«Калуга» победила второй раз подряд, а «Квант» разгромлен

В первенстве России среди клубов Профессиональной футбольной лиги прошли матчи 19-го тура. Команды из Калужской области показали диаметрально противоположные результаты.

Традиционное праздничное фото в раздевалке ФК "Калуга"

Победная серия «космонавтов»

В областной столице прошел первый официальный матч в 2021 году. Из-за не самой хорошей погоды встречу «Калуги» и курского «Авангарда» посетили менее 500 болельщиков. Хотя на поле в «Анненках» было на что посмотреть.

ФК «Калуга» — «Авангард» (Курск) — 2:0 (2:0)

Голы: Баранов, 3, Семин, 13.

ФК «Калуга»: Бородько, Антипов, Новицкий, Демин, Бурдыкин, Чуринов, Баранов (Манукян, 77), Семин (Никитин, 90+), Романюк (Дубровин, 60), Суханов, Яркин (Авагимян, 83).

«Авангард»: Терешкин, Медведев, Беляев, Шведюк, Митасов (Тарасов, 46), Мязин (Холявский, 77), Заварухин (Седых, 46), Сапрунов (Ярыгин, 88), Ларинов, Войнов, Бобрышов.

Предупреждены: Новицкий, 42 — Беляев, 17, Сапрунов, 74, Медведев, 86.

В дебюте встречи «космонавты» сделали весомую заявку на продолжение победной серии. После выигрыша в Саратове уже на третьей минуте поединка с «Авангардом» калужане вновь праздновали успех. После хорошей атаки на правом фланге мяч был доставлен в штрафную ветерану Дмитрию Баранову. Полузащитник, которому на следующий день исполнилось 39 лет, спокойно разобрался в ситуации и открыл счет. Не сильный, но точный удар Баранова застал врасплох вратаря курян Терешкина – 1:0.

Через 10 минут хозяева поля окончательно похоронили все шансы «Авангарда» на положительный исход встречи. Денис Семин, который еще совсем недавно выступал за курскую команду, протащил мяч с центра поля и точно пробил по воротам. Терешкин вновь ничего сделать не смог.

Голы в матче "Калуги" и курского "Авангарда"

В дальнейшем «космонавты» больше пытались играть по счету. «Авангард» был вынужден идти вперед, а калужане с радостью пользовались свободными зонами, которые образовывались в обороне гостей. Моментов было создано еще немало, но счет на табло остался неизменным.

2:0 – «Калуга» добивается второй подряд победы и поднимается на 10-ое место в турнирной таблице.

Послематчевая пресс-конференция главного тренера ФК "Калуга" Константина Дзуцева

Квантовая боль

Совсем с другим настроением покидали футболисты обнинского «Кванта» поле стадиона «Металлург» в Липецке. Команда из наукограда вновь уступила. Причем, на этот раз с разгромным счетом.

«Металлург» (Липецк) – «Квант» (Обнинск) - 5:0 (2:0)

Голы: Чёрный, 9, Бабаев, 16, Кутьин, 58, Кашаев, 73, Харин, 82 (с пен.).

«Металлург»: Кобзев, Сазонов, А.Белов, Е.Фролов, Мохов, Войдель (Баязов, 78), Иванников (Кашаев, 68), Чёрный, Бабаев (И.Глебов, 84), Овчинников (Харин, 74), Кутьин (Ахвледиани, 80).

«Квант»: Монахов, Писаренко (Юлдашев, 66), Т.Геворкян (Н.Абрамов, 57), Болтунов (Бойчук, 57), Радьков, Демидов, М.Исаев, Сёмкин, С.Захаров, Феколкин (Арт.Житников, 80), Сергулёв (М.Волков, 70).

Предупреждены: Овчинников, 28. Войдель, 54. Е.Фролов, 67 - Сёмкин, 74. М.Исаев, 82.

«Квант» не может выиграть уже 13 матчей подряд. С сентября 2020 года обнинская команда набирает очки со скрипом. В отчетном поединке с «Металлургом» борьбы вовсе не получилось.

Уже в первом тайме гости пропустили два мяча в свои ворота. А после перерыва «металлурги» забили еще три гола. В итоге – 5:0. Какая боль, какая боль.

Липецкий "Металлург" забил пять безответных мячей в ворота обниского "Кванта"

- Просто сегодня на поле были команды разного класса. У «Металлурга» сильная линия атаки, но мы слишком много наделали ошибок в обороне даже с ними, - прокомментировал исход матча на пресс-конференции главный тренер «Кванта» Олег Морозов. – Начали сезон мы неплохо, набирали очки. Но потом где-то от нас отвернулась удача. Но объективно говоря, тот результат, который есть сейчас, - это наш уровень.

Турнирная таблица 3 группы ОЛИМП — ПЕРВЕНСТВО ПФЛ 2020/2021.

После 19-ти туров футбольный клуб «Калуга» располагается на 10-ом месте. «Квант» идет на 13-ой позиции.

23 апреля в Анненках «Калуга» примет раменский «Сатурн». А «Квант» дома сыграет с клубом «Красный» из Смоленска.