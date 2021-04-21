Созерцательное удовольствие и пятикилометровый променад: что интересного калужанам посмотреть в Краснодаре

Признаться честно, я не так часто путешествовал в своей жизни. Нет, на автомобиле и автобусе пришлось поколесить по всей центральной России, да и за ее пределами. А вот аэропорты посещать приходилось редко. И все вылеты были всегда из Москвы.

Трехчасовое путешествие по киевке, а там еще и пробки, Внуково, Шереметьево, Домодедово.... Меня всегда страшили эти муравейники людей. Все вечно куда-то бегут, чего-то хотят. Регистрация, контроль. Все надо пройти, при этом ничего не спутав и не опоздав. С последним, кстати, не всегда получалось справляться. На рейс в Уфу в этой суматохе как-то опоздал. После этого аэропорты стал любить еще меньше.

Поэтому пресс-тура в Краснодар ожидал с радостным предвкушением новых мест и знакомств, а вот необходимость самого вылета как всегда не вызывало приятных эмоций. Но, прибыв в аэропорт «Калуга», весь негатив куда-то испарился.

Во-первых, путь до самого самолета был уж слишком коротким. Такси из центра Калуги доставило меня в аэропорт за 10 минут. А дальше - никакой суеты и суматохи. Несколько десятков человек в уютном зале ожидания, приветливый персонал, 5 минут ушло на регистрацию и контроль, и вот ты уже в автобусе. А он мчит тебя к самолету авиакомпании «Азимут».

Без спешки поднялся по трапу «Великой» (все самолеты «Азимута» названы в честь российских рек), и через 20 минут уже парил в воздухе.

Все мое путешествие из Калуги в Краснодар заняло не более трех часов. Без лишних треволнений, испытывая только приятные эмоции. Это несомненный плюс аэропорта «Калуга». Быстро, удобно, качественно.

И вот вечером в воскресенье мы уже приземлились в Краснодаре.

Перелет из Калуги в Краснодар

Вся вечерняя прогулка по городу прошла по центральной улице – Красной. Она очень, очень, очень длинная - около пяти километров.

Но гуляние по Красной не утомляет. Особенно в выходной день, когда центральная часть улицы становится пешеходной. В сезон здесь наверняка еще веселее, но даже весной есть, чем заняться. Уличные музыканты поднимают настроение, а уютные кафешки зазывают приятный запахом еды. Как минимум один вечер выходного дня на Красной точно стоит провести. Каждый найдет занятие для своей души.

Один из памятников Екатерины II в Краснодаре

Второй день был посвящен экскурсии по Краснодару. Если вы любите архитектуру, то в этом городе получите созерцательное удовольствие. В центре очень много красивых домов. Радует и то, что их фасады выглядят практически безупречно. Местные наверняка найдут множество развалюх, но мы их не видели.

В Википедии легко узнать, что Краснодар был основан в 1792 году и носил имя Екатеринодар. Так что памятников, связанных со временами правления императрицы Екатерины II, в городе множество. А современные казачьи отряды, которые оттачивают свое искусство владения шашкой, только усиливают эффект погружения в ту эпоху.

Казачий отряд возле Законодательного Собрания Краснодарского края

Возвращают в реальность местные жители, которые могут и сбить с ног, если зазеваешься. Дело в том, что в Краснодаре очень развит прокат самокатов, велосипедов и других подобных средств передвижения. Очень, кстати, удобно получается. Дешево и при этом можно быстро добраться до места назначения.

Ближе к обеду мы пришли в Государственный историко-археологический музей. Честно говоря, к таким заведениям я отношусь не очень. Но тут совсем другое дело. Во-первых, удивило, что великолепное здание в самом центре в лихие 90-е и предприимчивые дальнейшие годы не превратилось в торговый комплекс. Во-вторых, сама экспозиция отличается своим разнообразием и величественностью. Оригиналы царских грамот, знамена, казачья одежда, предметы быта – чего здесь только нет. Есть даже коллекция половецких баб. Видели мы, правда, там и мужиков. Но это не главное.Столпотворение из десятков каменных изваяний - зрелище интересное и даже местами пугающее.

Парк Галицкого в Краснодаре

Вторую половину дня мы посвятили поездке, которая надолго останется в моей памяти. Являясь футбольным болельщиком, я, конечно, не мог проехать мимо творения Сергея Галицкого. Создатель сети «Магнит», а главное – футбольного клуба «Краснодар» - на славу постарался для жителей и гостей южного мегаполиса. Парк Галицкого поражает своими размерами, невероятной грамотностью использования пространства, ухоженностью.

Весна была не самой теплой, поэтому деревья еще не зазеленели, а газоны только оживали после зимы. Но все равно одна прогулка по этому месту расслабит как минимум на ближайшую неделю. Сразу видно, что делалось это все не для отчетов, а для людей. Никаких угловатых решетчатых заборов, неудобных лавочек и днями валяющегося мусора. Все настолько удобно, что здесь с хочется остаться на весь день.

Ну и стадион. Настоящий футбольный «Колизей» в Краснодаре. Рекомендуется к посещению во время поединков местного клуба. Но и без матчей выглядит он крайне презентабельно.

Кстати, в Краснодаре также как минимум надо сходить еще на одну игру с мячом. Клуб «Локомотив-Кубань» проводит встречи в баскет-холле.

Прогулка по Краснодару и парку Галицкого

Юг и вино – слова хоть и непохожие, но неразрывно связанные. Побывать в Краснодарском крае и не попробовать местных спиртосодержащих напитков – грешное дело. А продегустировать чудесные напитки на винодельне – особое удовольствие. Для этого мы отправились в Долину Лефкадии в предгорьях Главного Кавказского хребта. Рассказывать долго про эту всю красоту – нет никакого смысла. Надо приезжать, любоваться видами, дегустировать вино и наслаждаться чудесным местным сыром.

Долина Лефкадия

Рано утром четвертого дня мы уже были в краснодарском аэропорту.

Впечатления от города? На выходные сюда точно можно и нужно заглянуть. Полюбоваться архитектурой, прогуляться по веселой Красной, побродить по парку Галицкого и при возможности посетить вино- и сыросодержащие местные территории.

Ах да, совсем забыл. Самое вкусное. Краснодар – это еще и гастрономический край. Нас убеждали, что в городе собраны все кухни мира. Не знаю, так ли это, но даже когда есть уже не было сил, в Краснодаре приходилось это делать. Просто уж слишком вкусно.

Короткий перелет из Краснодара, и мы вновь в аэропорту «Калуга». И снова порадовался, что не нужно тащиться по пробкам из подмосковья. 10 минут – и ты уже дома.

В сухом остатке остались демократичные цены перелета, невысокая цена краснодарских отелей, кафе и ресторанов. Для эмоциональной перезарядки – рекомендовано.