кстати, подрядчик дает гарантию на 5 лет, пережили зиму.

Наш корреспондент с фотоаппаратом проехался по ключевым улицам, покрытие которых было отремонтировано в рамках нацпроекта, которые в прошлые годы были у всех на слуху.

Улица Тульская была отремонтирована от Киевки до Луначарского.

Это - одна из самых протяженных улиц в Калуге. В 2019 году был сделан ремонт 2,8 километров асфальтового покрытия. Видимых повреждений после зимы на этом участке мы не заметили.

Улица Фридриха Энгельса была отремонтирована на участке ул. Чижевского - ул. Степана Разина

Новый асфальт на двухкилометров участке появился и на этой улице. Нареканий по состоянию асфальтового покрытия здесь также нет.

На Максима Горького асфальт был уложен на 1,7 километра улицы

Эта улица была отремонтирована в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году. Работы велись на участке ул. Пролетарского- ул. Войкова. И тут претензий нет.

Ремонат на улице Салтыкова Щедрина был произведен на участке ул. Луначарского - ул. Болдина

Покрытие на Салтыкова Щедрина также обновилось в 2020 году. Был уложен новый асфальт на 60000 квадратных метрах. Определенные вопросы могут возникнуть только к стыкам, но это все же потому, что пора бы уже хоть к чему-нибудь придраться.

На улице Ленина в 2019 году был произведен ремон дороги на участке ул. Кутузова - ул. Баррикад

Здесь отремонтировали не только дорожное покрытие, но и 1255 квадратных метра тротуара. Судя по тому, что мы увидели, зиму они пережили хорошо.

На улице Московской новый асфальт был уложен на участке ул. Ленина - ул. Азаровская

Несмотря на большую загруженность выдерживает нагрузку и самая длинная автомагистраль Калуги. Здесь в прошлом году было отремонтировано более 6,3 километров дороги.

Улица Глаголева была отремонтирована от Московской площади до Синих мостов

Жителям Малинников и Силикатного теперь комфортнее добираться домой. Улица Глаголева получила новое асфальтное покрытие в 2019 году и после зимы недостатков мы здесь не заметили.

Улица Советская, пожалуй, единственная, которая была отремонтирована в рамках Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и вызвала в ходе нашей поездки серьезные нарекания.

С колодцами тут явная беда.

На 300-метровом участке многострадальной улицы Советской в качестве аварийной меры подрядчиком сделан аварийный ремонт холодным асфальтом, но все равно на фоне остальных объектов этот смотрится провально.

Как так получилось мы поинтересовались у чиновников.

- Литым асфальтом ямочность была устранена ещё 5 апреля, - прокомментировала ситуацию директор службы единого заказа городского хозяйства Калуги Татьяна АРЕН. - Согласно совместно разработанного плана, водоканал производит разборку старого асфальта, замену плиты и устройство люка. По результатам места замены плит и люков должен заделать подрядчик, ремонтировавший Советскую в 2020 году. Был составлен график выполнения данных работ, однако погодные условия не позволяют сейчас качественно произвести работы, связанные с бетонированием и последующей укладкой асфальта. Как погода позволит, с коллегами из Водоканала скоординируем работу и в кратчайшие сроки приступим к устранению.

Уважаемые читатели! А что вы скажете о том, как дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта БКАД пережили зиму? Что мы проглядели? Куда не съездили, а стоило бы? Расскажите об этом в комментариях. И о недочетах, и, наоборот, о зачетном ремонте! А по каким улицам Калуги, на ваш взгляд, ремонт давно плачет и пора бы уже отремонтировать их капитально? Пишите об этом в комментариях!